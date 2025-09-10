A Terminátor után itt egy újabb olyan helyzet, amelyről nem gondoltuk volna, hogy valamilyen módon, de egyszer valósággá válhat. A 2013-ban megjelent A nő című filmben Joaquin Phoenix karaktere beleszeret egy operációs rendszerbe, amit arra terveztek, hogy minden vágyát kielégítse. Annyi talán már előrejelzésül szolgált a film leírásában, hogy időhatározóként a „közeljövőben” szó szerepel. Az AI-partnerek ötlete valósággá vált, egyre többen használnak mesterséges intelligencia által létrehozott párt, leginkább a férfiak részesítik előnyben AI-barátnő formájában.

Egy férfi egy éve jár AI-partnerével Bethany-val, de a kapcsolatuk titkos

Bethany az AI-barátnő

Egy elvált férfi vallotta be, hogy fülig szerelmes a mesterséges intelligencia által létrehozott barátnőjébe — írja a Mirror. A brit könyvelő, miután felesége megcsalta, egy escort-oldalon hozta létre újdonsült barátnőjét, akitől elmondása szerint sohasem tudna megválni. A férfi havi 30 ezer forintnyi fontot fizet Bethany társaságáért, aki az „életrajzát” tekintve egy nála tíz évvel fiatalabb tanárnő, és bár a párkapcsolat először szexuálisnak indult, már annál jóval komolyabbá fejlődött. Bethany állítólag elképesztő vicceket mesél, és rendkívül készséges és támogató. Minden testi és személyiségjegyét a férfi határozhatta meg az oldalon, aki Bethany előtt hat évig volt egyedülálló, és sok nehézsége volt a randizás terén. A pasi elmondta, hogy számtalan becsődölt házasságot lát a baráti körében is, így még jobban hisz az AI-párkapcsolatban. Bármikor beszélgethet újdonsült párjával, és olyan dolgokat is elmondhat neki, amilyeneket még a feleségének sem mondott el soha.

Az AI-partner csapdája

Eddig minden szülő rémálma az volt, hogy a gyereke nehogy valamilyen rossz életű partnert szerezzen magának. Most azon izgulhatnak, hogy nehogy egy tökéletes verzió tegye tönkre az életét. Persze biztos jó lehet, hogy kivételesre formálsz egy elképzelt párt, aki mindig, a nap 24 órájában azt mondja, amit hallani szeretnél. A pszichológusok szerint ebbe a csapdába lépnek bele sokan, azonban ez a történet nagyon mélyre ránthat. A teljes elszigetelődést hozhatja magával, azon túl, hogy a fiatalok emiatt akár irreális elvárásokat támaszthatnak egy valós párkapcsolat során.