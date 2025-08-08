Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Denise Richards és Aaron Phypers válási drámája szintet lépett

csetepaté Aaron Phypers kutya Denise Richards
Sok emlékezetes válás történik Hollywoodban, és nagyon úgy tűnik, ezt is a legdurvábbak között emlegetjük majd. Aaron Phypers és Denise Richards konkrétan mindenen összevesznek, amin csak lehet.

Ahogy megírtuk, a válókereset beadása óta egyre durvább a sárdobálás Aaron Phypers és Denise Richards között. A legújabb hírek szerint Richards azzal vádolta férjét, hogy az engedélye nélkül altattatta el közös kutyájukat, ám Phypers ezzel szemben azt állítja, hogy felesége évek óta nem foglalkozott az állatokkal, és a döntés az állatorvos javaslatára történt.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 02: (L-R) Aaron Phypers and Denise Richards attend the 30th Annual Race To Erase MS Gala at Fairmont Century Plaza on June 02, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Race to Erase MS)
Denise Richards és Aaron Phypers válási drámája szintet lépett
Forrás: Getty Images North America

Denise Richards és Aaron Phypers újabb ügy miatt esett egymásnak

Újabb heves vitába bonyolódott a hűtlenséggel vádolt Denise Richards és Aaron Phypers, amelynek hátterében az áll, hogy Richards megvádolta a férfit, hogy a beleegyezése nélkül altattatta el kutyájukat, Melanie-t. Phypers a People magazinnak azt nyilatkozta, hogy felesége két éve az állatok felé se nézett, sőt, azt is nehezményezte, hogy ő kutyákat tart. A Phypershez közel álló források szintén rágalomnak nevezték a férjétől válófélben lévő Richards állításait, egy bennfentes a lapnak azt is elmondta, hogy Melanie, egy idősebb kutya volt, akit Aaron nagyon szeretett, de már előrehaladott stádiumú rákban szenvedett, így a távoltartási végzés ellenére, amit Denise kért és megkapott, a segítségére sietett. Az állatorvos úgy vélte a kutya menthetetlen, így meghozták a fájdalmas döntést.

Phypers korábban többek között azzal is vádolta Richardst, hogy súlyos fájdalomcsillapító-függőséggel küzd, és állítása szerint „ötszázasával” szerzi be a Vicodint. „Van egy komoly problémája. Alkohollal is keveri, és egész éjjel fent marad” – nyilatkozta. Denise Richards ezzel szemben azt állította, hogy férje korábban erőszakos volt vele szemben, és egy alkalommal úgy megütötte, hogy monoklija lett. Phypers ezeket a vádakat határozottan tagadta.

