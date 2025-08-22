Két vaginával él egy modell: az egyikkel dolgozik, a másikkal gyereket szül

Evelyn Miller, egy Queenslandből származó 34 éves nő nem mindennapi testtel él. Két vaginája és két méhe van. Csak húszévesen, egy nőgyógyászati vizsgálaton derült ki számára, hogy milyen szokatlan rendellenességgel született. Ő azonban megtanulta kezelni ezt a különleges helyzetet.

Evelyn, aki két vagina mellett is rátalált a nőiességére, és boldog a testében.

Forrás: instagram

Két vagina, egy lélek

Evelyn mindig is azt érezte, valami nem stimmel vele. Hiába használt a menstruációja alatt tampont, az sosem nyújtott teljes biztonságot, az együttlétek pedig furcsák voltak. Mivel egy farmon nőtt fel az édesapjával, internet nélkül, éveken át nem kapott választ a kérdéseire. A felismerés egy nehéz élethelyzetben jött: Evelyn épp terhességmegszakításra ment orvoshoz 20 évesen, amikor közölték vele a különleges diagnózist, két méhe van, amelyekhez külön vagina is tartozik. Ez egyszerre sokkolta és hozta el a régóta várt megkönnyebbülést. Végre magyarázatot kapott mindenre, amit addig furcsának érzett a saját testével kapcsolatban.

A kettős méh vagy orvosi nevén uterus duplex egy ritka fejlődési rendellenesség, amely során a méh két teljesen különálló üregből áll, két külön méhtesttel és általában két méhnyakkal is rendelkezik. Ez a rendellenesség a Müller-csövek egyesülésének elmaradásából ered, így a két méh általában szimmetrikus, és mindegyikhez egy-egy petevezeték csatlakozik. Gyakran társul hozzá dupla hüvely is. Ez az állapot megnehezítheti a fogantatást, növelheti a vetélés és a terhességi komplikációk kockázatát

A felismerés után Evelyn döntött, rendellenességét nőiességének megélésére fogja használni. Hét évig dolgozott escortként:

Az egyik vaginámat a munkához használtam, a másikat a magánéletemhez. Ez segített különválasztani a kettőt, ami számomra nagyon fontos volt

- idézi a Metro. Később felnőtt modellként kezdett saját tartalmat gyártani, ez a jelenlegi munkája is. Úgy érzi, sikerének egyik kulcsa a dupla vaginája.

Nőiesség az, ha otthon érzed magad a saját testedben

A lakberendezés során is keressük az egyensúlyt, a kényelmet és a funkcionalitást, Evelyn pedig pont ugyanezt próbálta elérni a saját testében. Idővel kitanulta, melyik oldal milyen érzést ad - mivel állítása szerint két hüvelyével különböző módon éli meg az érzéki együttléteket -, és megtanulta elfogadni, megszeretni magát így.