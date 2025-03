Ebben az esős időszakban is maradj trendi: 4 divatos szett gumicsizmával

A fesztiválszezon még messze van, de a gumicsizma már előkerülhet, hiszen eljött a tavaszi esőzés ideje. A gumicsizma ugyan eleinte mint munkáscipő volt használatban, mára divatkiegészítő lett. A hétköznapi viseletből viszont átkerült a fesztiválviseletek közé. 2025-ben a tavaszi trendek a divat mellett a praktikáról is szólnak, a gumicsizma pedig mai formájában nemcsak praktikus, hanem divatos is. Láttunk már számos verziót a kifutókon is, úgyhogy most összeállítottunk 4 szettet az esős napokra.

A gumicsizma már a '90-es években is népszerű viselet volt a mindennapokban.

Forrás: Getty Images

Kerüljön elő a gumicsizma az esős napokra

Honnan származik a gumicsizma?

A gumicsizma eredete egészen az 1790-es évekig nyúlik vissza. A Hessian csizmából származik, amely egy térdig érő bőrcipő, rakott sarokkal és elöl bojtokkal, amelyet a brit hadsereg tisztjei viseltek. Az elsők között, akik ezt a csizmát hordták, Arthur Wellesley, Wellington első hercege volt, aki akkoriban Nagy-Britannia egyik vezető katonai és politikai alakja volt.

A 19. század elején Wellesley megbízta londoni cipészét, hogy módosítsa a csizmát: puhított bőrből készítette, amelyet viasszal kezeltek, így jobban illeszkedett a lábszárhoz. Ez a bojt nélküli sziluett kapta a Wellington csizma nevet, és egészen az 1850-es évek elejéig alapdarab maradt. Ebben az időszakban a gyártók elkezdtek kísérletezni a gumiból vagy más rugalmas anyagokból készült csizmákkal, és a Wellington csizma is tovább fejlődött. A francia farmerek mezőgazdasági munkához viselték, míg az első világháború katonái árokbetegség ellen használták. A háború után is népszerűek maradtak, mivel vízállók, kényelmesek és viszonylag olcsók voltak. Az 1950-es években népszerűségük az egekbe szökött, amikor a Hunter márka bemutatta a zöld Wellington csizmát, amely ma már az egyik legismertebb modellje. A brit királyi család tagjai is előszeretettel viselték, köztük Diana hercegné, aki a ’90-es években nagy rajongója volt gumicsizmának.

Mutatjuk a 4 szettet, amihez a gumicsizma a legjobb választás

Boho-chich

Egy bohém ruha és egy gumicsizma nagyon jól összeillenek majd. Megidézheted a fesztiválok hangulatát az utcai viseleteddel.