Hány éves vagy? Lehet, hogy csak húsz, de minden szombat estét teával, pokróccal és dokumentumfilmekkel töltesz? Vagy már rég családot alapítottál, de a lelked még mindig egy koncertre készülő tinédzseré? A „lélek kora” valami egészen más dimenzióban számolódik, mint az életkor – és néha ijesztően pontosan megmutatja, kik is vagyunk valójában. Ha már megkaptad másoktól, hogy ideje lenne a saját korodnak megfelelően viselkedni, ez a játékos, mégis elgondolkodtató teszt segít megfejteni, hogy egy TikTok-rajongó kamasz, egy elfoglalt harmincas, vagy egy bölcs nyugdíjas lapul benned.

Korod nem árulja el hány éves vagy lélekben.

Forrás: Shutterstock

Íme a teszt! Tudd meg, hány éves vagy lélekben!

Ez a teszt most lerántja a leplet a belső korodról – készülj fel egy kis önismereti katarzisra.

1. Mit csinálsz, ha elmegy az internet?

a) Megkérdezem anyut, mit csináltak a '90-es években (1 pont)

b) Előveszek egy könyvet vagy elmegyek sétálni (4 pont)

c) Végre! Rám fér egy kis digitális detox (6 pont)

d) Pánik. Teljes pánik. (2 pont)

2. Melyik mondat hangzik ismerősen?

a) „Régen minden jobb volt.” (6 pont)

b) „Csak a jelent akarom élvezni.” (4 pont)

c) „Miért nincs még teleport?” (2 pont)

d) „Hagyjatok, alszom még öt percet.” (1 pont)

3. Hogyan töltöd a szombat estédet?

a) Bulizok reggelig! (2 pont)

b) Takarítok, főzök, aztán sorozat-maraton (4 pont)

c) Már 9-kor pizsamában vagyok és imádom (6 pont)

d) Gép előtt ülök, fel sem tűnik, hogy szombat van (1 pont)

4. Melyik ital ír le legjobban?

a) Bubble tea vagy matcha latte (1 pont)

b) Aperol spritz vagy bor (4 pont)

c) Kamillatea, citrommal (6 pont)

d) Energiaital, reggel-délben-este (2 pont)

5. Melyik szó jellemzi a stílusod?

a) YOLO (1 pont)

b) Klasszikus (6 pont)

c) Lezseren elegáns (4 pont)

d) Kicsit kaotikus, de egyedi (2 pont)

6. Miért sírsz leggyakrabban?

a) TikTok videók miatt (1 pont)

b) A számlák miatt (4 pont)

c) Már megint fáj a derekam (6 pont)

d) Nem sírok, túl elfoglalt vagyok hozzá (2 pont)

7. Hogyan kezeled, ha valakivel összeveszel?

a) Kikövetem a közösségi médián, ne is lássam (2 pont)

b) Átgondolom és leülök vele megbeszélni a helyzetet vagy csak elengedem (6 pont)

c) Két barátommal elemezgetjük napokig (4 pont)

d) Képernyőfotózom az üzeneteit, és beküldöm a csoportos chatbe (1 pont)

e) Onnantól ő számomra nem létezik (3 pont)