Meghalt a legendás divattervező, Giorgio Armani, akinél az első helyen mindig az embert állt

Giorgio Armani hónapok óta betegeskedett, ám ezt egészen a haláláig titokban tartotta. Ismerősei azt mondják, az utolsó pillanatig dolgozott, és úgy távozott, ahogy mindig is szeretett volna.
Bár nem tudott részt venni a férfi és a haute couture divatbemutatókon, Facetime-on keresztül végigkövette a próbákat, ellenőrizte a ruhákat és szidta munkatársait, mert nem ültették le időben a vendégeket, késleltetve ezzel a show kezdetét.
Ezekben a napokban a szeptember 28-án a Brera Akadémián megrendezésre kerülő divatbemutatóval is foglalkozott, amellyel 50 éves karrierjét ünnepelte volna. Giorgio Armani ilyen volt, fáradhatatlan, megállíthatatlan. A divat abszolút legendája, a kortárs stílus univerzális mítosza, a nők felszabadítója, stílusok, divatok és mindenekelőtt életmódok feltalálója.
Amikor azt mondják, hogy Armani munkássága egyedülálló, nem tévednek. Senki sem értette úgy a saját korát, mint ő, és alakította azt ruhákká.
Giorgio Armani mindig azt mondta, amit gondolt. Számára az első helyen azok álltak, akik viselték a ruháit, és csak utána jött a divat, a trendek és a pillanatnyi divathullámok.
