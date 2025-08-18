Mi lett a Végtelen történet híres gyerekszínészeivel? Így néznek ki ma − GALÉRIA

A Végtelen történet sokak számára meghatározó film volt gyerekként. Együtt élhettük át Bastiannal, hogy Atreyu megmenti Fantáziaországot, és az uralkodónőt az egyre erősebben pusztító Semmitől, a különleges, fantáziátlanság és reménytelen álmodozás elleni gyógyírrel.
A tavaly negyvenéves Végtelen történet a nyolcvanas évek egyik legnagyobb sikerű gyermekfilmje volt. Michael Ende 1979 -es regényéből Wolfgang Petersen készített adaptációt. Az 1984-es film készítési költsége körülbelül 25–27 millió dollár volt. Ez az NSZK–brit–amerikai koprodukció akkoriban a legdrágább európai produkciónak számított az igen magas költségvetésével. Németországban 1984. áprilisban mutatták be, Magyarországra 1986. decemberre érkezett meg a szinkronizált változat.
Ugyan a filmben szereplő gyerekszínészek elképesztően erősen és hitelesen alakítottak és több filmes díjra is jelölték őket, mire felnőttek, egyikükből sem lett hatalmas sztár és többnyire fel is hagytak a színészi pályával.
A fantasy-mesefilm nézői két táborra szakadtak, és voltak a Bastian-rajongók és a minden kamaszlány szívét meghódító Atreyu-fanok. Nézzünk, hogyan néznek ki most gyerekkorunk kedvenc főhősei és mivel foglalkoztak az elmúlt több mint negyven évben!
Pályáját óvodás korában reklámfilmekben kezdte, 6 évesen pedig már szerepet kapott a Csillagközi romboló című sorozatban. Ezt követően több kisebb szerepet is elvállalt, például a Házasodjunk, vagy tán mégse? című filmben. A Végtelen történet világhírnevet szerzett Noah Hathaway-nek és megkapta a legjobb fiatal színésznek járó Szaturnusz-díjat.
Noah ezután a harcművészeteknek szentelte életét és három harcművészetben is fekete övet szerzett: American Kenpo, karate és Tang Soo Do.
Dolgozott bárpultosként, motorversenyzőként és vezetett tetoválószalont is. 2012 óta újra láthattuk egy- két filmben, például a 2016-os The Chair című horrorban. A mára már több, mint 50 éves Hathaway producerként és lövészoktatóként tevékenykedik és egy videójátékokkal foglalkozó vállalkozást vezet.
Barret Oliver alakította a könyvolvasó, Bastian Balthazar Bux szerepét. Állítólag a castingon túl fiatalnak tartották Bastian szerepére, de olyan tehetséges volt, hogy végül ő kapta meg.
A sikeres fantasy után több szerepet is kapott és volt szerencséje Tim Burtonnel is közösen dolgozni a Frankenweenie rövidfilmben.
A D.A.R.Y.L. – A múlt nélküli fiú című filmben olyan jól alakított, hogy Szaturnusz-díjat kapott. Hiába jósoltak neki nagy jövőt, utoljára 1989-ben, 16 évesen állt kamerák elé. Az 1980-as évek végén abbahagyta a filmezést és egy új, érdekes szakmát választott: 19. századi fotótechnikával dolgozó fotós lett és nyomdász. Képeit több múzeumban és galériában is kiállították.
Az akkor 10 éves Tami Stronach, a gyönyörű Gyerek-császárnő szerepét játszotta hideg profizmussal. Stronach már ötven pluszos anyuka, aki csak jóval a film bemutatása után merte bevallani, hogy a Végtelen történet forgatása után több felnőtt férfi is rajongói levelekkel bombázta, melyben a kislány iránti vágyaikról számoltak be. Telefonon is hívogatták és többen a háza elé zarándokolva is zaklatták a kislányt.
Még házassági ajánlatot is kapott drága eljegyzési gyűrűvel, egy amerikai producer pedig meztelen filmszerepet kínált az akkor még mindig csak tízéves kislánynak.
A szép arcú, tehetséges, bájos kislány előtt hatalmas karrier állt, de anyja, a Végtelen történet sikerei és zaklatásai után úgy vélte, nem akarja, hogy a lányát tönkretegye a sztárélet. Így Tami később a modern táncművészet és a koreografálás felé fordult. Évekkel később pedig a férjével egy családi színházi és filmes tartalmakat gyártó vállalkozást indítottak.
