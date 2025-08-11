Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 11., hétfő Tiborc, Zsuzsanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
önismeret életkor lélek
Pópity Balázs
2025.08.11.
A személyid szerint felnőtt vagy – de mi van, ha a lelked még mindig tinihangon nyávog? Vagy pont fordítva: te vagy az, aki már 16 évesen is bölcsen csóválta a fejét az osztálytársaidon? Ez a teszt most megmondja, valójában hány éves vagy a lelked mélyén.

Hány éves vagy? Lehet, hogy csak húsz, de minden szombat estét teával, pokróccal és dokumentumfilmekkel töltesz? Vagy már rég családot alapítottál, de a lelked még mindig egy koncertre készülő tinédzseré? A „lélek kora” valami egészen más dimenzióban számolódik, mint az életkor – és néha ijesztően pontosan megmutatja, kik is vagyunk valójában. Ha már megkaptad másoktól, hogy ideje lenne a saját korodnak megfelelően viselkedni, ez a játékos, mégis elgondolkodtató teszt segít megfejteni, hogy egy TikTok-rajongó kamasz, egy elfoglalt harmincas, vagy egy bölcs nyugdíjas lapul benned. 

hány éves vagy nő
Korod nem árulja el hány éves vagy lélekben.
Forrás: Shutterstock

Íme a teszt! Tudd meg, hány éves vagy lélekben!

Ez a teszt most lerántja a leplet a belső korodról – készülj fel egy kis önismereti katarzisra.

1. Mit csinálsz, ha elmegy az internet?

a) Megkérdezem anyut, mit csináltak a '90-es években (1 pont)
b) Előveszek egy könyvet vagy elmegyek sétálni (4 pont)
c) Végre! Rám fér egy kis digitális detox (6 pont)
d) Pánik. Teljes pánik. (2 pont)

2. Melyik mondat hangzik ismerősen?

a) „Régen minden jobb volt.” (6 pont)
b) „Csak a jelent akarom élvezni.” (4 pont)
c) „Miért nincs még teleport?” (2 pont)
d) „Hagyjatok, alszom még öt percet.” (1 pont)

3. Hogyan töltöd a szombat estédet?

a) Bulizok reggelig! (2 pont)
b) Takarítok, főzök, aztán sorozat-maraton (4 pont)
c) Már 9-kor pizsamában vagyok és imádom (6 pont)
d) Gép előtt ülök, fel sem tűnik, hogy szombat van (1 pont)

4. Melyik ital ír le legjobban?

a) Bubble tea vagy matcha latte (1 pont)
b) Aperol spritz vagy bor (4 pont)
c) Kamillatea, citrommal (6 pont)
d) Energiaital, reggel-délben-este (2 pont)

5. Melyik szó jellemzi a stílusod?

a) YOLO (1 pont)
b) Klasszikus (6 pont)
c) Lezseren elegáns (4 pont)
d) Kicsit kaotikus, de egyedi (2 pont)

6. Miért sírsz leggyakrabban?

a) TikTok videók miatt (1 pont)
b) A számlák miatt (4 pont)
c) Már megint fáj a derekam (6 pont)
d) Nem sírok, túl elfoglalt vagyok hozzá (2 pont)

7. Hogyan kezeled, ha valakivel összeveszel?

a) Kikövetem a közösségi médián, ne is lássam (2 pont)
b) Átgondolom és leülök vele megbeszélni a helyzetet vagy csak elengedem (6 pont)
c) Két barátommal elemezgetjük napokig (4 pont)
d) Képernyőfotózom az üzeneteit, és beküldöm a csoportos chatbe (1 pont)
e) Onnantól ő számomra nem létezik (3 pont)

8. Mit gondolsz a TikTok trendekről?

a) Imádom és én is szoktam Tiktokra tartalmat csinálni (1 pont)
b) Viccesek, de nem mindig értem, hogy miért kell ezt csinálni (4 pont)
c) Mi az a TikTok? (6 pont)
d) Nem igazán szoktam követni ezeket (2 pont)

Nos, hány pont jött ki a végére?

A pontszámokból meg tudhatod, hány éves a lelked.

8–13 pont – 16 éves 
A világ a játszótered, impulzív vagy és sokszor hozol felelőtlen döntéseket. A felnőtté válás gondolata számodra olyan, mint egy szoftverfrissítés: idegesítő és halasztható. TikTok-trendekből tanulsz, az önismereti munkát pedig idézetekben méred. 

14–24 pont – 25 éves
Valahol félúton vagy a “csináljunk startupot” és a “jó lenne egy kis alvás” között. Fókuszáltan haladsz a céljaid felé. Kellően önreflexív vagy és haladsz az önismeret útján. Már tudod, hogy a villanyszámlát nem fizeti be magától az univerzum, de még mindig küzdesz saját magaddal. 

25–35 pont – 40 éves 
Már tudod, hogy a világ nem fog összeomlani, ha ma nem válaszolsz az összes üzenetre – és ezt végre el is hiszed. Stabil vagy, letisztult. Megtanultad értékelni a csendet. Nem mész el minden buliba, mert a FOMO már nem neked való. A lelked skandináv nappali, ahol mindennek megvan a maga helye.

36–48 pont – 65+ éves
Már szívből mondogatod, hogy „régen minden jobb volt” – akkor is, ha akkor még nem is éltél. Bölcs vagy, türelmes, és pontosan tudod, mikor kell hallgatni. A lelked egy horgolt takaróval letakart hintaszék. Figyelmes vagy és megértő. Szeretsz hajnalban kelni – de nem azért, mert dolgod van, hanem azért, mert a napfelkelte még mindig jobban érdekel, mint a kedvenc influenszered reggeli rutinja.

20 évesnek néz ki az 59 éves férfimodell: most elárulja a titkát

Vannak a fiatalos kinézetű emberek és van az az 59 éves férfimodell, aki konkrétan több évtizedet letagadhatna a korából anélkül, hogy bárki rájönne a turpisságra.

20 évesnek néz ki az 59 éves férfimodell: most elárulja a titkát

44 évvel fiatalabb férfiak udvarolnak a 71 éves Christie Brinkleynek - Fotó!

Továbbra is kirobbanó formában van a korábbi szupermodell. Christie Brinkley most elárulta, hogy a legkisebb lánya kortársai megpróbálták felszedni őt egy társkereső alkalmazáson.

44 évvel fiatalabb férfiak udvarolnak a 71 éves Christie Brinkleynek - Fotó!

A siófoki Plázs a Balaton legnagyobb retro fesztiválját hozza el a hétvégére

Nagy melegre és hatalmas bulikra számíthatunk a hétvégén. Mindez egy helyen, a Balatoni ellazulás epicentrumában, a siófoki Plázson. 

A siófoki Plázs a Balaton legnagyobb retro fesztiválját hozza el a hétvégére

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu