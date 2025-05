Nyilvánosságra kerültek P. Diddy és Cassie Ventura szexuális tartalmú privát üzenetei

Összeállt az esküdtszék, megkezdődött a sokszoros szexuális bűncselekménnyel vádolt P. Diddy tárgyalása. Az egyik legsúlyosabb vád szerint a rapper arra utasított egy férfi prostituáltat, hogy vizeljen Cassandra Ventura szájába. P. Diddyt egyébként a Cassie bántalmazását tartamazó videók miatt tartóztatták le, majd az önmagában is súlyos bűncselekmény nyilvánosságra kerülése után több feljelentés érkezett ellene, a bűnlajstroma pedig nagyon hosszú. Most, az eljárás során előkerültek P. Diddy Venturával történt üzenetváltásai is.

P. Diddy akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat

P. Diddy és Cassie Ventura üzenetei nem maradtak titokban

A hét elején nyilvánosságra kerültek Sean „Diddy” Combs, azaz legismertebb nevén P. Diddy és Cassie Ventura privát, gyakran szexuális tartalmú szöveges üzenetei. A több mint egy évtizedes kapcsolatuk során váltott üzeneteket egy 162 oldalas jogi dokumentumban rögzítették, és azokból többet is felolvastak a rapper szexkereskedelemmel és szexuális bűnözéssel kapcsolatos perének tárgyalása alatt. A Page Six információi szerint a P. Diddy ügyvédei által benyújtott szöveges üzenetek között olyan tartalmak szerepelnek, amelyek a felek kapcsolatának „különös dinamikáját” a lehető legvalóságosabban mutatja be. Egy nyilvánosságra került üzenetben a 38 éves Ventura arról írt, hogy (egy eseményen) „sok szexi ember és sok bulizás” volt, más üzenetekben Ventura azzal vádolta Combst, hogy „mellékszereplőként” bánik vele, míg Combs azt üzente vissza, hogy Cassie akkor vegye fel vele a kapcsolatot, ha „összeszedte magát”. A bíróság előtt elhangzott, hogy több ilyen üzenet az elmúlt napokban került a nyilvánosság elé, miután Combs ügyvédei igyekeztek a bántalmazásra vonatkozó vádakat cáfolni, és Venturát beleegyező félként bemutatni az úgynevezett „különcségeik” során. Egy 2017-ben váltott üzenetben Ventura azt írta Combsnak, hogy „túl izgatott” az egyik közelgő „furcsa esemény” miatt. Az is elhangzott, hogy Ventura egy üzenetben azt írta, otthon felejtette az iPadjét – azt az eszközt, amellyel a vallomása szerint a szexmaratonokat rögzítették. Egy másik üzenetben Combs azt írta Venturának: „érezd jól magad, nyűgözz le”. Ez állítólag akkor történt, amikor a nő szexboltba indult, hogy kellékeket vásároljon.