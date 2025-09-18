Nincs vége a történetnek: A nyár, amikor megszépültem egy filmmel folytatódik

Szeptember 17-én véget ért A nyár, amikor megszépültem című sorozat, de a rajongótábornak, és úgy tűnik, a rendezőnek még nem volt elég a szerelmi történetből. Jenny Han, a bestseller könyvek írója és a televíziós műsor rendezője bejelentette, hogy film készült a történet lezárásából.

A nyár amikor megszépültem filmmel folytatódik

Forrás: Getty Image

A nyár, amikor megszépültem sorozatból film készül

Jenny Han 12 órával az évadzáró rész megjelenése után bejelentette, hogy a történet még korántsem ért véget. A műsor rendezője egy Instagram-posztban osztotta meg az elképesztő hírt, hogy Belly (Lola Tung) visszatér egy utolsó nyárra a kedvenc nyaralónkba.

A bejelentés szerdán sokkolta a rajongókat, amikor a TSITP hivatalos fiókja megosztott egy fotót a Summer I Turned Pretty fináléjának párizsi premierjén készült ünnepségről. A képen Lola Tung és Christopher Briney pózolnak egy színház előcsarnokában, amelyen a „The Summer I Turned Pretty” felirat látható, alatta pedig a „The Movie” felirattal. Lola és Christopher is meg van jelölve a bejegyzésben, akárcsak a szerző és showrunner Jenny Han, a Prime Video és az Amazon stúdiók.

Miről fog szólni A nyár, amikor megszépültem film?

Bellyre még egy nagy mérföldkő vár rá, és úgy gondoltam, hogy csak egy film tudná ezt megfelelően megjeleníteni. Nagyon hálás vagyok a Prime Videónak, hogy továbbra is támogatja az én elképzelésemet erről a történetről, és lehetővé teszi, hogy megosszam ezt az utolsó fejezetet a rajongókkal

– mondta Jenny a hivatalos sajtóközleményben.

FIGYELMEZTETÉS: az alábbiak spoilert tartalmaznak A nyár, amikor megszépültem sorozat fináléjáról.

Jenny még nem árult el többet, de a könyvsorozat rajongói felismerték, hogy a TSITP sorozat fináléja kihagyott egy kulcsfontosságú pillanatot a könyvekből: Belly és Conrad esküvőjét. Ehelyett a sorozat azzal ért véget, hogy Belly és Conrad visszatértek Cousinsba, egyértelműen újra együtt, de nem jegyesek és nem házasok. Remélhetőleg ez az esküvő nem lesz olyan katasztrofális, mint Belly és Jeremiah sikertelen kísérlete a 3. évadban.

Mikor jelenik meg A nyár, amikor megszépültem film?

Sajnos még megjelenési dátum nincsen, azonban a díszletek építésének logisztikáját és a színészek időbeosztását figyelembe véve elképzelhető, hogy a The Summer I Turned Pretty The Movie című filmet már le is forgatták. Addig is tűkön ülve várjuk az utolsó cousinsi nyár cselekményét!