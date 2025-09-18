A Bridgertont a valóság ihlette? Valóban élt egy Lady Whistledown, akitől rettegtek a nemesek

A 18-19. századi Anglia a pletykák aranykora volt, a nyomtatott sajtó megjelenése pedig csak olaj volt a tűzre. Csakhamar megjelentek a pletykarovatok, ahol a Bridgerton-sorozathoz hasonló titokzatos nők álnév mögé bújva teregették ki a brit arisztokrácia szennyes titkait. Vajon kik voltak az igazi „Lady Whistledownok”?

Tudtad, hogy a Bridgertonból ismert Lady Whistledown nem csak fantázia szüleménye?

Bridgerton a valóságban: nyomtatott sajtó elterjedése és a pletykalapok

Gutenberg találmánya, a könyvnyomtatás nem csak az általános műveltség, írástudatlanság felszámolása, de a pillangó-hatás értelmében a bulvárlapok és pletykarovatok előtt is megnyitotta az ajtót. A brit újságkiadás története a 17. században kezdődött, csakhogy eleinte törvény korlátozta a nyomdák számát – Amikor azonban 1695-ben hatályon kívül helyezték a törvényt, megugrott a kiadott lapok száma, melyekben a pletykarovatok lettek a legnépszerűbbek.

Ezekben a rovatokba jellemzően álnév mögül terjesztették az írók a történeteket, ahogy a szereplőket sem jelentették meg név szerint, habár sokszor direkt jól beazonosítható becenevet adtak nekik.

Többek között a Town and Country Magazine, mely nem tévesztendő össze a modern lappal, illetve a hírhedt The Female Tatler, amire hamarosan rátérünk. Ezekben a cikkekben képek, vicces karikatúrák is helyet kaptak, az újságírók tollától pedig még a brit királyi család sem menekült, ahogy azt a Bridgertonban is láthattuk.

Mivel a korabeli brit társadalom valósággal éhezett az információra, a botrányra, az elit pedig figyelemmel akarta kísérni a társadalom mozgását, így a pletykalapok bőséges piacra, a Lady Whistledownok pedig karrierre leltek. Ezek a lapok jellemzően a báli szezonban jelentek meg, amikor a társasági élet a legélénkebb volt.

Úhölgy, aki mindent tud – Az igazi Lady Whistledown

Az egyik leghírhedtebb ilyen szerző a hírhedt Mrs. Crackenthorpe volt, aki az általa alapított The Female Tatler hasábjain jelentette meg botrányos írásait. Heti három alkalommal publikálta szaftos pletykáit az elit életéről, melynek fő célcsoportja az felsőbb osztályok női voltak – olvasóként és alanyként is.

A lap alig egy évig volt forgalomban 1709-ben, de ez idő alatt mintegy 100 kiadást élt meg.

Éles kritikával illette az arisztokráciát, némely kijelentése pedig megelőzte korát, mai szemmel nézve is feminista volt, a házasságot például egy végzetes csapdának titulálta. Mrs. Crackenthorpe fő motivációját az adta, hogy az alsóbb osztályok mindenben az arisztokráciát igyekeztek utánozni, akiknek példát kellene mutatniuk. Botrányos írásainak tehát nem a polgárpukkasztás volt a fő célja, sokkal inkább az elitnek kívánt görbe tükröt mutatni.