Palvin Barbi, Emily Ratajkowski, Lili Collins − Ők voltak a New York-i divathét legstílusosabb sztárjai

A New York-i divathét a divatvilág egyik legjobban várt eseménye. A divatbemutatók, vacsorák és gálák sorozata szeptember 11 és 16 között került megrendezésre. Olyan nagy világmárkák 2026 nyár/tavasz kollekcióit láthattuk mint, Ralph Lauren, Calvin Klein, Michael Kors, Coach és Off-White. Nézd meg, mely sztárok érdemelték ki a legjobban öltözött híresség címét a kifutók első soraiból.
Anna Wintour a divat nagyasszonya négy különböző szettben jelent meg a divathét napjain. Összeállításai a klasszikus elegancia megtestesülései voltak, és természetesen az éjfekete napszemüveg elengedhetetlen kiegészítője volt. Nincs New York-i divathét Anna Wintour nélkül.
Gwyneth Paltrow a Michael Kors divatbemutatóján vett részt, mint kiemelt vendég, és outfitjét a márkához hűen stílusos alapdarabokból állította össze. A háromnegyedes öltönynadrág és a lakk magas sarkú tökéletes összhangot alkotott.
Olivia Wilde színésznő egy merész, átlátszó necc felsőben volt, amit maxi fekete szoknyával és egy oversize blazerrel párosított.
A sztárpáros egy igéző barna összeillő szettben jelent meg. A kicsit vintage, de közben modern stílus tökéletesen passzolt a pár személyiségéhez. Priyanka Chopra és Nick Jonas a Ralph Lauren divatbemutatójára voltak hivatalosak.
Gigi Hadid és Bradley Cooper együtt vettek részt a Vouge magazin koktélpartiján, ami a divathét egyik legnívósabb after partyja. Gigi egy különleges, mintás ruhát viselt, míg Bradley a laza eleganciát képviselte.
A sztárvilág kedvenc párosa ismét szívünkbe lopta magát, amikor a divathét elején közösen vettek részt egy kevésbé formális vacsorán. Barbi egy feszes farmerben és fekete felsőben volt, amit egy dizájnos sárga szemüveggel egészített ki.
Christopher Briney, A nyár amikor megszépültem sorozat egyik főszereplője. A sármos férfit Dicaprio utódjának tartják a filmiparban. A színész egy háromrészes öltönyben volt, de a zakóját lazán a vállára ejtve viselte.
Lily Collins is részt vett a divathéten, mégpedig egy lenyűgöző kétrészes szettben. Az egyszerű szabású szoknya és crop top felső visszafogott csillogása tökéletes volt az eseményre.
Brittany Broski az egyik legismertebb podcast műsorvezető. Brittany évről évre egyre több neves divateseményen vesz részt, van hogy riporterként. Idén egy lenyűgöző csipkeruhában volt, amit egy bordó szőrmekabáttal párosított, sminkje pedig megidézte Édith Piaf klasszikus szépségét.
A szupermodell egy végtelenül egyszerű, de igazán egyedi fekete ruhát viselt a New York-i divathéten. A ruha különleges szabása megmutatta tökéletes alakját és a háta vonalát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.