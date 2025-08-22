Két vaginával él egy modell: az egyikkel dolgozik, a másikkal gyereket szül

Evelyn Miller, egy Queenslandből származó 34 éves nő nem mindennapi testtel él. Két vaginája és két méhe van. Csak húszévesen, egy nőgyógyászati vizsgálaton derült ki számára, hogy milyen szokatlan rendellenességgel született. Ő azonban megtanulta kezelni ezt a különleges helyzetet.
Evelyn mindig is azt érezte, valami nem stimmel vele. Hiába használt a menstruációja alatt tampont, az sosem nyújtott teljes biztonságot, az együttlétek pedig furcsák voltak. Mivel egy farmon nőtt fel az édesapjával, internet nélkül, éveken át nem kapott választ a kérdéseire. A felismerés egy nehéz élethelyzetben jött: Evelyn épp terhességmegszakításra ment orvoshoz 20 évesen, amikor közölték vele a különleges diagnózist, két méhe van, amelyekhez külön vagina is tartozik. Ez egyszerre sokkolta és hozta el a régóta várt megkönnyebbülést. Végre magyarázatot kapott mindenre, amit addig furcsának érzett a saját testével kapcsolatban.
A kettős méh vagy orvosi nevén uterus duplex egy ritka fejlődési rendellenesség, amely során a méh két teljesen különálló üregből áll, két külön méhtesttel és általában két méhnyakkal is rendelkezik. Ez a rendellenesség a Müller-csövek egyesülésének elmaradásából ered, így a két méh általában szimmetrikus, és mindegyikhez egy-egy petevezeték csatlakozik. Gyakran társul hozzá dupla hüvely is. Ez az állapot megnehezítheti a fogantatást, növelheti a vetélés és a terhességi komplikációk kockázatát
A felismerés után Evelyn döntött, rendellenességét nőiességének megélésére fogja használni. Hét évig dolgozott escortként:
Az egyik vaginámat a munkához használtam, a másikat a magánéletemhez. Ez segített különválasztani a kettőt, ami számomra nagyon fontos volt
- idézi a Metro. Később felnőtt modellként kezdett saját tartalmat gyártani, ez a jelenlegi munkája is. Úgy érzi, sikerének egyik kulcsa a dupla vaginája.
A lakberendezés során is keressük az egyensúlyt, a kényelmet és a funkcionalitást, Evelyn pedig pont ugyanezt próbálta elérni a saját testében. Idővel kitanulta, melyik oldal milyen érzést ad - mivel állítása szerint két hüvelyével különböző módon éli meg az érzéki együttléteket -, és megtanulta elfogadni, megszeretni magát így.
Az elmúlt években azonban sokat változott az élete. Rátalált a szerelem, és már két gyermek büszke édesanyja. Az első baba a jobb méhében fejlődött, és a várandósságát sok vizsgálat övezte, főként ultrahang felvételekkel követték nyomon az orvosok a pici fejlődését. Evelyn azt is megosztotta, hogy mivel a méhe a jobb oldalán van, ezért a baba is a jobb oldalon növekedett - emiatt pedig rettentő hátfájdalmakkal küzdött. Az orvosok nem engedték, hogy hüvelyi úton szüljön, így programozott császármetszéssel hozta világra kisfiát.
2021 júniusában, 37 hetesen született meg a babám – egy egészséges kisfiú, bár csupán 2,5 kilót nyomott, az átlagosnál kisebb méhem miatt.
A kockázatok ellenére boldog, hogy anyává válhatott – ez ugyanis sokáig nem volt biztos - második várandósságát pedig teljes csodaként élte meg. Evelyn ugyan továbbra is készít felnőtt tartalmakat már férjével együtt, de nem ez határozza meg az életét. Sokkal inkább az, hogy már ismeri a saját testét, és nem szégyelli azt.
Evelyn története egy olyan nőről szól, aki ritka adottsággal él, és saját maga dönti el, mit kezd vele. Nem diéta, nem fogyás segítette át a nehéz időszakokon, hanem az, hogy elkezdte elfogadni magát, és megtalálta, hogyan tud jól működni ebben a különleges testben.
