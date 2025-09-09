Charlie Sheen az orgiáktól a cölibátusig jutott: a színész tíz éve nem ért nőhöz

Charlie Sheen nem kertel: könyvében leírja, hogy halva született, tinédzserként prostituáltnál veszítette el a szüzességét, és éveken át a drogok uralták az életét. A kokain, a crack és a mértéktelen alkoholfogyasztás miatt hétszer járt rehabon, 1998-ban pedig majdnem belehalt egy túladagolásba. 2011-ben HIV-fertőzést diagnosztizáltak nála, ezután pedig évekig teljesen lecsúszott.
Charlie Sheen ma már nyolc éve tiszta, és – ahogy a Page Sixnek elmondta – közel egy évtizede cölibátusban él. „Ez nagyrészt szerencse” – fogalmazott. – „Olyan, mintha több életet kaptam volna egy macskáknál is. Az én történetemhez hasonlókat általában már csak megemlékezésekben mesélnek el.”
A Netflix új dokumentumfilmje, az aka Charlie Sheen bemutatja a színész hullámvasút-szerű életét. Egykori kollégája, Jon Cryer a filmben úgy fogalmaz: „Charlie élete ciklusokból áll: elront mindent, mélypontra kerül, majd újjáépíti magát – aztán újra romba dönti.” Cryer szerint félelemmel töltötte el, hogy ismét részese lehet ennek a körforgásnak.
Charlie Sheen szerint barátja szavai pontosak, de irónikusan reagált: „Ha ezt pár évtizeddel korábban mondod, a terápiára költött pénzem felét neked adtam volna.”
A Két pasi – meg egy kicsi sztárjaként Sheen a csúcson volt, de 2011-ben teljesen összeomlott. Drogproblémái miatt leállították a forgatásokat, majd nyilvánosan támadta a sorozat készítőit és a CBS-t. Hírhedt interjúiban arról beszélt, hogy „tigrisvér” folyik az ereiben, és hogy ő a „Vatikán bérgyilkosa”.
Később, a HIV-diagnózisa után éveken át Mexikóban élt, és – saját bevallása szerint – „folyamatosan részeg volt”. Szexuális kalandjairól, orgiákról, prostituáltakról és a Playboy-villában töltött éjszakákról könyvében és a filmben is részletesen beszámol.
Charlie Sheennek öt gyermeke van három különböző kapcsolatból. Exfeleségeivel ma már békésebb a viszonya, bár lányaival – főleg Samivel – nem mindig találja a közös hangot. „Igen, szörnyű, hogy nem beszélünk. De muszáj optimistának maradnom. Mindig van esély arra, hogy minden helyrejöjjön” – mondta.
Sheen saját bevallása szerint jelenleg nincs párkapcsolatban. „Ha nincs barátnőm, és nem is fizetek érte, akkor ez cölibátus. A matematika egyszerű” – fogalmazott. Hozzátette: bár sokáig a szex volt az élete központja, le tudott mondani róla, de most már kész lenne egy valódi kapcsolatra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.