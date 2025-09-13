A ügyvéd leleplezte: ebből az egy dologból azonnal kiderül, ha valaki a képedbe hazudik

Egyesek akkora rutint szereztek hazudozásból, mintha egész életükben erre készültek volna, így a hazugság felismerése nehézségekbe ütközik. Azonban olykor még a legprofibb hazudozók is hibáznak, méghozzá egy igen banális baklövéssel árulják el magukat. Ezt a nyilvánvaló jelet leplezte le egy ügyvéd és kommunikációs szakértő.

Ahhoz, hogy utolérjük a hazugságot, egyetlen részletre kell figyelni a másik kommunikációjában.

Forrás: E+

Hogyan leplezzük le a hazugságot? Ezeket a kifejezéseket figyeld!

Igen szerteágazók lehetnek a hazugság jelei, mely testbeszédben, különböző arckifejezésekben, valamint a beszéd egyes aspektusaiban nyilvánulhat meg. Jefferson Fisher ügyvéd szerint első sorban a kommunikációt érdemes figyelni, azon belül is egy olyan részletet, mely felett sokan elsiklanak.

Ez pedig nem más, mint az olyan szélsőséges szavak használata, mint például a „soha”, „mindig”.

Amikor valaki hazudik, ugyanis szeretné teljesen eltávolítani magától az igazságot, így épp a túlzott óvatossága vezet a leleplezéshez. Tárgyalótermi tapasztalatából kiindulva konkrét példát is hozott az ügyvéd: ha valaki úgy válaszol a kérdésre, hogy „Soha nem szoktam autóvezetés közben üzenetet írni”, nagy a valószínűsége, hogy nem mond igazat, hisz valamilyen úton-módon mindenki szokott SMS-t írnia az autójában.

Tapasztalatok a tárgyalóteremből: a hazugság további jelei

Jogos kérdés, hogy mégis hogyan kéne reagálni, ha valakiről a szélsőséges szóhasználata okán úgy érezzük, épp szemünkbe hazudik. Az ügyvéd trükkje erre az esetre az volt, hogy a konkrét szóval kérdezzünk vissza, például „Soha nem ír üzenetet vezetés közben?” Ilyenkor ugyanis kibúvót keresnek és azonnal beindul náluk a védekező mechanizmus, amivel önmagukat leplezik le.

Szintén árulkodó jele a hazugságnak, ha valaki azonnal, szinte levegővétel nélkül válaszol nekünk.

Ezzel ugyanis azt üzenik, hogy meg sem próbálnak rendesen visszaemlékezni, csak túl akarnak lenni a kínos témán minél előbb. Fisher ügyvéd még egy útravalóval ellátta a „hazugságvadászokat”: érdemes hosszú szüneteket tartani a beszélgetésekben. Ugyanis a csend a hazug ember legnagyobb gyilkosa, hisz közben próbál spekulálni, mire gondolhatunk, így a fejében számos álbeszélgetést, szituációt lejátszik, arra kényszerítve, hogy feltárja valós színeit.