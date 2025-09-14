Így győzd le az ördög óráját: TikTok-os vudu trükk a hajnali visszaalváshoz

Előfordult már veled, hogy hajnali három körül kinyílt a szemed, és egyszerűen képtelen voltál visszaaludni? Az éjszakai ébredésnek számos oka lehet, de, ha már megtörtént, a minimum az lenne, hogy vissza tudj aludni. Ebben segíthet az az új trükk, amit TikTok-on osztott meg egy bőrgyógyász.

A rossz alvás és az éjszakai ébredés gyakran a túlzott stressznek, szorongásnak köszönhető.

Forrás: Shutterstock

Az éjszakai ébredés okai

Az éjszakai ébredésnek több oka is lehet. A három leggyakoribb:

Stressz vagy szorongás

Bizonyos élethelyzetek vagy mentális állapotok gyakran járnak együtt azzal, hogy nehezebben alszol el, és gyakrabban megébredsz. Az elméd ilyenkor ugyanis nem tud kellően lecsillapodni, folyamatosan cikáznak a fejedben a gondolatok és a félelmek.

Fizikai tényezők

A testi fájdalmak, betegségek vagy rejtett gyulladások szintén nem engedik, hogy teljes nyugalommal vesd bele magad az álmok világába.

Életmódbeli hatások

A lefekvés előtti koffein- vagy alkoholfogyasztás, a túlzott képernyőhasználat, a nem megfelelő ágy, valamint a rendszertelen alvás mind negatívan befolyásolhatják az éjszakai pihenésedet.

Ezekre mind más megoldás javasolt, nem ritka, hogy a rossz alvás miatt szakorvos vagy pszichológus segítségére is szükség lehet. A fő kérdés azonban mégiscsak az, hogy mit tehetsz, ha már megtörtént az éjszakai ébredés?

A rossz alvás egyik velejárója az éjszaka ébredés.

Forrás: Shutterstock

Így győzheted le az ördög órájának hívó szavát

Az éjszakai ébredések nagy százaléka hajnali 3 és 4 óra között történik, innen is kapta ez az időintervallum ezt a baljóslatú elnevezést. Ebben az időben olyan fiziológiai folyamatok játszódnak le a szervezetünkben, amelyek miatt könnyen megébredhetünk. Most azonban nagyon úgy tűnik, hogy van egy egyszerű módszer, ami segíthet visszaaludni.

A témával kapcsolatban meglepő módon nem a pszichológia területén jártas szakember, hanem egy bőrgyógyász, Jenna Coakley osztott meg tanácsot a TikTok oldalán. A több mint 3 milliós nézettséget elérő videóban Jenna egy olyan szemmozgásos technikát javasol, amely neki már többször is segített visszaaludni az éjszakai ébredés után.

Szemmozgásos technika, hogy gyorsan vissza tudj aludni az éjszakai ébredés után Tartsd csukva a szemed, és nézz lassan jobbra, aztán balra, utána fel, aztán le, majd végezz körző mozdulatokat a szemeddel. Addig ismételd, amíg végül elalszol.

A pszichológiai háttere

Ez a szemmozgásos technika - amelyet sokan vudu trükként kezelnek - egy ismert traumafeldolgozás, amelyet az EMDR, vagyis a szemmozgásokkal történő deszenzitizálás és újrafeldolgozás terápiában is használnak a szakemberek. Ennek során a terapeuták célja a korábbi traumatikus emlékek feszültségének oldása. Ártani nem lehet vele, de segíthet ellazulni, megnyugodni, így valóban hatásos lehet az éjszakai ébredés utáni gyorsabb visszaalvásban.