Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 18., csütörtök Diána

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Z generáció

Illúziók csapdájában: miért élünk meg olyan kapcsolatokat, amelyek valójában meg sem történtek?

Shutterstock - fizkes
Z generáció szerelmi élet kapcsolat
Hajdú Viktória
2025.09.18.
A legtöbb kapcsolat ma már csak fejben zajlik. És nem, ez nem csak a romantikus Netflix-sorozatok hibája. Komoly generációs probléma van a képzelt szerelem mögött!

Van az a fajta kapcsolat, ahol minden tökéletes. A másik mindig figyel rád, vicces, intelligens, pont olyan zenéket szeret, mint te, és még az anyukád is imádná. Egy apró bökkenő van csak: ő nem is tudja, hogy együtt vagytok. Ilyen a 2025-ös képzelt szerelem. 

A képzelt szerelem egyre gyakoribb jelenség az online világban
A képzelt szerelem egyre gyakoribb jelenség az online világban
Forrás: Shutterstock

A Z generáció legnagyobb betegsége: a képzelt szerelem

Üdv a 21. századi romantika egyik legizgalmasabb, egyben legfrusztrálóbb bugyrában: a képzelt szerelem világában, ahol a párkapcsolatok 90 százaléka a képzeletünkben köttetik – és gyakran ott is ér véget.

A valóság elég kényelmetlen, úgyhogy inkább kitalálunk egy jobbat. 

Az egész ott kezdődik, hogy az agyunk imád történeteket gyártani. És amikor bejön valaki – egy kávézóban, a metrón, vagy csak a TikTok-feedünkben –, az agyunk ír egy instant forgatókönyvet. Te vagy a főszereplő, ő a titokzatos szerelmi érdeklődés, és már csak idő kérdése, hogy összehozzon titeket az univerzum. Vagy egy véletlen lájk.

De miért tesszük ezt újra és újra?

„Az online térben szocializálódó generációk számára egyre nehezebb valós, mély emberi kapcsolatokat kialakítani, ezért sokan inkább belső, elképzelt kapcsolatokat építenek ki. Ezek viszont nem jelentenek valódi kötődést” – magyarázza Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

Más szóval: ha már úgyis nehéz elérni a másikat, miért ne hoznánk létre egy olyan verzióját, amilyennek látni szeretnénk?

Honnan tudod, hogy egy mentális kapcsolatban vagy?

Ha az alábbi pontokból három igaz rád, gyanús, hogy a kapcsolatod főleg a fejedben létezik:

  • Rendszeresen elképzeled, mit mondanál neki, de valójában nem beszéltek.
  • Visszanézed a sztorijait, de ő sosem válaszol a tiédre.
  • Már nevet is adtál a közös gyerekeiteknek, miközben még nem találkoztatok élőben.
  • Az ismerőseid nem is tudják, hogy „ő” létezik és valószínűleg ő sem tud rólad.

Persze van, akinek ez egy ártatlan fantázia, egy kis napfény a szürke hétköznapokban. Másnak viszont ez már érzelmi függőség. És az ilyen fantomkapcsolatok ugyanúgy fájhatnak, mint a valós szakítások – csak a barátaid nem értik, miért sírsz valaki miatt, akivel sosem voltál együtt.

TikTok és az álomszerelmek kora

A közösségi média korában a képzelt kapcsolatok aranykorukat élik. Ma már elég egy 15 másodperces videó, és máris „érzed a kémiát” egy teljesen ismeretlen emberrel.

 POV: ő a sorsod, írja a felirat – te pedig kész is vagy beleálmodni magad egy teljes románcba, amit egyetlen algoritmus szült.

És itt jön be a képbe a veszélyes rész. Makai Gábor szerint: „Ha a fiatalok erotikus és érzelmi fantáziáik jelentős részét az online térben élik ki, az valós érzelmi elköteleződés helyett torz kapcsolati mintákat eredményezhet”. Másképp fogalmazva: ha túl sok időt töltünk fejben megélt kapcsolatokkal, a valódiak már ijesztőek, bonyolultak vagy egyszerűen unalmasak lesznek.

De miért jó ez nekünk?

Mert a képzeletbeli partner sosem késik el. Nem felejti el a szülinapod. Mindig azt mondja, amit hallani akarsz. 

És legfőképp: nem tud megbántani.

Ez a kontroll illúziója – te irányítod a sztorit, a jeleneteket, a hangulatot. De ez sajnos egyben azt is jelenti, hogy sosem tudod meg, milyen lenne, ha valóban kapcsolódnál valakihez. Valakihez, aki visszabeszél. Aki hibázik. Aki hús-vér.

Hogyan lépj ki a fantáziakapcsolatból?

  • Ne hibáztasd magad. Teljesen emberi dolog, hogy az agyad történetet gyárt.
  • Kezdj el reálisan gondolkodni arról, amit „érzel”. Mi történt valójában köztetek?
  • Lépj ki az algoritmusok csapdájából. Ha egy arc, egy hang, egy videó elindít valamit, nézd meg, mit is akarsz tőle valójában.
  • Beszélj róla. Egy barát, egy terapeuta vagy akár egy napló is segíthet tisztábban látni.

Mert a valódi kapcsolatok nem tökéletesek. Néha zajosak, néha zavarba ejtőek. De legalább valódiak. És bár néha jó eljátszani a gondolattal, hogy valaki „megértene”, a valódi intimitás csak akkor jön el, ha valakit mersz meg ismerni – a hibáival együtt.

Az egész internet ezen röhög – Megihlette a világot a Coldplay-koncert csókkamera-botránya

Az internet nem felejt, és remélhetőleg a Coldplay se bánja, hogy ez lett az eddigi legnépszerűbb koncertjük.

Lebuktak: a világhírű énekesnő Sia egy 21 évvel fiatalabb botránycelebbel jár - Fotó!

Kézen fogva kapták lencsevégre az énekesnőt, és új partnerét Harry Jowsey tévésztárt. A rajongók egyből félteni kezdték Sia-t, ugyanis a reality szereplő hatalmas nőcsábász hírében áll.

Henry Cavill megtörte a csendet — A sztár úgy döntött, befejezi a nemrég született gyereke körüli titkolózást

Henry Cavill és menyasszonya, Natalie Viscuso megfogadták, hogy nem mutogatják januárban született közös gyereküket, sőt, semmiféle információt nem osztanak meg vele kapcsolatban. Az utolsó hír, amit hivatalosan is megosztottak, hogy gyerekük lesz, de hogy mikor, milyen nemű lesz és esetleg, hogy mi lesz a neve, nem voltak hajlandóak senkinek elárulni. Mostanáig.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu