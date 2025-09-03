Óriási titok derült ki a Bridgerton 5. évadáról: ez a testvér kerülhet a reflektorfénybe

A Bridgerton-rajongók már megszokhatták, hogy az évadok nem követik a híres könyvsorozat sorrendjét, de most úgy tűnik, hogy mégis visszatérnek az alapműhöz és nem más, mint Eloise Bridgerton történetét ismerhetjük majd meg. De mit is tudunk eddig az új évadról?
Julia Quinn egy olyan kollázst osztott meg az Instagramon, ahol ő és Claudia Jesse, az Eloise Bridgertont alakító színésznő állnak. Az írónő a bejegyzéshez hozzáfűzte, hogy Jesse mindent tud már a karakteréről és a #ToSirPhillippeWithLove címkét használta, ami egy utalás az ötödik könyv címére.
A rajongók egyből arra következtettek, hogy az 5. évad főszereplője a képen szereplő Eloise Bridgerton lesz.
A Netflix már hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy az ötödik és a hatodik évad is érkezni fog, aminek nagyon örültek a rajongók, mert így biztosan láthatják még kedvenc karaktereiket a képernyőn. A legtöbb találgatás arra utal, hogy még Eloise, illetve Francesca tragikus történetét fogják megfilmesíteni és mi reménykedünk benne, hogy rengeteg izgalmas új fordulat érkezik még.
A hivatalos bejelentés ugyan még nem történt meg arról, hogy valóban Eloise karaktere kerül-e a középpontba az 5. évadban, de az elhintett információk mindenképp erre utalnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.