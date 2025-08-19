Coco Chanel titkos szabályai: 5 dolog, amit minden nőnek tudnia kell a stílusról

A legendás francia divattervező, Coco Chanel rengeteg bölcs meglátással ajándékozta meg a világot. A francia stílusikon mondásai, tervezései, életszemlélete mai napig befolyásolják az emberek gondolkodásmódját és öltözködését. Nem csoda, hogy a francia stílus továbbra is sok nő számára példakép, és a sikkesség megtestesítője. Ma van Coco Chanel születésnapja, így összegyűjtöttük a divat nagyasszonyának 5 legfontosabb szabályát.

Ma van Coco Chanel születésnapja, ünnepeld te is a divattervezőt!

Forrás: Getty Image

Coco Chanel születésnapja: így vált a divat nagyasszonyává

Gabrielle “Coco” Chanel 1883. augusztus 19-én született második gyerekként. A mély szegénységből, majd ciszterci árvaházból kikerült lány hatalmas álmokkal indult neki a nagyvilágnak. Az árvaházban ismerkedett meg a varrással, és a zárdai évek később visszaköszöntek ruhatervezéseiben is. Egyes források szerint a híres egymásba futó C logója is a ciszterci ablakokon összefonódó C alakokból származik. A Coco becenév, majd később világhírű név valószínűleg a francia cocotte szó rövidített változata, ami cafkát jelent. Chanel munkásságának elején a nők általában kényelmetlen fűzős ruhákat viseltek, kevés joguk és saját tulajdonuk volt. Ezeket akarta megváltoztatni Coco Chanel és így lett belőle a női öltözködés forradalmának kulcsfontosságú alakja.

Gazdag férfi “barátainak” köszönhetően 1914-ben butikot nyitott Párizsban, majd két évvel később megnyitotta divatszalonját, ami mai napig a nagy Coco Chanel divatház. Soha nem ment férjhez és 1930-as évekre érte el karrierje csúcspontját. 1944-ben Svájcba szökött, ahonnan csak 71 éves korára tért vissza Párizsba. A nagyasszony 35 évig bérelte a párizsi Ritz szálló egyik lakosztályát, ahonnan csak néhány utcára volt a saját lakása. A divattervező végül a Ritzben halt meg 1971. január 10-én.

Coco Chanel legendás tervezései

Forrás: Getty Images Europe

Coco Chanel 5 divatszabálya

„A nőt keresd a ruhában. Ha nincs nő, akkor nincs ruha sem" - Coco Chanel.

Más szavakkal: viseld a ruháidat, ne hagyd, hogy a ruháid viseljenek téged. A párizsi nők magabiztosak, ami miatt mindenki figyelmét magukra vonják. Ők a könnyed elegancia mesterei. A francia stílusú öltözködés legfőbb titka az, hogy elhidd: TE vagy a lényeg, a ruháid pedig csak kiegészítik a megjelenésedet.

„A kissé alulöltözöttség mindig jobb" - Coco Chanel.

A túlöltözöttségnél mindig jobb, ha visszafogottabb vagy. A párizsi nők a minimalista stílust kedvelik. Kerülik a túlzottan díszes, túlzó vagy rikító darabokat. Ehelyett a finom, klasszikus stílust részesítik előnyben, sok szabott darabbal és luxusanyagokkal. Válassz visszafogott, semleges színeket érdekes részletekkel, vagy egyedi szabással, amelyek különlegessé teszik az öltözékedet.

„A divat változik, de a stílus állandó" - Coco Chanel.

A klasszikus alapdarabok örökké divatosak lesznek, így egy elegáns kosztüm vagy ruha évtizedekig elkísérhet. Egy saját, önazonos stílus kialakítása sokkal fontosabb, mint az aktuális trendek követése. Coco Chanel célja az volt, hogy a nők kevés pénzből is stílusosan tudjanak öltözködni. Illetve az ő nevéhez kötődik a kis fekete ruha elterjedése is.

„A divat, ami nem éri el az utcákat, nem is divat" - Coco Chanel.

Egy trend lehet akármennyire népszerű, ha az utca jól öltözött emberei nem viselik, akkor az nem igazi divat. A divat mindannyiunkban benne van, és akármilyen a ruhatárad azzal, amiben utcára lépsz, üzenetet is közvetítesz. Chanel kifejezetten olyan ruhákat tervezett, amelyeket ő maga is viselne utcára.

„Ahhoz, hogy pótolhatatlan legyél, másnak kell lenned" - Coco Chanel.

Hallgass a modern divat megalapozójára, és ne csak a trendek szerint öltözködj, találd meg az egyéni stílusodat, mert az az önbizalmadra is hatással lesz. Tűnj ki a tömegből, és tedd személyessé az alapdarabjaidat is. Coco Chnael arra ösztönözte a nőket, hogy viseljenek bizsukat, arany kiegészítőket, kalapokat és olyan akkoriban furcsának ható darabokat, mint a harangszárú nadrág.