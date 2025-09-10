Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A nyár amikor megszépültem sztárja lett a legújabb divatikon: így öltözködik Lola Tung 

Getty Images North America - Michael Loccisano
divat stílustipp sorozat
Elegáns, egyedi és sikkes! Ismerkedj meg A nyár amikor megszépültem sztárjának stílusával. Lola Tung két év alatt a Z generáció egyik stílusikonjává nőtte ki magát.

Július 16-án indult A nyár amikor megszépültem harmadik évada, a sorozat rajongói már tűkön ülve várják a befejezést, hiszen már csak két rész maradt az évadból. Lola Tung, aki Belly karakterét alakítja, nemcsak színészi tehetségével, de ízlésével is kiemelkedik a korosztályából. Ismerkedj meg Lola stílusával, és alkosd újra ezeket az összeállításokat.

Lola Tung, A nyár amikor megszépültem,
Lola Tung A nyár amikor megszépültem sorozat sztárja
Forrás: Getty Images North America

Minden, amit tudnod kell a A nyár amikor megszépültem sztárjáról 

Ha ismered Lola Tungot, akkor valószínűleg egy (vagy három) nyarat is töltöttél már vele. A 22 éves színésznő legismertebb szerepe Isabel „Belly” Conklin a The Summer I Turned Pretty című sorozatban, amely első színészi munkája volt, és minden értelemben áttörő szerepnek bizonyult. A Jenny Han népszerű regényei alapján készült sorozat Tungot mutatta be főszereplőként egy kamaszok szerelméről, gyászáról, barátságáról és felnőtté válásáról szóló történetben. A nyár amikor megszépültem sorozat harmadik és egyben utolsó évadában Tung a Z generáció egyik legismertebb arcává vált a képernyőn, és stílusát tekintve az egyik legnézettebbé. Lola a való életben is stílusikon lett, a vintage darabokkal kevert utcai divat összeállításai virálissá váltak, és most te is újra alkothatod őket! 

Sikkes rétegezés 

Lola ennél az outfitnél egy apró kockás, barna öltönynadrágot viselt, amit egy egyszerű fehér trikóval párosított megteremtve ezzel a kontrasztot. A szett karakterét a derekára kötött selyemsál adja, aminek mintája és színvilága fűszert vitt az alapdarabokból álló összeállításba. Kiegészítőnek egy fekete bőrtáskát válaszott, amire hangsúlyos táska charmokat aggatott. A szett egyszerre vintage és modern, pont ahogyan a Z generáció szeret öltözködni.  

Lola tung
Lola Tung street style outfitje
Forrás:  Getty Image

Így alkosd újra ezt a szettet! 

1.answear.hu Coach bőr táska Tabby 26 Fekete, CH857 181990 Ft 2.parfois.com Heart keychain charm 6.995,00 Ft 3.zalando.hu WIDE-LEG TAILORED - Nadrágok - dark brown 10 995 Ft 4.aboutyou.hu Fekete GUESS Kendő 16.490 Ft 5.reserved.com Slim fit felső viszkózkeverékkel 4 595 HUF

Balletcore összeállítás 

A balletcore kifejezés napjaink egyik legnépszerűbb öltözködési trendje. A kicsit balerinás, finom nőies stílus Lola egyik kedvence is. Itt egy kötött ruhát láthatsz rajta, amit pöttyös harisnyával, vékony keretes szemüveggel, fekete bőrtáskával és egy sneakerinas cipővel párosított. A ruha jellegzetességét a tütüre hasonlító, ejtett csípővonal adja. 

Lola Tung, A nyár amikor megszépültem,
Lola Tung összeállítása
Forrás:  Getty Image

Így alkosd újra ezt a szettet! 

1.housebrand.com Overallruha 10 995 HUF 2.puma.com Speedcat Ballet Metallic Shoes Women Price33.390,00 Ft 3.Calzedonia.com/hu 20 Denes Invisible Pöttyös Áttetsző Harisnya 6990 Ft 4.glami.hu  HUGO kézitáska fekete 27 590 Ft-tól

Csipke romantika 

Lola ennél a szettnél igazán kitett magáért. Az anyagok és szabások keveréke teszi különlegessé ezt a monokróm összeállítást. A csipke hajdísz vintage romantikát, míg a magas szárú sneaker futurisztikus hangulatot ad.  

Lola Tung, A nyár amikor megszépültem,
Lola Tung öltözködése
Forrás:  Getty Image

Így alkosd újra ezt a szettet! 

1.2.hm.com/hu Lenkeverék tunikaruha 24 995 Ft 2.ecipo.hu Converse Tornacipő Chuck Taylor  28 460 Ft 3.zalando.hu NUVOLA MINI HANDBAG - Kézitáska - marshmallow 83 990 Ft 4.ntimissimi.com/hu/ Tiziana Selyem és Csipke Háromszög Merevítő Nélküli Melltartó 21.990 Ft 5.notino.hu invisibobble Sprunchie Blanco Bliss hajgumi 1740Ft

Francia elegancia 

Ezt a szettet még Blair Waldorf is megirigyelné. A sötétkék, piros, bézs kombinációja egy igazi „párizsi lány" stílusát idézte. Lola egy pliszírozott miniszoknyát viselt, fehér blúzzal és sötétkék blézerrel. Mindezt egy zokni, lakkcipő párossal és kézitáskával egészítette ki.  

Lola Tung, A nyár amikor megszépültem,
Lola Tung stílusa
Forrás:  Getty Image

Így alkosd újra ezt a szettet! 

1.zara.com CARGO CULOTTES 10,995 Ft 2.modivo.hu MICHAEL Michael Kors Zakó MF3103WENX Sötétkék Relaxed Fit 89 310 Ft 3.zalando.hu Tamaris Klasszikus sarkú cipők - merlot 27 990 Ft 4.2.hm.com Szögletes átvetős táska 9 995 Ft 5.notino.hu Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture 13 080Ft

 

