Ahogy megírtuk, a válókereset beadása óta egyre durvább a sárdobálás Aaron Phypers és Denise Richards között. A legújabb hírek szerint Richards azzal vádolta férjét, hogy az engedélye nélkül altattatta el közös kutyájukat, ám Phypers ezzel szemben azt állítja, hogy felesége évek óta nem foglalkozott az állatokkal, és a döntés az állatorvos javaslatára történt.

Denise Richards és Aaron Phypers válási drámája szintet lépett

Forrás: Getty Images North America

Denise Richards és Aaron Phypers újabb ügy miatt esett egymásnak

Újabb heves vitába bonyolódott a hűtlenséggel vádolt Denise Richards és Aaron Phypers, amelynek hátterében az áll, hogy Richards megvádolta a férfit, hogy a beleegyezése nélkül altattatta el kutyájukat, Melanie-t. Phypers a People magazinnak azt nyilatkozta, hogy felesége két éve az állatok felé se nézett, sőt, azt is nehezményezte, hogy ő kutyákat tart. A Phypershez közel álló források szintén rágalomnak nevezték a férjétől válófélben lévő Richards állításait, egy bennfentes a lapnak azt is elmondta, hogy Melanie, egy idősebb kutya volt, akit Aaron nagyon szeretett, de már előrehaladott stádiumú rákban szenvedett, így a távoltartási végzés ellenére, amit Denise kért és megkapott, a segítségére sietett. Az állatorvos úgy vélte a kutya menthetetlen, így meghozták a fájdalmas döntést.