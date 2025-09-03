Óriási titok derült ki a Bridgerton 5. évadáról: ez a testvér kerülhet a reflektorfénybe

A Bridgerton-rajongók már megszokhatták, hogy az évadok nem követik a híres könyvsorozat sorrendjét, de most úgy tűnik, hogy mégis visszatérnek az alapműhöz és nem más, mint Eloise Bridgerton történetét ismerhetjük majd meg. De mit is tudunk eddig az új évadról?

A Bridgerton 5. évadának főszereplője Eloise lehet

Forrás: Profimedia

A Bridgerton 5. évadának középpontjában Eloise állhat

Julia Quinn egy olyan kollázst osztott meg az Instagramon, ahol ő és Claudia Jesse, az Eloise Bridgertont alakító színésznő állnak. Az írónő a bejegyzéshez hozzáfűzte, hogy Jesse mindent tud már a karakteréről és a #ToSirPhillippeWithLove címkét használta, ami egy utalás az ötödik könyv címére.

A rajongók egyből arra következtettek, hogy az 5. évad főszereplője a képen szereplő Eloise Bridgerton lesz.

Mi vár ránk?

Mivel a 4. évad is csak 2026-ban várható, így pontos dátum még nincs kitűzve az 5. évad bemutatására.

Ha most felveszik a könyvek fonalát, akkor mindenképp Eloise és Sir Phillippe történetét láthatjuk majd megelevenedni.

A könyvben a két szereplő leveleznek egymással és úgy mélyül el köztük a romantikus kapcsolat.

Sir Phillippe már megjelent a 3. évadban, és nagy valószínűséggel követni fogják a könyv cselekményeit egy kis csavarral, amit már megszokhattunk tőlük.

A Bridgerton család története évek óta lázban tartja a rajongókat.

Forrás: Northfoto

A következő évadok kilátásai

A Netflix már hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy az ötödik és a hatodik évad is érkezni fog, aminek nagyon örültek a rajongók, mert így biztosan láthatják még kedvenc karaktereiket a képernyőn. A legtöbb találgatás arra utal, hogy még Eloise, illetve Francesca tragikus történetét fogják megfilmesíteni és mi reménykedünk benne, hogy rengeteg izgalmas új fordulat érkezik még.