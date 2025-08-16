Ma van a hontalan állatok világnapja – ünnepeld szívvel, tettekkel, majd dobj hozzá egy kis otthoni mozis élményt is! Megmutatjuk, hogyan segíthetsz a kóbor kutyáknak, és hoztunk egy filmes válogatást, ami bizonyítja: a kutya tényleg az ember legjobb barátja. Lesz benne könnyfakasztó klasszikus és családi vígjáték, amin garantált a hangos nevetés. Merülj el a legemlékezetesebb kutyás filmek világában, miközben emlékeztetünk, mennyire számít a törődés a gazdátlan négylábúakkal!
Augusztus 16-án a hontalan állatokra emlékezünk. Azokra a négylábú kedvencekre akiket kidobtak vagy akik sosem ismerhették meg, milyen egy szerető otthon biztonságában élni. Becslések szerint ma Magyarországon több százezer kóbor kutya és macska próbál nap, mint nap túlélni gazda nélkül a szabadban. Minden háziállat nagy veszélyben van az utcán, a külterületeken és a természetben: betegségek, éhezés, szomjazás, a forgalom, az időjárás és a vadállatok miatt. Az állatmenhelyek ugyan próbálják a lehető legtöbb kóbor állatot befogadni, de az ő kapacitásuk és erőforrásaik is végesek. A jó hír, hogy több módon is segíthetsz!
A legideálisabb természetesen az lenne, ha mindenki örökbefogadás útján találna maga mellé négylábú társat, de ha nem tudsz kutyát vagy más kisállatot örökbe fogadni, akkor is tehetsz értük: támogathatsz menhelyeket adományokkal, vállalhatsz önkéntes kutyasétáltatást, vagy szervezhetsz helyi adománygyűjtést. Az is nagy segítség, ha kihelyezel egy etetőt vagy itatót, vagy ha a közösségi médiában megosztod az örökbefogadásról szóló felhívásokat – hiszen lehet, hogy épp a te megosztásod fogja eljuttatni a hírt egy leendő gazdihoz. A következő filmajánlóval szeretnénk közelebb hozni annak a megértését, hogy a kutyák - a többi háziasított kisállattal együtt - mennyire ki vannak szolgáltatva az embereknek, mind fizikailag, mind érzelmileg. És, hogy igenis kötelességünk valamilyen formában megpróbálni kompenzálni mások hanyagságát, butaságát vagy épp gonoszságát.
Az időtlen klasszikus, amely minden újranézéskor képes meghatni. Lassie, a bátor skót juhászkutya, hosszú és viszontagságos útját követhetjük, ahogy mindent megtesz, hogy újra együtt lehessen szeretett családjával. Megható történet az ember és kutya közötti hűségről és szeretetről.
Egy igazi szórakoztató páros: Jerry Lee, a szuperokos kutya és Jim Belushi, a laza zsaru együtt oldanak meg bűnügyeket, miközben próbálnak partnerként is összecsiszolódni. A nevetés garantált ebben a könnyed, akcióval fűszerezett vígjátékban, amely tökéletes egy vidám estére.
Szívszorító és lélekmelegítő történet egyszerre. Egy kutya négy életét követhetjük végig, aki négyszer születik újjá, és így négy különböző gazdinál talál otthonra, minden alkalommal új dolgokat tanulva. Megható, több szálon futó film a szeretet erejéről és arról, milyen fontos szerepet játszanak a kutyák az életünkben.
A hatalmas, bohókás bernáthegyi, Beethoven és a Newton család kalandjai mára klasszikussá váltak. A 33 éves film tele van vicces helyzetekkel, amelyeken a gyerekek és felnőttek egyaránt garantált jól fognak szórakozni.
Képzeld el, hogy a kutyák és macskák titkos kémháborút vívnak! Ez a pörgős, ötletes akció-vígjáték tele van vicces kütyükkel és váratlan fordulatokkal. Főhőse egy beagle kölyök, aki szó szerint az emberiséget menti meg.
A vadon hívó szava (2020)
Jack London klasszikus regénye modern, látványos feldolgozásban. Buck, a házikedvencből lett szánhúzó kutya kalandos útját követhetjük, miközben megtapasztalja a szabadság ízét és az emberrel való különleges kapcsolat erejét.
Egy kedves, okos kóbor kutya története, aki hőssé válik, amikor két bűnöző elrabolja újdonsült gazdijait. Benji minden ravaszságát beveti, hogy megmentse őket. Friss, szerethető családi film kalanddal és meghitt pillanatokkal.
A legjobb kutyás filmek nemcsak azt mutatják meg, hogy a kutya valóban az ember legjobb barátja, hanem arra is emlékeztetnek, milyen fontos a szeretet, a gondoskodás és a felelősség. Ha eddig nem gondolkodtál az örökbefogadáson, augusztus 16-a tökéletes alkalom lehet rá. Látogass el egy menhelyre, támogasd az állatvédőket, vagy adj egy esélyt egy gazdátlan négylábúnak. És ne feledd: a kutyás filmek mindig képesek meghozni a kedvet egy új barátra, vagy egyszerűen csak feldobni a hétvégédet egy jóleső moziélménnyel.
