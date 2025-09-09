Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Sarolta királyné bálja: London legrangosabb társasági eseményén mutatták be a felső tízezer lányait − Fotó

Getty Images - Shane Anthony Sinclair
esemény Sarolta királyné bál
Nagy Kata
2025.09.09.
Sarolta királyné bálja egy fényűző társasági esemény, ahol a társadalmi hagyományok találkoznak a modern jótékonysággal és a felső középosztály szerepvállalásával.

2025-ben is a fehér ruhák, a tiarák és az elegáns ceremóniák uralták Sarolta királyné bálját. 

Sarolta királyné bálja
Sarolta királyné bálján bemutatták a jövő reménységeit. 
Forrás:  Getty Images

A felső tízezer hölgyei Sarolta királyné bálján mutatkoztak be 

 2025. szeptember 6-án az elegáns One Whitehall Place épületében rendezték meg az immáron 200 éves múltra visszatekintő Sarolta királyné bálját, amit az ország legrangosabb eseményeként tartanak számon. 

Ha valaha belenéztél a Bridgerton, vagy a Pletykafészek című sorozatokba, akkor bizonyára emlékszel azokra a bálokra, ahol a felső tízezer hajadon lányait mutatják be abban a reményben, hogy sikerül egy jómódú kérőt leakasztani a számukra.

Ez a tradíció azonban 1958-ban megszűnt, amikor II. Erzsébet királynő beszüntette a bemutatási ceremóniákat, helyére pedig egy hasonló, de jótékonysági célú esemény került, melynek fő profilja immár nem a párválasztás, hanem az üzleti készségek, az etikett és a kapcsolatteremtés. 

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 06: A debutante poses during the Queen Charlotte's 246th Anniversary Ball at One Whitehall Place on September 06, 2025 in London, England. The group of meticulously selected debutantes wore dresses designed by Mrs. Josephine Scott. Gowns as they celebrated their year of charity fund raising and etiquette classes, and debuted at The Queen Charlotte's Ball. This year's charity was GamMed. The London Season, which is rich in history, was formed over two hundred years ago when the custom of returning to London at the end of the hunting season was celebrated with glittering balls and high society events. King George III introduced the Queen Charlotte's Ball in 1780 to celebrate his wife's birthday and debutantes were traditionally presented to the King or Queen until 1958. (Photo by Shane Anthony Sinclair/Getty Images)
A bálon a brit előkelőségek vettek részt
Forrás:  Getty Images

Erre a rendezvényre évente körülbelül 150 vendéget hívnak meg, köztük 20 debütánslányt, akik önéletrajzzal és fényképes motivációs levéllel jelentkeznek, majd több körös személyes interjún esnek át. 

Azok a hölgyek, akik sikeresen veszik az akadályokat egy féléves, jótékonysági akciókkal, etikettórákkal teli programban vesznek részt, majd a szezon csúcspontjaként részt vehetnek a bálon – potom 500 fontos (kb. 230 ezer forint) részvételi díjért cserébe. 

Ha azon gondolkozol, miért éri meg ez a lányoknak, segítünk! 

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 06: A debutante poses during the Queen Charlotte's 246th Anniversary Ball at One Whitehall Place on September 06, 2025 in London, England. The group of meticulously selected debutantes wore dresses designed by Mrs. Josephine Scott. Gowns as they celebrated their year of charity fund raising and etiquette classes, and debuted at The Queen Charlotte's Ball. This year's charity was GamMed. The London Season, which is rich in history, was formed over two hundred years ago when the custom of returning to London at the end of the hunting season was celebrated with glittering balls and high society events. King George III introduced the Queen Charlotte's Ball in 1780 to celebrate his wife's birthday and debutantes were traditionally presented to the King or Queen until 1958. (Photo by Shane Anthony Sinclair/Getty Images)
Szebbnél szebb ruhakölteményekben mutatkoztak a lányok. 
Forrás:  Getty Images

Mint mondtuk, ez a társasági esemény már nem a párválasztásról szól, de így sem kisebb a tét: a résztvevők ugyanis olyan társadalmi és szakmai kapcsolat kiépítésére kapnak lehetőséget a bál által, ami jócskán megkönnyíti a későbbi helyzetüket akár a munkaerőpiacon, akár a társas kapcsolatokban.

 Ráadásul egy olyan életre szóló élménynek is részesei lehetnek, amit csak a kiváltságosok mondhatnak el magukról.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 06: GV shots during the Queen Charlotte's 246th Anniversary Ball at One Whitehall Place on September 06, 2025 in London, England. The group of meticulously selected debutantes wore dresses designed by Mrs. Josephine Scott. Gowns as they celebrated their year of charity fund raising and etiquette classes, and debuted at The Queen Charlotte's Ball. This year's charity was GamMed. The London Season, which is rich in history, was formed over two hundred years ago when the custom of returning to London at the end of the hunting season was celebrated with glittering balls and high society events. King George III introduced the Queen Charlotte's Ball in 1780 to celebrate his wife's birthday and debutantes were traditionally presented to the King or Queen until 1958. (Photo by Shane Anthony Sinclair/Getty Images)
Az esemény helyszíne varázslatosan szép volt. 
Forrás:  Getty Images

A 2025-ös ünnepségen pedig a lányok jócskán kitettek magukért: álomszép menyasszonyi ruhákban, profi sminkben és több milliós ékszerekben mutatkoztak be a nagyérdeműnek. Az este fénypontja az év debütánsának megnevezése volt, aki egy ceremoniális karrdal vágta fel a gigantikus tortát, majd egy ünnepi vacsora és egy latin nyelvű mise következett.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 06: Debutantes during the Queen Charlotte's 246th Anniversary Ball at One Whitehall Place on September 06, 2025 in London, England. The group of meticulously selected debutantes wore dresses designed by Mrs. Josephine Scott. Gowns as they celebrated their year of charity fund raising and etiquette classes, and debuted at The Queen Charlotte's Ball. This year's charity was GamMed. The London Season, which is rich in history, was formed over two hundred years ago when the custom of returning to London at the end of the hunting season was celebrated with glittering balls and high society events. King George III introduced the Queen Charlotte's Ball in 1780 to celebrate his wife's birthday and debutantes were traditionally presented to the King or Queen until 1958. (Photo by Shane Anthony Sinclair/Getty Images)
A gigantikus torta felvágása volt az este egyik fő attrakciója. 
Forrás:  Getty Images

Bár sokan támadják az eseményt, miszerint csak a társadalmi osztályok közti feszültséget erősíti, valójában ez egy remek lehetőség az ifjú hölgyek számára, hogy megmutassák magukat, tényezővé váljanak és a társadalmi szerepvállalásukat is erősítsék. 

