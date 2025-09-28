Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 28., vasárnap Vencel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
zaklatás

Saját otthonában kapta maszturbáláson a futárt a brit nő, a férfi hihetetlen ürüggyel védekezett

Shutterstock - fizkes
zaklatás futár nyugdíjas
Nagy Kata
2025.09.28.
Nemcsak az idős nő csomagját vitte házhoz a spanyolországi futár, de önkielégítésbe is kezdett a brit nyugdíjas otthonában.

Elképesztő eset történt Spanyolországban egy Costa Braván élő brit nyugdíjas nővel. Csomagot rendelt, amit a futár ki is vitt, de mást is tett, aminek már nem annyira örült a hölgy. Ráadásul a történtek ellenére két nappal később ugyanaz a futár szállított csomagot a 82 éves asszonyhoz. 

Idős nő futárral kiabál
Idős hölgy hálószobájában maszturbált a csomagkiszállító futár 
Forrás: Shutterstock

Futár sokkolta a nyugdíjast Spanyolországban 

A Costa Bravan élő 82 éves brit asszony (aki a Jane álnevet használja) élete legmegrázóbb napját mesélte el a Guardiannek: egy szúnyogriasztót rendelt az egyik legnépszerűbb kereskedelmi cégtől, amit egy húszas éveiben járó férfi futár szállított ki. Az asszony a kapucsengőn keresztül kérte a futár, hogy várja meg a bejáratnál, amíg ő elszalad a mosdóba. 

Amint Jane elment a hálószobája mellett, ijedten vette észre, hogy a férfi már a hálószobájában áll, ahova a hátsó ajtón keresztül jutott be, és a nadrágjában matat. 

Bár háttal állt, a mozdulatai egyértelművé tették, hogy a futár maszturbál, ahogy a nadrágján lévő foltok is. Az asszony érthető módon teljesen lesokkolódott és azonnal elzavarta a futárt, de szerencsére volt annyi lélekjelenléte, hogy lefényképezze a furgont, amivel a ház előtt parkolt. 

Az igazi döbbenet azonban csak ezután következett

Az idős asszony később a rendőrségen és a futár munkahelyén is feljelentést tett, ahol az ügyfélszolgálatos csupán annyit mondott, hogy elnézést kér a felmerült kellemetlenségekért. Ez érthető módon mélységesen felháborította Jane-t, pláne, hogy két nappal később egy másik csomagjával ugyanaz a futár jelent meg a kapujában, egy idősebb kollégával. 

Az asszony ekkor dühösen elmesélte az idősebb férfinak, hogy mit művelt a társa, aki erre azzal védekezett, hogy szó sem volt ilyesmiről, csupán leöntötte a nadrágját vízzel és azt próbálta felitatni. 

Erre az idősebb futár megfenyegette Jane-t, hogy feljelenti rágalmazásért. Az ügyben vizsgálat indult, ahol többek között a futár által hátrahagyott állítólagos spermanyomokat is vizsgálják, és az eredménytől függően a férfira akár börtönbüntetés is várhat. 

Megdöbbentő vallomás - Ártatlannak vallja magát a nő, aki halálra gázolta Netflix-sztárt

Amanda Kempton nem vette észre, hogy embert ütött el. Sara Burack belehalt a balesetbe.

Közel három évtized után áttörést érhettek el JonBenét Ramsey ügyében: titkos lista segíthet megoldani a gyilkosságot

A rendőrség hivatalos közleményt még nem adott ki, de egy magánnyomozó által összeállított, eddig nem ismert gyanúsítotti lista és friss DNS-vizsgálatok alapján újraindulhat az Egyesült Államok egyik legismertebb, máig megoldatlan gyilkossági ügye.

Nyilvánosságra kerültek P. Diddy és Cassie Ventura szexuális tartalmú privát üzenetei

Szöveges, privát üzenetek hangzottak el a bíróságon a szexkereskedelemmel vádolt rapper pere során. P. Diddy és Cassie Ventura több mint tíz évig voltak egy pár.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu