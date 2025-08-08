Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 8., péntek

5 dolog, amitől a vendégek kényelmetlenül érzik magukat, de sosem mondják el

Tóth Bori
2025.08.08.
Vendégség előtt nem elég, ha tiszta lakással és finom falatokkal várod a vendégeidet. Mutatunk 5 olyan dolgot, amire házigazdaként érdemes odafigyelned, ha azt szeretnéd, hogy vendégeid jól érezzék magukat nálad.

Amikor vendégek érkeznek hozzád, nyilvánvaló, hogy azt szeretnéd, hogy jól érezzék magukat. Házigazdaként lehet, hogy úgy érzed, mindent megteszel ezért. Mégis előfordulhat, hogy vannak olyan dolgok, amiket udvariasságból sosem mondanak el, pedig közben kellemetlenül érzik magukat miatta. Ha legközelebb azt látod, hogy valami nincs rendben a hangulatukkal, lehet, hogy ez az öt dolog közül valamelyik áll a háttérben.

Egy jó házigazda titka a vendégek kényelme.
Apróságokon múlik, mennyire érzik magukat jól a vendégeid.
Forrás: Getty Images

Leggyakoribb kellemetlenségek, amiket a vendégek sose mondanak el

Vendégség során általában az emberek udvariasak, ezért nem hozzák szóba, ha valami zavarja őket nálad. Pedig lehetnek apróságok az otthonoddal vagy a vendéglátásoddal kapcsolatban, amiket inkább megtartanak maguknak. Mivel nem vagy gondolatolvasó, összegyűjtöttük a leggyakoribb dolgokat, amiktől feszenghetnek a vendégeid, de sosem mondanák el neked.

1. Kellemetlen szagok

Lehet, hogy neked fel sem tűnik, de a vendégek ahogy belépnek az ajtón, az első amit érzékelnek azok az otthonodban terjedő illatok. Mindannyian érzékenyek vagyunk a furcsa szagokra, így egy erős ételszag, intenzív légfrissítő illat, vagy dohányfüst, vagy esetleg ezek keveréke az, amit a vendégek mindenképp észrevesznek. De nem csak a rossz illatok, a jó illatok keveréke is lehet émelyítően sok. Ha nem szeretnéd, hogy kellemetlenül érezzék magukat a furcsa illatok miatt:

  • Tipp: mivel az orrunk a leglustább érzékszervünk, ezért te már nem feltétlen érzed saját otthonod illatát. Menj ki egy kicsit a szabadba, majd térj vissza. Ha ilyenkor kellemetlen szagot érzel, próbáld kiiktatni a forrását. Például vidd le a szemetet, kapcsold be a szagelszívót, de a leghatásosabb ,ha szellőztetsz egy nagyot. 

Kellemetlen szagok a lakásban? Íme 5 tuti módszer, amivel azonnal megszüntetheted

A kellemetlen szagok könnyedén tönkretehetik a napodat, ezért azonnali beavatkozást igényelnek! Mutatunk mire lesz pontosan szükséged, ha megszabadulnál az áporodott levegőtől?

Kellemetlen szagok a lakásban? Íme 5 tuti módszer, amivel azonnal megszüntetheted

2. Túl sok szabály, feszes rend

Nincs is annál kellemetlenebb, mint amikor nem tudsz ellazulni egy vendégség alatt. Pedig egy baráti vagy családi összejövetelnek lényege az oldott hangulat és jókedv lenne. Ha a vendégek úgy érzik, minden mozdulatukat figyelik, például nem szabad akárhova leülniük, nem hagyhatják el az asztalt amíg mindenki meg nem vacsorázott, vagy félnek megérinteni a dísztárgyakat, könnyen feszélyezettek lesznek. 

  • Tipp: engedd meg nekik, hogy kényelmesen érezzék magukat, és jelezd, hogy nyugodtan elengedhetik magukat. Ez oldja a feszültséget, és barátságosabb légkört teremt.

3. Kényelmetlen vendégágy

Te is szeretsz jól és kényelmesen aludni? Nos, ha a vendégeid maradnak éjszakára, nekik sincs több kívánságuk ennél. Azonban a vendégágy általában egy felfújható matrac, vagy egy kinyitható kanapé, amit lássuk be, nem a legkényelmesebb alvóhelyek közé tartoznak. A legtöbb vendég persze azt fogja mondani, hogy „jól aludt”, még ha ez egyáltalán nem is igaz. 

  • Tipp: próbáld ki a vendégágyad! Így rögtön rájöhetsz, ha a kanapéágy fémrúdja a hátadba nyomódik, vagy a lepedők durvák. Ezután már tudsz javítani rajta, hogy kényelmesebb legyen a vendégek számára és örömmel hajtsák álomra a fejüket.

Nem talált rád a szerelem? — Lehet, hogy az ágy rossz oldalán alszol

Az ágy melyik részén alszol: a bal vagy jobb oldalán? A feng shui szerint a választás többet elárul a jellemedről és a szerelmi életedről, mint gondolnád. De nemcsak a feng shui, hanem a tanulmányok is meglepő felismerésekre világítanak rá.

Nem talált rád a szerelem? — Lehet, hogy az ágy rossz oldalán alszol

4. Túl hideg vagy túl meleg lakás

A hőmérséklet mindig kényes téma, mert előfordulhat, hogy a vendégeid kellemetlenül érzik magukat miatta: vagy túl melegük van, vagy fáznak. Nyilván nem kezdik el tekergetni a termosztátot, de ha elkezdik levenni a pulóverüket, vagy éppen ellenkezőleg, a kardigánjuk után nyúlnak, akkor lehet, hogy módosítanod kell a hőfokon.

  • Tipp: kérdezd meg vendégeidet, komfortos-e nekik ez a hőmérséklet, és ha szükséges, állíts rajta. Ajánlhatsz nekik ventilátort, takarót vagy pulóvert is, hogy igazán komfortosan érezzék magukat.

5. Túl hangos zene vagy háttértévé 

Lehet, hogy neked mindened a zene, vagy a tévé az első, amit hazaérve bekapcsolsz, vendégeidet lehet, hogy zavarják ezek a zajok. Ha túl hangosan szól a zene vagy a tévé, az megnehezíti a beszélgetést, hiszen nem hallják rendesen egymás hangját. 

  • Tipp: tartsd mérsékelten a hangerőt, vagy inkább kapcsolj ki minden háttérzajt, amikor a vendégekkel beszélgetsz, így könnyebben kialakulhat az oldott és nyugodt légkör.

Mennyire vagy jó vendéglátó? Válaszolj őszintén és kiderül a tesztünkből!

Könnyen veszed a házigazdai szerepkörrel járó akadályokat? Tesztünkből kiderül milyen vendéglátó vagy.

Mennyire vagy jó vendéglátó? Válaszolj őszintén és kiderül a tesztünkből!

5 dolog, amit vendégek érkezése előtt mindenképpen meg kell tenned

Nincs szükség nagytakarításra, ha vendéget fogadunk, de van, amit muszáj megtennünk, mert az otthonunkba belépve, azonnal észreveszi a látogató, ha elhanyagoltuk.

5 dolog, amit vendégek érkezése előtt mindenképpen meg kell tenned

Így legyél kiváló házigazda, ha vendégeid között van, aki speciális étrendet követ

A sikeres vendéglátás titka az empátia, az előzetes tervezés és a kommunikáció. Így az ünnepi asztal körül mindenki kényelmesen és boldogan élvezheti az együtt töltött időt és nem lez rémálom a vendégségből.

Így legyél kiváló házigazda, ha vendégeid között van, aki speciális étrendet követ

 

