Saját otthonában kapta maszturbáláson a futárt a brit nő, a férfi hihetetlen ürüggyel védekezett

Elképesztő eset történt Spanyolországban egy Costa Braván élő brit nyugdíjas nővel. Csomagot rendelt, amit a futár ki is vitt, de mást is tett, aminek már nem annyira örült a hölgy. Ráadásul a történtek ellenére két nappal később ugyanaz a futár szállított csomagot a 82 éves asszonyhoz.
A Costa Bravan élő 82 éves brit asszony (aki a Jane álnevet használja) élete legmegrázóbb napját mesélte el a Guardiannek: egy szúnyogriasztót rendelt az egyik legnépszerűbb kereskedelmi cégtől, amit egy húszas éveiben járó férfi futár szállított ki. Az asszony a kapucsengőn keresztül kérte a futár, hogy várja meg a bejáratnál, amíg ő elszalad a mosdóba.
Amint Jane elment a hálószobája mellett, ijedten vette észre, hogy a férfi már a hálószobájában áll, ahova a hátsó ajtón keresztül jutott be, és a nadrágjában matat.
Bár háttal állt, a mozdulatai egyértelművé tették, hogy a futár maszturbál, ahogy a nadrágján lévő foltok is. Az asszony érthető módon teljesen lesokkolódott és azonnal elzavarta a futárt, de szerencsére volt annyi lélekjelenléte, hogy lefényképezze a furgont, amivel a ház előtt parkolt.
Az idős asszony később a rendőrségen és a futár munkahelyén is feljelentést tett, ahol az ügyfélszolgálatos csupán annyit mondott, hogy elnézést kér a felmerült kellemetlenségekért. Ez érthető módon mélységesen felháborította Jane-t, pláne, hogy két nappal később egy másik csomagjával ugyanaz a futár jelent meg a kapujában, egy idősebb kollégával.
Az asszony ekkor dühösen elmesélte az idősebb férfinak, hogy mit művelt a társa, aki erre azzal védekezett, hogy szó sem volt ilyesmiről, csupán leöntötte a nadrágját vízzel és azt próbálta felitatni.
Erre az idősebb futár megfenyegette Jane-t, hogy feljelenti rágalmazásért. Az ügyben vizsgálat indult, ahol többek között a futár által hátrahagyott állítólagos spermanyomokat is vizsgálják, és az eredménytől függően a férfira akár börtönbüntetés is várhat.
