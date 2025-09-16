Palvin Barbi, Emily Ratajkowski, Lili Collins − Ők voltak a New York-i divathét legstílusosabb sztárjai

A New York-i divathét a divatvilág egyik legjobban várt eseménye. A divatbemutatók, vacsorák és gálák sorozata szeptember 11 és 16 között került megrendezésre. Olyan nagy világmárkák 2026 nyár/tavasz kollekcióit láthattuk mint, Ralph Lauren, Calvin Klein, Michael Kors, Coach és Off-White. Nézd meg, mely sztárok érdemelték ki a legjobban öltözött híresség címét a kifutók első soraiból.

Sztárok a New York-i divathéten

Forrás: Getty Images North America

Anna Wintour

Anna Wintour a divat nagyasszonya négy különböző szettben jelent meg a divathét napjain. Összeállításai a klasszikus elegancia megtestesülései voltak, és természetesen az éjfekete napszemüveg elengedhetetlen kiegészítője volt. Nincs New York-i divathét Anna Wintour nélkül.

Anna Wintour a divathéten

Forrás: Getty Image

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow a Michael Kors divatbemutatóján vett részt, mint kiemelt vendég, és outfitjét a márkához hűen stílusos alapdarabokból állította össze. A háromnegyedes öltönynadrág és a lakk magas sarkú tökéletes összhangot alkotott.

Gwyneth Paltrow

Forrás: Getty Image

Olivia Wilde

Olivia Wilde színésznő egy merész, átlátszó necc felsőben volt, amit maxi fekete szoknyával és egy oversize blazerrel párosított.

Olivia Wilde

Forrás: Getty Image

Priyanka Chopra és Nick Jonas

A sztárpáros egy igéző barna összeillő szettben jelent meg. A kicsit vintage, de közben modern stílus tökéletesen passzolt a pár személyiségéhez. Priyanka Chopra és Nick Jonas a Ralph Lauren divatbemutatójára voltak hivatalosak.

Priyanka Chopra és Nick Jonas

Forrás: GC Images

Gigi Hadid és Bradley Cooper

Gigi Hadid és Bradley Cooper együtt vettek részt a Vouge magazin koktélpartiján, ami a divathét egyik legnívósabb after partyja. Gigi egy különleges, mintás ruhát viselt, míg Bradley a laza eleganciát képviselte.

Gigi Hadid és Bradley Cooper

Forrás: GC Images

Palvin Barbi és Dylan Sprouse

A sztárvilág kedvenc párosa ismét szívünkbe lopta magát, amikor a divathét elején közösen vettek részt egy kevésbé formális vacsorán. Barbi egy feszes farmerben és fekete felsőben volt, amit egy dizájnos sárga szemüveggel egészített ki.

Palvin Barbi és Dylan Sprouse

Forrás: Getty Images North America

Christopher Briney

Christopher Briney, A nyár amikor megszépültem sorozat egyik főszereplője. A sármos férfit Dicaprio utódjának tartják a filmiparban. A színész egy háromrészes öltönyben volt, de a zakóját lazán a vállára ejtve viselte.