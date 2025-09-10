Hatalmas eső várható ebben az országrészben: félhavi csapadékmennyiségre kell számítani

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 10., szerda

2025.09.10.
Alig hogy elcsendesedett a napok óta tartó záporos, zivataros idő, újabb ciklon érkezett térségünkbe, amely ismét jelentős mennyiségű csapadékot hoz. Időjárás-előrejelzés következik.

Szerda délelőtt több helyen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, ám délután délnyugat felől fokozatosan beborul az ég. Egyre többfelé várható esős időjárás, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, estére pedig már az ország keleti felén is számítani lehet csapadékra.

Időjárás szerdán: hatalmas esők jönnek
Időjárás szerdán: hatalmas esők jönnek
Forrás: Getty Images

Időjárás szerdán és csütörtökön

Az előrejelzések szerint a Dunántúlon akár 20–30 milliméternyi eső is hullhat estig, ez a mennyiség fél havi átlagnak felel meg. 

Forrás: met.hu

Csütörtökön sem lesz jobb helyzet: záporokra és zivatarokra elsősorban a nyugati, délnyugati és a keleti-délkeleti térségekben kell készülni, estére pedig inkább a Tiszántúlra tevődik át a csapadék súlypontja - írja a Köpönyeg. A zivatarokat erős széllökések is kísérhetik. A meteorológiai szolgálat szerdára több dunántúli megyére adott ki figyelmeztetést, csütörtöktől azonban az ország teljes területére érvényben lesz a riasztás.

A hőmérséklet ugyanakkor nem zuhan drasztikusan: az ország nagy részén 25 és 31 fok közötti maximumok várhatók, a nyugati megyékben ennél hűvösebb, 20–24 fokos értékek lehetnek jellemzőek.

