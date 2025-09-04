Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Fiatal magyar színésznő a velencei filmfesztivál sztárja: Wrochna Fanni egy neves olasz divatmagazin címoldalán tündököl - FOTÓ

2025.09.04.
A 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál idei programjában magyar vonatkozású alkotás is szerepel: a Duse című olasz–francia koprodukció, amelyben a főszerepet egy fiatal magyar színésznő, Wrochna Fanni alakítja. A film az első világháború éveibe repíti vissza a nézőt, és Eleonora Duse, a legendás olasz színésznő életének egy fejezetét idézi meg.

A Désirée nevű karaktert megformáló Wrochna Fanni a mozivásznon olaszul és németül szólal meg, játékát különleges erő és finom elegancia jellemzi. A szerep apropóján az olasz Elle magazin címlapjára került, a lap interjút is készített vele. Elárulta, hogy édesapja lengyel, édesanyja magyar, de olaszul is kiválóan beszél.

Wrochna Fanni a Duse című film fotókiállításán a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon
Forrás: Getty Images

Wrochna Fanni az olasz színjátszás üdvöskéje

Elárulta, hogy Magyarországon kéttannyelvű középiskolában tanult, és sokáig az volt a célja, hogy a budapesti Színművészeti Egyetemre bejusson. Amikor ez nem sikerült, új irányt választott: Olaszországba költözött. Először Bolognában vett részt egy kísérleti színházi műhely munkájában, később a római Centro Sperimentale di Cinematografia hallgatója lett, ahol hat évvel ezelőtt diplomázott. 

Az interjúból az is kiderült, hogy bár Budapest mindig is fontos maradt számára, barátai és szakmai kapcsolatai miatt Róma és Genova váltak a második otthonává. Ingázik a két ország között, és úgy érzi, mindkét kultúrában otthon van. Olaszország különösen közel áll a szívéhez, gyerekkorában sokat nyaraltak itt, testvérei is folyékonyan beszélik a nyelvet. Harmincegy évesen a magánéletét illetően úgy fogalmazott: mostanra érzi magát igazán késznek egy kapcsolatra, de jelenleg a színészet számára a legfontosabb, ez a szenvedélye, 

A velencei filmfesztiválra beválogatott film kapcsán Wrochna Fanni azt mondta, hogy a korhű ruhák viselése különösen nagy élmény számára, ezekben a jelmezekben érzi magát igazán komfortosan. A korabeli karalterekben találja meg igazán önmagát. Bevallotta, hogy a fesztiválok világa számára teljesen új élmény, így egyszerre érez izgalmat és félelmet a bemutató kapcsán, hihetelen számára, hogy az első ilyen élménye a velencei filmfesztivál. Mint mondta, nyitott szívvel éli meg ezt a tapasztalást, és mindent megtesz azért, hogy a lehető legtöbbet hozzon ki ebből az időszakból.

