Mi lett a Végtelen történet híres gyerekszínészeivel? Így néznek ki ma − GALÉRIA

A Végtelen történet sokak számára meghatározó film volt gyerekként. Együtt élhettük át Bastiannal, hogy Atreyu megmenti Fantáziaországot, és az uralkodónőt az egyre erősebben pusztító Semmitől, a különleges, fantáziátlanság és reménytelen álmodozás elleni gyógyírrel.

A Végtelen történet nagy népszerűségnek örvendett

Forrás: AFP

A Végtelen történet gyerekszínészei akkor és most

A tavaly negyvenéves Végtelen történet a nyolcvanas évek egyik legnagyobb sikerű gyermekfilmje volt. Michael Ende 1979 -es regényéből Wolfgang Petersen készített adaptációt. Az 1984-es film készítési költsége körülbelül 25–27 millió dollár volt. Ez az NSZK–brit–amerikai koprodukció akkoriban a legdrágább európai produkciónak számított az igen magas költségvetésével. Németországban 1984. áprilisban mutatták be, Magyarországra 1986. decemberre érkezett meg a szinkronizált változat.

Ugyan a filmben szereplő gyerekszínészek elképesztően erősen és hitelesen alakítottak és több filmes díjra is jelölték őket, mire felnőttek, egyikükből sem lett hatalmas sztár és többnyire fel is hagytak a színészi pályával.

A fantasy-mesefilm nézői két táborra szakadtak, és voltak a Bastian-rajongók és a minden kamaszlány szívét meghódító Atreyu-fanok. Nézzünk, hogyan néznek ki most gyerekkorunk kedvenc főhősei és mivel foglalkoztak az elmúlt több mint negyven évben!

Noah Hathaway

Pályáját óvodás korában reklámfilmekben kezdte, 6 évesen pedig már szerepet kapott a Csillagközi romboló című sorozatban. Ezt követően több kisebb szerepet is elvállalt, például a Házasodjunk, vagy tán mégse? című filmben. A Végtelen történet világhírnevet szerzett Noah Hathaway-nek és megkapta a legjobb fiatal színésznek járó Szaturnusz-díjat.

Noah ezután a harcművészeteknek szentelte életét és három harcművészetben is fekete övet szerzett: American Kenpo, karate és Tang Soo Do.

Dolgozott bárpultosként, motorversenyzőként és vezetett tetoválószalont is. 2012 óta újra láthattuk egy- két filmben, például a 2016-os The Chair című horrorban. A mára már több, mint 50 éves Hathaway producerként és lövészoktatóként tevékenykedik és egy videójátékokkal foglalkozó vállalkozást vezet.