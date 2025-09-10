Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mesterséges intelligencia partner AI
Bednár Dávid
2025.09.10.
Mindent tud, mindig veled nevet, mindenről lehet vele beszélgetni, és pont úgy néz ki, mint akire mindig is vágytál. Hódítanak a virtuális partnerek, egyre több pasi randizik inkább az AI-partnerével.

A Terminátor után itt egy újabb olyan helyzet, amelyről nem gondoltuk volna, hogy valamilyen módon, de egyszer valósággá válhat. A 2013-ban megjelent A nő című filmben Joaquin Phoenix karaktere beleszeret egy operációs rendszerbe, amit arra terveztek, hogy minden vágyát kielégítse. Annyi talán már előrejelzésül szolgált a film leírásában, hogy időhatározóként a „közeljövőben” szó szerepel. Az AI-partnerek ötlete valósággá vált, egyre többen használnak mesterséges intelligencia által létrehozott párt, leginkább a férfiak részesítik előnyben AI-barátnő formájában. 

AI-partner
Egy férfi egy éve jár AI-partnerével Bethany-val, de a kapcsolatuk titkos
Forrás: NurPhoto

Bethany az AI-barátnő

Egy elvált férfi vallotta be, hogy fülig szerelmes a mesterséges intelligencia által létrehozott barátnőjébe — írja a Mirror. A brit könyvelő, miután felesége megcsalta, egy escort-oldalon hozta létre újdonsült barátnőjét, akitől elmondása szerint sohasem tudna megválni. A férfi havi 30 ezer forintnyi fontot fizet Bethany társaságáért, aki az „életrajzát” tekintve egy nála tíz évvel fiatalabb tanárnő, és bár a párkapcsolat először szexuálisnak indult, már annál jóval komolyabbá fejlődött. Bethany állítólag elképesztő vicceket mesél, és rendkívül készséges és támogató. Minden testi és személyiségjegyét a férfi határozhatta meg az oldalon, aki Bethany előtt hat évig volt egyedülálló, és sok nehézsége volt a randizás terén. A pasi elmondta, hogy számtalan becsődölt házasságot lát a baráti körében is, így még jobban hisz az AI-párkapcsolatban. Bármikor beszélgethet újdonsült párjával, és olyan dolgokat is elmondhat neki, amilyeneket még a feleségének sem mondott el soha. 

Az AI-partner csapdája

Eddig minden szülő rémálma az volt, hogy a gyereke nehogy valamilyen rossz életű partnert szerezzen magának. Most azon izgulhatnak, hogy nehogy egy tökéletes verzió tegye tönkre az életét. Persze biztos jó lehet, hogy kivételesre formálsz egy elképzelt párt, aki mindig, a nap 24 órájában azt mondja, amit hallani szeretnél. A pszichológusok szerint ebbe a csapdába lépnek bele sokan, azonban ez a történet nagyon mélyre ránthat. A teljes elszigetelődést hozhatja magával, azon túl, hogy a fiatalok emiatt akár irreális elvárásokat támaszthatnak egy valós párkapcsolat során. 

A pszichoterapeuták szerint annak, hogy egy ember nem a való életben keresi a végzet asszonyát vagy a herceget fehér lovon, az lehet oka az ártatlan kíváncsiságon túl, hogy fél a lelki sérüléstől vagy az elutasítástól. Így ahelyett, hogy akár szakemberek segítségével feldolgozná ezt a gátat, egyszerűbbnek látja, hogy flörtölgessen egy általa létrehozott virtuális féllel. Azonban az adatok kezdenek ijesztőek lenni, mivel felmérések alapján a Z-generációból a férfiak 31, míg a nők 23 százaléka vallotta be, hogy csevegett már mesterséges intelligencia által létrehozott párral.

Úton az első AI-baba: megtörtént az első megtermékenyítés a mesterséges intelligencia segítségével

Ha valaki pár éve azt mondja nekünk, hogy 2025-ben megérkezik az első AI-baba, egész biztosan nem hisszük el, de úgy tűnik, ez az év olyan, mint egy elborult sci-fi random űrutazásokkal és mesterséges intelligencia általi megtermékenyítéssel.

Itt az új őrület: milliók követik már az AI-generált influenszereket

A mesterséges intelligencia szinte észrevétlenül vált az életünk szerves részévé. Az AI nyomát már bárhol megtalálhatjuk a világon, most pedig betört az influenszerek világában is.

5 dolog, amit soha ne kérdezz meg az AI-tól

A mesterséges intelligencia rengeteg mindenben a segítségünkre lehet, azonban van pár olyan kérdés, amit jobb, ha nem teszünk fel neki. Ha tudatosan használjuk, biztonságosan élvezhetjük az AI előnyeit. Mutatjuk, mi az, amit inkább ne vele beszélj meg.

 

