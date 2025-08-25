Az ikon, aki sosem megy ki a divatból: Claudia Schiffer 55 évesen is ragyog

Eredetileg jogásznak készült, és senki sem gondolta volna, hogy egy düsseldorfi diszkóban kezdődik el minden, amikor 17 évesen felfedezte őt egy modellügynök. Innen indult Claudia Schiffer karrierje, a modellvilág egyik legfigyelemreméltóbb sikertörténete: a német tiniből pillanatok alatt a Chanel, a Versace és Karl Lagerfeld kedvenc múzsája lett. Claudia Schiffer 55 éves, és még mindig pont olyan varázslatos, mint amikor a 90-es évek szupermodelljeként meghódította a világot.

Claudia Schiffer 55 éves, de szépsége ma is épp úgy ragyog, mint a 90-es években, amikor berobbant a szupermodellek világába.

Forrás: Sygma

Claudia Schiffer 55 évesen is maga a divat

Claudia Schiffer története a modern tündérmesék remek példája: a szőke, visszafogott német lányból a divatvilág királynője lett. Cindy Crawford, Naomi Campbell és Linda Evangelista mellett ő formálta a 90-es évek szupermodell-generációját, és új szintre emelte a divatot. Claudia Schiffer karrierje során a legnagyobb divatházakkal dolgozott együtt, ő volt Karl Lagerfeld örök múzsája, neve összeforrt a Chanel fénykorával, de a Versace, a Dior, az Yves Saint Laurent és a Louis Vuitton arcaként is számos alkalommal láthattuk. Ő volt a világon az első, aki több mint 1000 magazin címlapján szerepelt.

Claudia Schiffer még mindig bomba formában

Hihetetlen, de igaz: Claudia Schiffer 55 éves lett, és még mindig olyan elképesztő formában van, hogy bátran versenyezhetne a mai fiatal modellekkel is - 180 cm magasságához ma is 36-os a ruhamérete. Ezt egy nem régi jeges fürdős Instagram-poszt is bizonyítja, ahol Claudia Schiffer fürdőruhában mutatta meg, hogy a nőiesség és az elegancia tényleg nem korhoz kötött.

Amikor pedig 2023-ban, 21 évvel visszavonulása után újra kifutóra lépett egy exkluzív Versace divatbemutatón, a közönség állva ünnepelte, mintha csak visszarepültünk volna a 90-es évek aranykorába. A német modell teljesen ki van békülve a korával, nem hajszolja az örök fiatalságot.

Azt hiszem, az öregedést ünnepelni és tisztelni kell. Annyira boldog vagyok, hogy elmúltam 50 éves, és soha életemben nem éreztem magam ennyire magabiztosnak vagy boldognak. Nem próbálok fiatalabbnak látszani vagy annak érezni magam. Elfogadom a jelen pillanatot

- idézi a FoxNews Claudia Schiffer 2020-as interjúját.