5 módszer, amivel udvariasan jelezheted a vendégeidnek, hogy vége a bulinak

házibulin látogató vendégség
2025.08.31.
Hogyan jelezd kedvesen, hogy itt a vége? Imádod meghívni a barátaidat vendégségbe, de mindig tovább maradnak, mint ahogy szeretnéd? Mutatunk pár trükköt, ami segíthet jelezni, hogy ideje lelépniük!

Egész nap sütöttél, főztél, takarítottál, hogy minden tökéletes legyen a hatalmas ünnepségre, de hajnal kettőkor már elfáradtál annyira, hogy búcsút mondj a vendégseregnek? Vagy csak épp bejelentés nélkül átugrottak a barátnőid, de te másnap korán mész dolgozni, esetleg fontos vizsgád lesz? Ha kicsit nehezebben fejezed ki a vágyaidat és a szükségleteidet, akkor itt van pár okos kis trükk, amiket ha bevetsz, akkor könnyedén érteni fogják, hogy a vendégség itt véget ért, ideje menniük. 

A vendégség egy idő után teherré válhat.
Vendégség? Ezekkel a tippekkel negyed órán belül vége lesz a bulinak

Megérkezett látogatóba az egész család, esetleg az összetört szívű barátnőd, már elnyomtál pár ásítást és fél órája magadban alkudozol, hogy mikor vágj a szavába és küldd haza, de nincs szíved megtenni? Azt érzed, hogy helyben elalszol, teljesen lemerültél szociálisan, de a vendégeid még mindig lelkesen nyomják a legnagyobb sztorijaikat? Van olyan, hogy nehezebben tudod elképzelni, hogy jelezd a másiknak, hogy menjen már haza, mivel annyira jószívű vagy, hogy nem akarod ezzel megbántani. 

Hidd el, ezek a praktikák szavak nélkül is működnek, mivel tudattalanul azt üzenik látogatódnak, hogy eljött a takarodó ideje. 

Lássuk is, miket tudsz tenni, hogy minél hamarabb kirakhasd szeretett meghívottadat a lakásból és nem, nem kell mágikus képességekkel rendelkezned!

1. Kapcsold le a lámpákat

Egy szót sem kell szólnod, csak kezd el lekapcsolgatni a díszkivilágítást az otthonodban és ha még eddig nem tetted meg, a redőnyt is lehúzhatod. Lekapcsolhatod a nagyon erős nappali lámpát, majd sorban a kisebbek is, végül elfújhatod a gyertyáidat, hogy csak egy igazán halvány kis fénysor maradjon. Ez a módszer tudattalanul azt üzeni a másiknak, hogy eljött a lefekvés ideje, mert elkezd melatonint, azaz alváshormont termelni. Pár perc után vendégeddel kórusban fogtok ásítozni és nem sokkal ezután könnyes búcsút vehettek egymástól. 

2. Kis cipők, nagy cipők

Ez a jelzés, talán kicsit furcsának fog tűnni, de tapasztalatból mondjuk, beválik. Kezd el behozni az előszobából a látogatóid cipőit és állítsd őket a nappali szélére, hogy jól lássák a tulajdonosaik, hogy a kis cipőik már menni készülnek. Egyértelmű, vicces és nagyon kedves módszer, hogy elkerüld a sok magyarázkodást és kínost megbeszélést, amikkel rá akarnak venni, hogy még hadd maradjanak csak egy fél órát. 

Pro tipp: kitárhatod az előszoba szekrényt is, ahonnan udvariasan segítesz nekik elővenni a kabátokat.

3. Kezdj el takarítani

Valószínűleg annyira fáradt vagy, hogy erre vágysz legkevésbé egy ilyen helyzetben, viszont ennek a szuper trükknek a hatására, biztosan hamarabb alhatsz el. Kezdd el elpakolni a poharakat, összeszedni az üres csipszes zacskót, rendezd vissza a díszpárnáidat és a székeidet. Nem olyan hatalmas erőfeszítés, és ha kedvesek a meghívottaid még be is állnak majd segíteni és nem neked kell egyedül.

 Plusz érv a módszer mellett, hogy másnapra rend lesz és nem kell azzal kezdened a reggel, hogy pakolsz.

4. Zene változtatás

Rakj be lassabb dalokat, amiknek más a hangulatuk, mint amiket az előző pár órában hallgattatok. Olyan, mintha kivetítenéd a dallamokon keresztül, hogy te már nem abban a szórakoztató, partihangulatban vagy, mint eddig, hanem egy pihenősebb, alvósabb lelkiállapotban. Garantáltan nekik is megváltozik majd a kedvük és szépen lassan kinézik az éjszakai buszt, vagy taxit hazafelé.

5. Csomagolj maradékot

Vonulj a konyhába, és láss neki kicsi adagokat kiporciózni a maradék ételből, rágcsálnivalóból. 

Plusz tipp: erősen hangsúlyozd felkiáltásaidban, hogy „Ki mit szeretne, HAZAVINNI?”

A legnagylelkűbb embernek fognak hinni, azaz neked, aki mindent megoszt velük és örömmel indulnak majd haza a kis batyuikkal.

Ha legközelebb házibulit tartasz mindenképp vesd be valamelyik trükköt, ha elálmosodtál és figyeld meg mennyire hatásosak. Ha nagyon tapintatlan a vendéged vagy nem fogékony ezekre a jelekre, lehet finoman szólnod kell majd neki. Tedd ezt asszertíven: kedvesen, de határozottan! Ha pedig te mész át legközelebb valakihez, figyeld meg, hogy ő milyen módszereket használ, így gyarapíthatod a „vendég-kipateroló” eszközeid tárházát.

Ebből a videóból, megtudhatod, hogyan válhat belőled a legjobb házigazda:

