Egy bérelhető pasi vallomása: „Ez a munkám, és minden nő, akivel randizom, ugyanazt akarja.”

Egy átlagos kedd délután Rhys gyengéd csókot lehel egy nő arcára, akivel épp az időt töltötte. Nincs szerelmi vallomás, nincs közös jövőtervezés – mégis, a pillanat igazi, tele intimitással. Rhys ugyanis férfi kísérő, vagyis bérelhető pasi, és amit kínál, az sokkal több, mint egy hatalmas hancúr az ágyban. Most elárulja, mi az a szolgáltatás, amiért a nők fizetnek neki.

A férfi kísérők pénzért cserébe a teljes figyelmüket adják a nőknek.

Forrás: Shutterstock

A férfi kísérőknél nem (csak) a test számít

A legtöbben, ha meghallják az escort szót, rögtön az ágyjelenetekre gondolnak. Rhys szerint azonban a bérelhető barát-élmény sokkal inkább az apró dolgokról szól. Egy közös sétáról kézen fogva, egy lassú, mély csókról, egy óra arról, hogy valaki teljes figyelmével rád hangolódik.

Arról szól, hogy olyan teret teremtsünk, amiben a nő biztonságban és különlegesnek érzi magát

- mesélte az évek óta az iparágban dolgozó férfi a Mamamia magazinnak.

Nem véletlen, hogy egyre több nő fordul férfi escorthoz. A Swansea Egyetem 2022-es pszichológiai kutatása szerint a fizikai érintés hiánya, a „bőr-éhség” komoly lelki terhet jelenthet, főleg azoknak, akik egyedül élnek, vagy éppen egy látszólag működő, de érintésmentes kapcsolatban ragadtak. Rhys szerint a legtöbb ügyfele nem boldogtalan, csak láthatatlan a mindennapokban. Nála viszont újra nőnek érezhetik magukat.

A férfi kísérők munkája nem elsősorban az ágyban zajlik. Sokkal fontosabb az a figyelem és intimitás, amit adnak.

Forrás: Shutterstock

Nem a hancúr a lényeg, hanem hogy valaki lásson

Will, egy másik férfikísérő a lapnak arról beszél, hogy a legtöbb első találkozó inkább beszélgetésről, ölelésről és bizalomépítésről szól. Sok nő nála éli át először, milyen, ha valaki tisztelettel, türelemmel és figyelemmel közelít hozzá. „Egyikük azt mondta nekem: Nem emlékszem, mikor tartottak utoljára csak úgy a karjaikban” – meséli. Másoknál persze kialakul a testiség is, de még akkor is az érzelmi közelség az, amiért visszajárnak. Az élmény lényege: valaki, aki jelen van. Nem a telefonját nyomkodja, nem ítélkezik, nem vár el semmit, csak figyel rád.

Bérelhető pasi = önbizalom és szabadság

A férfi kísérők világa tabunak számít, mégis egyre többen keresik őket. A kliensek között van feleség, anya, karrierista nő, de egy közös bennük, hogy szeretnék újra átélni a törődést. Van, aki önbizalmat épít, van, aki a nőiségét fedezi fel újra. Rhys, aki kihangsúlyozta, hogy szereti a munkáját, ezt így fogalmazta meg:

Amikor egy nő mosolyogva, kiegyensúlyozottabban távozik, tudom, hogy valami fontosat adhattam neki.

És hogy mi a titok? Nem a külső, nem a pénz, hanem az érzelmi intelligencia. Egy jó escort tudja, mikor kell beszélni, mikor hallgatni, és mikor elég egyetlen ölelés.