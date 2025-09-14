Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 14., vasárnap Roxána, Szeréna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
pihenés

Így győzd le az ördög óráját: TikTok-os vudu trükk a hajnali visszaalváshoz

pihenés pszichológia rossz alvás
Life
2025.09.14.
Hajnalban megébredni nem csupán bosszantó, de rettentően megterhelő is. Most azonban lehet, hogy csupán pár szemforgatásnyira vagy az éjszakai ébredés elleni megoldástól.

Előfordult már veled, hogy hajnali három körül kinyílt a szemed, és egyszerűen képtelen voltál visszaaludni? Az éjszakai ébredésnek számos oka lehet, de, ha már megtörtént, a minimum az lenne, hogy vissza tudj aludni. Ebben segíthet az az új trükk, amit TikTok-on osztott meg egy bőrgyógyász.

Éjszakai ébredés ellen szemmozgásos technika
A rossz alvás és az éjszakai ébredés gyakran a túlzott stressznek, szorongásnak köszönhető.
Forrás: Shutterstock

Az éjszakai ébredés okai

Az éjszakai ébredésnek több oka is lehet. A három leggyakoribb:

Bizonyos élethelyzetek vagy mentális állapotok gyakran járnak együtt azzal, hogy nehezebben alszol el, és gyakrabban megébredsz. Az elméd ilyenkor ugyanis nem tud kellően lecsillapodni, folyamatosan cikáznak a fejedben a gondolatok és a félelmek.

  • Fizikai tényezők

A testi fájdalmak, betegségek vagy rejtett gyulladások szintén nem engedik, hogy teljes nyugalommal vesd bele magad az álmok világába.

  • Életmódbeli hatások

A lefekvés előtti koffein- vagy alkoholfogyasztás, a túlzott képernyőhasználat, a nem megfelelő ágy, valamint a rendszertelen alvás mind negatívan befolyásolhatják az éjszakai pihenésedet.

Ezekre mind más megoldás javasolt, nem ritka, hogy a rossz alvás miatt szakorvos vagy pszichológus segítségére is szükség lehet. A fő kérdés azonban mégiscsak az, hogy mit tehetsz, ha már megtörtént az éjszakai ébredés?

Éjszakai ébredés rossz alvás
A rossz alvás egyik velejárója az éjszaka ébredés.
Forrás: Shutterstock

Így győzheted le az ördög órájának hívó szavát

Az éjszakai ébredések nagy százaléka hajnali 3 és 4 óra között történik, innen is kapta ez az időintervallum ezt a baljóslatú elnevezést. Ebben az időben olyan fiziológiai folyamatok játszódnak le a szervezetünkben, amelyek miatt könnyen megébredhetünk. Most azonban nagyon úgy tűnik, hogy van egy egyszerű módszer, ami segíthet visszaaludni.

A témával kapcsolatban meglepő módon nem a pszichológia területén jártas szakember, hanem egy bőrgyógyász, Jenna Coakley osztott meg tanácsot a TikTok oldalán. A több mint 3 milliós nézettséget elérő videóban Jenna egy olyan szemmozgásos technikát javasol, amely neki már többször is segített visszaaludni az éjszakai ébredés után.

@jenna_coakley How to fall back asleep if you wake up during the night #sleephacks #remsleep #sleeproutine ♬ suono originale - tayloewe

Szemmozgásos technika, hogy gyorsan vissza tudj aludni az éjszakai ébredés után

Tartsd csukva a szemed, és nézz lassan jobbra, aztán balra, utána fel, aztán le, majd végezz körző mozdulatokat a szemeddel. Addig ismételd, amíg végül elalszol. 

A pszichológiai háttere

Ez a szemmozgásos technika - amelyet sokan vudu trükként kezelnek - egy ismert traumafeldolgozás, amelyet az EMDR, vagyis a szemmozgásokkal történő deszenzitizálás és újrafeldolgozás terápiában is használnak a szakemberek. Ennek során a terapeuták célja a korábbi traumatikus emlékek feszültségének oldása. Ártani nem lehet vele, de segíthet ellazulni, megnyugodni, így valóban hatásos lehet az éjszakai ébredés utáni gyorsabb visszaalvásban.

Sokkoló kutatás: a rossz alvás hamarabb a sírba vihet, mint gondolnád!

Te is folyton küzdesz azzal, hogy eleget aludj? Vagy éppen az ellenkezője igaz, és sosem tudsz időben kikászálódni az ágyból? Bár mindkét véglet gyakori, kevesen gondolnánk, hogy az alvási szokásaink az életünk hosszát is befolyásolhatják. Egy friss kutatás szerint bizonyos alvási minták jelentősen növelhetik a korai elhalálozás kockázatát.

Ha jobban alszol a kutyáddal, mint a férjeddel, az nem véletlen - a tudomány is megerősítette

A romantikus filmek ugyan a férfi mellkasán való szundit idealizálják, de a valóság más. Egy kutatás szerint a nők mélyebben és pihentetőbben alszanak a kutyájukkal, mint a párjukkal.

Ezt tedd a nyelved alá éjszaka, és úgy alszol majd, mint a bunda

Fáradt vagy, és nem megy a nyugodt, pihentető alvást? Ezek az alvást segítő tippek segíthetnek gyorsabban álomba szenderülni, hogy kipihenten ébredj!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu