A nyár amikor megszépültem sztárja lett a legújabb divatikon: így öltözködik Lola Tung 

Július 16-án indult A nyár amikor megszépültem harmadik évada, a sorozat rajongói már tűkön ülve várják a befejezést, hiszen már csak két rész maradt az évadból. Lola Tung, aki Belly karakterét alakítja, nemcsak színészi tehetségével, de ízlésével is kiemelkedik a korosztályából. Ismerkedj meg Lola stílusával, és alkosd újra ezeket az összeállításokat.

Lola Tung A nyár amikor megszépültem sorozat sztárja

Forrás: Getty Images North America

Minden, amit tudnod kell a A nyár amikor megszépültem sztárjáról

Ha ismered Lola Tungot, akkor valószínűleg egy (vagy három) nyarat is töltöttél már vele. A 22 éves színésznő legismertebb szerepe Isabel „Belly” Conklin a The Summer I Turned Pretty című sorozatban, amely első színészi munkája volt, és minden értelemben áttörő szerepnek bizonyult. A Jenny Han népszerű regényei alapján készült sorozat Tungot mutatta be főszereplőként egy kamaszok szerelméről, gyászáról, barátságáról és felnőtté válásáról szóló történetben. A nyár amikor megszépültem sorozat harmadik és egyben utolsó évadában Tung a Z generáció egyik legismertebb arcává vált a képernyőn, és stílusát tekintve az egyik legnézettebbé. Lola a való életben is stílusikon lett, a vintage darabokkal kevert utcai divat összeállításai virálissá váltak, és most te is újra alkothatod őket!

Sikkes rétegezés

Lola ennél az outfitnél egy apró kockás, barna öltönynadrágot viselt, amit egy egyszerű fehér trikóval párosított megteremtve ezzel a kontrasztot. A szett karakterét a derekára kötött selyemsál adja, aminek mintája és színvilága fűszert vitt az alapdarabokból álló összeállításba. Kiegészítőnek egy fekete bőrtáskát válaszott, amire hangsúlyos táska charmokat aggatott. A szett egyszerre vintage és modern, pont ahogyan a Z generáció szeret öltözködni.

Lola Tung street style outfitje

Forrás: Getty Image

Így alkosd újra ezt a szettet!

1.answear.hu Coach bőr táska Tabby 26 Fekete, CH857 181990 Ft 2.parfois.com Heart keychain charm 6.995,00 Ft 3.zalando.hu WIDE-LEG TAILORED - Nadrágok - dark brown 10 995 Ft 4.aboutyou.hu Fekete GUESS Kendő 16.490 Ft 5.reserved.com Slim fit felső viszkózkeverékkel 4 595 HUF

Balletcore összeállítás

A balletcore kifejezés napjaink egyik legnépszerűbb öltözködési trendje. A kicsit balerinás, finom nőies stílus Lola egyik kedvence is. Itt egy kötött ruhát láthatsz rajta, amit pöttyös harisnyával, vékony keretes szemüveggel, fekete bőrtáskával és egy sneakerinas cipővel párosított. A ruha jellegzetességét a tütüre hasonlító, ejtett csípővonal adja.