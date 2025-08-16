Ma van a hontalan állatok világnapja – ünnepeld szívvel, tettekkel, majd dobj hozzá egy kis otthoni mozis élményt is! Megmutatjuk, hogyan segíthetsz a kóbor kutyáknak, és hoztunk egy filmes válogatást, ami bizonyítja: a kutya tényleg az ember legjobb barátja. Lesz benne könnyfakasztó klasszikus és családi vígjáték, amin garantált a hangos nevetés. Merülj el a legemlékezetesebb kutyás filmek világában, miközben emlékeztetünk, mennyire számít a törődés a gazdátlan négylábúakkal!

A kutyás filmek listánkra ugyan nem került fel, de Hacsi, a leghűségesebb barát szintén remek darab.

Forrás: imdb

Nézz kutyás filmeket és segíts a kóbor kutyákon

Augusztus 16-án a hontalan állatokra emlékezünk. Azokra a négylábú kedvencekre akiket kidobtak vagy akik sosem ismerhették meg, milyen egy szerető otthon biztonságában élni. Becslések szerint ma Magyarországon több százezer kóbor kutya és macska próbál nap, mint nap túlélni gazda nélkül a szabadban. Minden háziállat nagy veszélyben van az utcán, a külterületeken és a természetben: betegségek, éhezés, szomjazás, a forgalom, az időjárás és a vadállatok miatt. Az állatmenhelyek ugyan próbálják a lehető legtöbb kóbor állatot befogadni, de az ő kapacitásuk és erőforrásaik is végesek. A jó hír, hogy több módon is segíthetsz!

A legideálisabb természetesen az lenne, ha mindenki örökbefogadás útján találna maga mellé négylábú társat, de ha nem tudsz kutyát vagy más kisállatot örökbe fogadni, akkor is tehetsz értük: támogathatsz menhelyeket adományokkal, vállalhatsz önkéntes kutyasétáltatást, vagy szervezhetsz helyi adománygyűjtést. Az is nagy segítség, ha kihelyezel egy etetőt vagy itatót, vagy ha a közösségi médiában megosztod az örökbefogadásról szóló felhívásokat – hiszen lehet, hogy épp a te megosztásod fogja eljuttatni a hírt egy leendő gazdihoz. A következő filmajánlóval szeretnénk közelebb hozni annak a megértését, hogy a kutyák - a többi háziasított kisállattal együtt - mennyire ki vannak szolgáltatva az embereknek, mind fizikailag, mind érzelmileg. És, hogy igenis kötelességünk valamilyen formában megpróbálni kompenzálni mások hanyagságát, butaságát vagy épp gonoszságát.