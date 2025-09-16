Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 16., kedd Edit

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kifutó

Palvin Barbi, Emily Ratajkowski, Lili Collins − Ők voltak a New York-i divathét legstílusosabb sztárjai

kifutó Palvin Barbara New York-i divathét
Csodálatos ruhák és világsztárok! Megérkezett a divatházak és a hírességek egyik legjobban várt időszaka, a New York-i divathét. A napokban rengeteg hírességet láthattunk a kifutó első sorában, és most összegyűjtöttük a legstílusosabb vendégeket.

A New York-i divathét a divatvilág egyik legjobban várt eseménye. A divatbemutatók, vacsorák és gálák sorozata szeptember 11 és 16 között került megrendezésre. Olyan nagy világmárkák 2026 nyár/tavasz kollekcióit láthattuk mint, Ralph Lauren, Calvin Klein, Michael Kors, Coach és Off-White. Nézd meg, mely sztárok érdemelték ki a legjobban öltözött híresség címét a kifutók első soraiból.

New york-i divathéten megjelenő sztárok
Sztárok a New York-i divathéten
Forrás: Getty Images North America

Világsztárok a New York-i divathéten

Anna Wintour

Anna Wintour a divat nagyasszonya négy különböző szettben jelent meg a divathét napjain. Összeállításai a klasszikus elegancia megtestesülései voltak, és természetesen az éjfekete napszemüveg elengedhetetlen kiegészítője volt. Nincs New York-i divathét Anna Wintour nélkül. 

Anna Wintour
Anna Wintour a divathéten
Forrás:  Getty Image

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow a Michael Kors divatbemutatóján vett részt, mint kiemelt vendég, és outfitjét a márkához hűen stílusos alapdarabokból állította össze. A háromnegyedes öltönynadrág és a lakk magas sarkú tökéletes összhangot alkotott. 

Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow
Forrás:  Getty Image

Olivia Wilde

Olivia Wilde színésznő egy merész, átlátszó necc felsőben volt, amit maxi fekete szoknyával és egy oversize blazerrel párosított. 

olivia wilde
Olivia Wilde
Forrás:  Getty Image

Priyanka Chopra és Nick Jonas

A sztárpáros egy igéző barna összeillő szettben jelent meg. A kicsit vintage, de közben modern stílus tökéletesen passzolt a pár személyiségéhez. Priyanka Chopra és Nick Jonas a Ralph Lauren divatbemutatójára voltak hivatalosak.

Priyanka Chopra és Nick Jonas
Priyanka Chopra és Nick Jonas
Forrás: GC Images

Gigi Hadid és Bradley Cooper

Gigi Hadid és Bradley Cooper együtt vettek részt a Vouge magazin koktélpartiján, ami a divathét egyik legnívósabb after partyja. Gigi egy különleges, mintás ruhát viselt, míg Bradley a laza eleganciát képviselte.

Gigi Hadid, Bradley Cooper
Gigi Hadid és Bradley Cooper
Forrás: GC Images

Palvin Barbi és Dylan Sprouse

A sztárvilág kedvenc párosa ismét szívünkbe lopta magát, amikor a divathét elején közösen vettek részt egy kevésbé formális vacsorán. Barbi egy feszes farmerben és fekete felsőben volt, amit egy dizájnos sárga szemüveggel egészített ki.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 10: (L-R) Barbara Palvin and Dylan Sprouse attend as PAIGE hosts a private NYFW dinner at Carbone with Barbara Palvin & Dylan Sprouse at Sadelle's on September 10, 2025 in New York City. (Photo by Roy Rochlin/Getty Images for PAIGE)
Palvin Barbi és Dylan Sprouse
Forrás: Getty Images North America

Christopher Briney

Christopher Briney, A nyár amikor megszépültem sorozat egyik főszereplője. A sármos férfit Dicaprio utódjának tartják a filmiparban. A színész egy háromrészes öltönyben volt, de a zakóját lazán a vállára ejtve viselte. 

Christopher Briney
Christopher Briney
Forrás: GC Images

Lily Collins

Lily Collins is részt vett a divathéten, mégpedig egy lenyűgöző kétrészes szettben. Az egyszerű szabású szoknya és crop top felső visszafogott csillogása tökéletes volt az eseményre. 

Lily Collins
Lily Collins
Forrás:  Getty Image

Brittany Broski

Brittany Broski az egyik legismertebb podcast műsorvezető. Brittany évről évre egyre több neves divateseményen vesz részt, van hogy riporterként. Idén egy lenyűgöző csipkeruhában volt, amit egy bordó szőrmekabáttal párosított, sminkje pedig megidézte Édith Piaf klasszikus szépségét. 

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 12: Brittany Broski attends the Christian Siriano Spring/Summer 2026 After Party at The W Hotel Union Square on September 12, 2025 in New York City. (Photo by Eugene Gologursky/Getty Images for Christian Siriano)
Brittany Broski
Forrás: Getty Images North America

Emily Ratajkowski

A szupermodell egy végtelenül egyszerű, de igazán egyedi fekete ruhát viselt a New York-i divathéten. A ruha különleges szabása megmutatta tökéletes alakját és a háta vonalát. 

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 12: Emily Ratajkowski attends the Calvin Klein fashion show during New York Fashion Week at The Brant Foundation on September 12, 2025 in New York City. (Photo by Raymond Hall/GC Images)
Emily Ratajkowski
Forrás: GC Images
@cos The front row at COS AW25 NYFW​ #RosieHuntingtonWhiteley #AditiRaoHydari#JodieTurnerSmith #NaomiWatts#ChristopherBriney ♬ original sound - COS

Palvin Barbi és Lindsay Lohan is tündököltek a US Openen: így vonultak a sztárok a tenisztornán

Ilyen volt a 2025 US Open divat szempontból!

Gótikus romantika és kivillanó hasak: ezek voltak az MTV VMA legbevállalósabb megjelenései

Popdívák és luxus! A 2025-ös MTV VMA vörös szőnyegén igazi showbizes szetteket láthattunk. Mutatjuk a legextrémebb megjelenéseket!

Az Emmy-díjátadó eddigi legvillantósabb ruhái: hódítottak a meztelenruhák és a köldökig érő dekoltázsok

Csillogás, elegancia a sztárvilág egyik legnívósabb eseményén. Összegyűjtöttük az Emmy-díjátadók valaha volt legizgalmasabb megjelenéseit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu