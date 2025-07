Minden, amit tudnod kell a The Summer I Turned Pretty új évadáról

Eljött az időszak, amire annyira vártunk! Megjött a The Summer I Turned Pretty avagy A nyár, amikor megszépültem legújabb évada. A Jenny Han könyvei alapján készült sorozat első két évada hihetetlenül sikeresnek bizonyult, a hatalmas rajongótábor pedig alig várja, hogy kiderüljön, hogyan folytatódik Belly története.

The Summer I Turned Pretty új évadának plakátja

Forrás: Instagram

Minden, amit tudni érdemes a The Summer I Turned Pretty új évadáról

Visszatért a Prime Video hihetetlen sikert arató romantikus sorozata! A történet ismét Belly (Lola Tung) egyik nyarát mutatja meg, ami az egyetem harmadik éve után játszódik. A tinédzser karakterek ebben az évadban fiatal felnőttek lesznek, és a problémáik, kapcsolati dinamikáik is ezt tükrözi a sorozatban. Az előzetesben láthattuk, hogy Conrad (Christopher Briney) orvosként dolgozik már, Belly és Jeremiah (Gavin Casalegno) jegyesek, na de mit is jelentenek ezek? Hamarosan kiderül mert júliús 16-án reggel 9 órakkor két rész jelent meg a sorozat új évadából. A harmadik évad Jenny Han könyvtrilógiájának utolsó kötetén alapszik, melynek címe: We'll Always Have Summer .

A nyár amikor megszépültem 3. évada

Forrás: Profimedia

A nyár amikor megszépültem 3. évadában Tung, Briney és Casalegno mellett visszatér még Sean Kaufman, mint Belly idősebb testvére, Steven, és Rain Spencer is, mint Belly legjobb barátja, Taylor Jewell. Alig bírjuk kivárni a szerelmi háromszög alakulását, a női barátság szépségét, pláne úgy, hogy mindezek alatt Taylor Swift slágerei fokozzák az amúgy is intenzív hangulatot.

Az új évad menetrendje

Az új évad részei minden héten szerdán jelennek majd meg, kezdve a mai nappal. Magyarországi idő szerint reggel 9 órakor lesznek elérhetőek a részek, így esténként gondtalanul belemerülhetsz a nyári, romantikus sorozatba. Az új és egyben utolsó évadban 11 rész lesz majd.

Ne maradj le a legújabb részekről, itt a pontos megjelenési dátum minden részhez:

Július 16 - 1.-2. epizód

Július 23 - 3. epizód

Július 30 - 4. epizód

Augusztus 6 - 5. epizód

Augusztus 13 - 6. epizód

Augusztus 20 - 7. epizód

Augusztus 27 - 8. epizód

Szeptember 3 - 9. epizód

Szeptember 10 - 10. epizód

Szeptember 17 - 11. epizód

Nézd meg az előzetest az új részek előtt!

A romantikus sorozatok reneszánszát éljük, és alig várjuk, mit hoz az elkövetkezendő pár év, mert ha olyan kasszasiker sorozatokat, mint a The Summer I Turned Pretty, akkor jó dolgunk lesz!