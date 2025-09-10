Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 10., szerda Hunor, Nikolett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
meglepetés

A Kensington-palota fontos hírt közöl Katalin hercegnéről: erre senki sem számított ilyen hamar

meglepetés katalin hercegné brit királyi család
Virág Emília
2025.09.10.
Vilmos herceg felesége újra reflektorfényben! Katalin hercegné különleges látogatásokra készül az Egyesült Királyságban.

A Kensington-palota hivatalosan bejelentette, hogy a walesi hercegnő ezen a héten két textilgyárat is felkeres: csütörtökön a suffolki Sudbury Silk Millsben, majd a kenti Cuxtonban működő Marina Millben tesz látogatást. Katalin hercegné ezek szerint jól van, valószínűleg nem igazak a pletykák arról, hogy kiújult a betegsége

Katalin hercegné újabb feladatokat vállal
Katalin hercegné újabb feladatokat vállal - újra barna hajjal
Forrás: Getty Images Europe

A palota közleménye szerint a mostani program célja „a brit textilipar gazdag örökségének, szakértelmének és kreativitásának ünneplése”. Katalin hercegné először a Sudbury Silk Mills családi szövőüzemet keresi fel, amely több mint három évszázada meghatározó szereplője a brit jacquardszövésnek. Ezt követően a Marina Millbe látogat, amely 1967 óta kézzel készített és szitanyomott lakástextíliákat gyárt.

A hercegné mindig is különleges kapcsolatban állt a divat- és textiliparral. 2023-ban például az A W Hainsworth gyárban tett látogatást, ahol személyes szálakat is felfedezett: apai dédapja, Noel Middleton annak idején közreműködött a családi vállalkozás, a William Lupton & Co eladásában, a vásárló pedig éppen ez a gyár volt. Akkor Katalin mosolyogva emelte fel a frissen szőtt merinó gyapjúszöveteket, és így nyilatkozott: „Imádom az érintését és az illatát.”

Katalin hercegné szőke haja nem jött be a briteknek

Ahogy megírtuk, Katalin hercegné a brit Természettudományi Múzeumban tett látogatásakor mutatta meg először a nyilvánosságnak megváltozott frizuráját. A hercegné szőke fürtjei miatt kapott hideget-meleget. Valószínűleg ez volt az oka annak, hogy nem sokkal később a női rögbi világbajnokságon ismét a jól megszokott barna hajjal mutatkozott. 

Katalin hercegné szőke haja nem jött be a briteknek
Katalin hercegné szőke haja nem jött be a briteknek
Forrás: WireImage

A 69 éves brit sztárfodrász, Sam McKnight, aki 1990-től egészen Diana 1997-ben bekövetkezett haláláig a hercegné mellett dolgozott a támadások kapcsán az Instagramra posztolt. „Megdöbbent, elborzaszt, elkeserít és undorral tölt el a walesi hercegnővel kapcsolatos összes otromba megjegyzés. Egy nő haja nagyon személyes dolog, páncélt, védelmet, önbizalmat és még sok minden mást jelent”írta többek között

A 92 éves Michael Caine újra munkába áll: ebben a filmben láthatjuk viszont

Michael Caine 2023-ban, kilencvenévesen bejelentette, hogy búcsút int a színészetnek. Akkor úgy fogalmazott: ideje átadnia a helyet a fiatalabb generációnak. Talán mégis meggondolta magát.

Hugh Grant nem is akart színész lenni, egészen más tervei voltak - VIDEÓ

Az egyik legnagyobb angol sármőr már 65 éves, de ha az életpályáját nézzük, olyan, mintha évszázadok alatt gyűjtött volna ennyi tapasztalatot.

Charlie Sheen az orgiáktól a cölibátusig jutott: a színész tíz éve nem ért nőhöz

Charlie Sheen a világ egyik legzüllöttebb színésze volt – ma pedig hálás, hogy egyáltalán életben van. A színész a hatvanadik születésnapját vad bulik helyett már józanul töltötte családi körben. Új önéletrajzi könyvében pedig őszintén számol be a legnagyobb bukásairól.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu