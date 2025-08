Mintha klónozták volna őket: ezek a fiúk megszólalásig hasonlítanak hollywoodi apjukra – GALÉRIA

A filmiparban gyakran látni, hogy ismert szülők gyermekei felnőve követik híres szüleik példáját és színészi pályára lépnek. Sokszor nemcsak a tehetség, hanem a külső hasonlóság is megdöbbentő. Ismerd meg azokat a híres apa-fia párosokat, ahol az utód nemcsak hollywoodi sztárapukája karizmáját, hanem különleges tehetségét is örökölte.

A hollywoodi sztár Tom Hanks és fia Colin Hanks.

Forrás: Getty Images

Hollywoodi sztárapák és fiaik

Az alábbi galériában olyan híres apa–fia párosokat mutatunk be, ahol a gyerekek a sztár édesapjuk nyomdokaiba léptek. Jude Law és fia, Rafferty Law, vagy éppen Tom Hanks és Colin Hanks párosa nemcsak a közös színészi pálya miatt érdekes, hanem azért is, mert a hasonlóság közöttük egyszerűen megdöbbentő. Lapozd végig a képeket, és nézd meg azt a tíz sztárapukát és fiát, akik annyira hasonlítanak egymásra, mintha klónozták volna őket! Nemcsak a tehetség, de a kivételes gének is tovább öröklődtek, így a fiatalabb generáció jó eséllyel ugyanúgy meghódítja majd a közönséget, ahogy édesapjuk tette. Le sem tagadhatnák, hogy ki az apukájuk. Szerinted melyikőjük hasonlít a legjobban világhírű apjára?