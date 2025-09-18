Illúziók csapdájában: miért élünk meg olyan kapcsolatokat, amelyek valójában meg sem történtek?

Van az a fajta kapcsolat, ahol minden tökéletes. A másik mindig figyel rád, vicces, intelligens, pont olyan zenéket szeret, mint te, és még az anyukád is imádná. Egy apró bökkenő van csak: ő nem is tudja, hogy együtt vagytok. Ilyen a 2025-ös képzelt szerelem.

A képzelt szerelem egyre gyakoribb jelenség az online világban

Forrás: Shutterstock

A Z generáció legnagyobb betegsége: a képzelt szerelem

Üdv a 21. századi romantika egyik legizgalmasabb, egyben legfrusztrálóbb bugyrában: a képzelt szerelem világában, ahol a párkapcsolatok 90 százaléka a képzeletünkben köttetik – és gyakran ott is ér véget.

A valóság elég kényelmetlen, úgyhogy inkább kitalálunk egy jobbat.

Az egész ott kezdődik, hogy az agyunk imád történeteket gyártani. És amikor bejön valaki – egy kávézóban, a metrón, vagy csak a TikTok-feedünkben –, az agyunk ír egy instant forgatókönyvet. Te vagy a főszereplő, ő a titokzatos szerelmi érdeklődés, és már csak idő kérdése, hogy összehozzon titeket az univerzum. Vagy egy véletlen lájk.

De miért tesszük ezt újra és újra?

„Az online térben szocializálódó generációk számára egyre nehezebb valós, mély emberi kapcsolatokat kialakítani, ezért sokan inkább belső, elképzelt kapcsolatokat építenek ki. Ezek viszont nem jelentenek valódi kötődést” – magyarázza Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

Más szóval: ha már úgyis nehéz elérni a másikat, miért ne hoznánk létre egy olyan verzióját, amilyennek látni szeretnénk?

Honnan tudod, hogy egy mentális kapcsolatban vagy?

Ha az alábbi pontokból három igaz rád, gyanús, hogy a kapcsolatod főleg a fejedben létezik:

Rendszeresen elképzeled, mit mondanál neki, de valójában nem beszéltek.

Visszanézed a sztorijait, de ő sosem válaszol a tiédre.

Már nevet is adtál a közös gyerekeiteknek, miközben még nem találkoztatok élőben.

Az ismerőseid nem is tudják, hogy „ő” létezik és valószínűleg ő sem tud rólad.

Persze van, akinek ez egy ártatlan fantázia, egy kis napfény a szürke hétköznapokban. Másnak viszont ez már érzelmi függőség. És az ilyen fantomkapcsolatok ugyanúgy fájhatnak, mint a valós szakítások – csak a barátaid nem értik, miért sírsz valaki miatt, akivel sosem voltál együtt.