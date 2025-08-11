Hány éves vagy? Lehet, hogy csak húsz, de minden szombat estét teával, pokróccal és dokumentumfilmekkel töltesz? Vagy már rég családot alapítottál, de a lelked még mindig egy koncertre készülő tinédzseré? A „lélek kora” valami egészen más dimenzióban számolódik, mint az életkor – és néha ijesztően pontosan megmutatja, kik is vagyunk valójában. Ha már megkaptad másoktól, hogy ideje lenne a saját korodnak megfelelően viselkedni, ez a játékos, mégis elgondolkodtató teszt segít megfejteni, hogy egy TikTok-rajongó kamasz, egy elfoglalt harmincas, vagy egy bölcs nyugdíjas lapul benned.
Ez a teszt most lerántja a leplet a belső korodról – készülj fel egy kis önismereti katarzisra.
a) Megkérdezem anyut, mit csináltak a '90-es években (1 pont)
b) Előveszek egy könyvet vagy elmegyek sétálni (4 pont)
c) Végre! Rám fér egy kis digitális detox (6 pont)
d) Pánik. Teljes pánik. (2 pont)
a) „Régen minden jobb volt.” (6 pont)
b) „Csak a jelent akarom élvezni.” (4 pont)
c) „Miért nincs még teleport?” (2 pont)
d) „Hagyjatok, alszom még öt percet.” (1 pont)
a) Bulizok reggelig! (2 pont)
b) Takarítok, főzök, aztán sorozat-maraton (4 pont)
c) Már 9-kor pizsamában vagyok és imádom (6 pont)
d) Gép előtt ülök, fel sem tűnik, hogy szombat van (1 pont)
a) Bubble tea vagy matcha latte (1 pont)
b) Aperol spritz vagy bor (4 pont)
c) Kamillatea, citrommal (6 pont)
d) Energiaital, reggel-délben-este (2 pont)
a) YOLO (1 pont)
b) Klasszikus (6 pont)
c) Lezseren elegáns (4 pont)
d) Kicsit kaotikus, de egyedi (2 pont)
a) TikTok videók miatt (1 pont)
b) A számlák miatt (4 pont)
c) Már megint fáj a derekam (6 pont)
d) Nem sírok, túl elfoglalt vagyok hozzá (2 pont)
a) Kikövetem a közösségi médián, ne is lássam (2 pont)
b) Átgondolom és leülök vele megbeszélni a helyzetet vagy csak elengedem (6 pont)
c) Két barátommal elemezgetjük napokig (4 pont)
d) Képernyőfotózom az üzeneteit, és beküldöm a csoportos chatbe (1 pont)
e) Onnantól ő számomra nem létezik (3 pont)
a) Imádom és én is szoktam Tiktokra tartalmat csinálni (1 pont)
b) Viccesek, de nem mindig értem, hogy miért kell ezt csinálni (4 pont)
c) Mi az a TikTok? (6 pont)
d) Nem igazán szoktam követni ezeket (2 pont)
A pontszámokból meg tudhatod, hány éves a lelked.
8–13 pont – 16 éves
A világ a játszótered, impulzív vagy és sokszor hozol felelőtlen döntéseket. A felnőtté válás gondolata számodra olyan, mint egy szoftverfrissítés: idegesítő és halasztható. TikTok-trendekből tanulsz, az önismereti munkát pedig idézetekben méred.
14–24 pont – 25 éves
Valahol félúton vagy a “csináljunk startupot” és a “jó lenne egy kis alvás” között. Fókuszáltan haladsz a céljaid felé. Kellően önreflexív vagy és haladsz az önismeret útján. Már tudod, hogy a villanyszámlát nem fizeti be magától az univerzum, de még mindig küzdesz saját magaddal.
25–35 pont – 40 éves
Már tudod, hogy a világ nem fog összeomlani, ha ma nem válaszolsz az összes üzenetre – és ezt végre el is hiszed. Stabil vagy, letisztult. Megtanultad értékelni a csendet. Nem mész el minden buliba, mert a FOMO már nem neked való. A lelked skandináv nappali, ahol mindennek megvan a maga helye.
36–48 pont – 65+ éves
Már szívből mondogatod, hogy „régen minden jobb volt” – akkor is, ha akkor még nem is éltél. Bölcs vagy, türelmes, és pontosan tudod, mikor kell hallgatni. A lelked egy horgolt takaróval letakart hintaszék. Figyelmes vagy és megértő. Szeretsz hajnalban kelni – de nem azért, mert dolgod van, hanem azért, mert a napfelkelte még mindig jobban érdekel, mint a kedvenc influenszered reggeli rutinja.
