A Kensington-palota fontos hírt közöl Katalin hercegnéről: erre senki sem számított ilyen hamar

A Kensington-palota hivatalosan bejelentette, hogy a walesi hercegnő ezen a héten két textilgyárat is felkeres: csütörtökön a suffolki Sudbury Silk Millsben, majd a kenti Cuxtonban működő Marina Millben tesz látogatást. Katalin hercegné ezek szerint jól van, valószínűleg nem igazak a pletykák arról, hogy kiújult a betegsége.

Katalin hercegné újabb feladatokat vállal - újra barna hajjal

Forrás: Getty Images Europe

A palota közleménye szerint a mostani program célja „a brit textilipar gazdag örökségének, szakértelmének és kreativitásának ünneplése”. Katalin hercegné először a Sudbury Silk Mills családi szövőüzemet keresi fel, amely több mint három évszázada meghatározó szereplője a brit jacquardszövésnek. Ezt követően a Marina Millbe látogat, amely 1967 óta kézzel készített és szitanyomott lakástextíliákat gyárt.

A hercegné mindig is különleges kapcsolatban állt a divat- és textiliparral. 2023-ban például az A W Hainsworth gyárban tett látogatást, ahol személyes szálakat is felfedezett: apai dédapja, Noel Middleton annak idején közreműködött a családi vállalkozás, a William Lupton & Co eladásában, a vásárló pedig éppen ez a gyár volt. Akkor Katalin mosolyogva emelte fel a frissen szőtt merinó gyapjúszöveteket, és így nyilatkozott: „Imádom az érintését és az illatát.”

Katalin hercegné szőke haja nem jött be a briteknek

Ahogy megírtuk, Katalin hercegné a brit Természettudományi Múzeumban tett látogatásakor mutatta meg először a nyilvánosságnak megváltozott frizuráját. A hercegné szőke fürtjei miatt kapott hideget-meleget. Valószínűleg ez volt az oka annak, hogy nem sokkal később a női rögbi világbajnokságon ismét a jól megszokott barna hajjal mutatkozott.

Forrás: WireImage

A 69 éves brit sztárfodrász, Sam McKnight, aki 1990-től egészen Diana 1997-ben bekövetkezett haláláig a hercegné mellett dolgozott a támadások kapcsán az Instagramra posztolt. „Megdöbbent, elborzaszt, elkeserít és undorral tölt el a walesi hercegnővel kapcsolatos összes otromba megjegyzés. Egy nő haja nagyon személyes dolog, páncélt, védelmet, önbizalmat és még sok minden mást jelent” – írta többek között.