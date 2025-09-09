Sarolta királyné bálja: London legrangosabb társasági eseményén mutatták be a felső tízezer lányait − Fotó

2025-ben is a fehér ruhák, a tiarák és az elegáns ceremóniák uralták Sarolta királyné bálját.

Sarolta királyné bálján bemutatták a jövő reménységeit.

Forrás: Getty Images

A felső tízezer hölgyei Sarolta királyné bálján mutatkoztak be

2025. szeptember 6-án az elegáns One Whitehall Place épületében rendezték meg az immáron 200 éves múltra visszatekintő Sarolta királyné bálját, amit az ország legrangosabb eseményeként tartanak számon.

Ha valaha belenéztél a Bridgerton, vagy a Pletykafészek című sorozatokba, akkor bizonyára emlékszel azokra a bálokra, ahol a felső tízezer hajadon lányait mutatják be abban a reményben, hogy sikerül egy jómódú kérőt leakasztani a számukra.

Ez a tradíció azonban 1958-ban megszűnt, amikor II. Erzsébet királynő beszüntette a bemutatási ceremóniákat, helyére pedig egy hasonló, de jótékonysági célú esemény került, melynek fő profilja immár nem a párválasztás, hanem az üzleti készségek, az etikett és a kapcsolatteremtés.

A bálon a brit előkelőségek vettek részt

Erre a rendezvényre évente körülbelül 150 vendéget hívnak meg, köztük 20 debütánslányt, akik önéletrajzzal és fényképes motivációs levéllel jelentkeznek, majd több körös személyes interjún esnek át.

Azok a hölgyek, akik sikeresen veszik az akadályokat egy féléves, jótékonysági akciókkal, etikettórákkal teli programban vesznek részt, majd a szezon csúcspontjaként részt vehetnek a bálon – potom 500 fontos (kb. 230 ezer forint) részvételi díjért cserébe.

Ha azon gondolkozol, miért éri meg ez a lányoknak, segítünk!

Szebbnél szebb ruhakölteményekben mutatkoztak a lányok.

Mint mondtuk, ez a társasági esemény már nem a párválasztásról szól, de így sem kisebb a tét: a résztvevők ugyanis olyan társadalmi és szakmai kapcsolat kiépítésére kapnak lehetőséget a bál által, ami jócskán megkönnyíti a későbbi helyzetüket akár a munkaerőpiacon, akár a társas kapcsolatokban.

Ráadásul egy olyan életre szóló élménynek is részesei lehetnek, amit csak a kiváltságosok mondhatnak el magukról.

Az esemény helyszíne varázslatosan szép volt.

A 2025-ös ünnepségen pedig a lányok jócskán kitettek magukért: álomszép menyasszonyi ruhákban, profi sminkben és több milliós ékszerekben mutatkoztak be a nagyérdeműnek. Az este fénypontja az év debütánsának megnevezése volt, aki egy ceremoniális karrdal vágta fel a gigantikus tortát, majd egy ünnepi vacsora és egy latin nyelvű mise következett.