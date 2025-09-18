Illúziók csapdájában: miért élünk meg olyan kapcsolatokat, amelyek valójában meg sem történtek?

Van az a fajta kapcsolat, ahol minden tökéletes. A másik mindig figyel rád, vicces, intelligens, pont olyan zenéket szeret, mint te, és még az anyukád is imádná. Egy apró bökkenő van csak: ő nem is tudja, hogy együtt vagytok. Ilyen a 2025-ös képzelt szerelem.
Üdv a 21. századi romantika egyik legizgalmasabb, egyben legfrusztrálóbb bugyrában: a képzelt szerelem világában, ahol a párkapcsolatok 90 százaléka a képzeletünkben köttetik – és gyakran ott is ér véget.
A valóság elég kényelmetlen, úgyhogy inkább kitalálunk egy jobbat.
Az egész ott kezdődik, hogy az agyunk imád történeteket gyártani. És amikor bejön valaki – egy kávézóban, a metrón, vagy csak a TikTok-feedünkben –, az agyunk ír egy instant forgatókönyvet. Te vagy a főszereplő, ő a titokzatos szerelmi érdeklődés, és már csak idő kérdése, hogy összehozzon titeket az univerzum. Vagy egy véletlen lájk.
„Az online térben szocializálódó generációk számára egyre nehezebb valós, mély emberi kapcsolatokat kialakítani, ezért sokan inkább belső, elképzelt kapcsolatokat építenek ki. Ezek viszont nem jelentenek valódi kötődést” – magyarázza Makai Gábor klinikai szakpszichológus.
Más szóval: ha már úgyis nehéz elérni a másikat, miért ne hoznánk létre egy olyan verzióját, amilyennek látni szeretnénk?
Ha az alábbi pontokból három igaz rád, gyanús, hogy a kapcsolatod főleg a fejedben létezik:
Persze van, akinek ez egy ártatlan fantázia, egy kis napfény a szürke hétköznapokban. Másnak viszont ez már érzelmi függőség. És az ilyen fantomkapcsolatok ugyanúgy fájhatnak, mint a valós szakítások – csak a barátaid nem értik, miért sírsz valaki miatt, akivel sosem voltál együtt.
A közösségi média korában a képzelt kapcsolatok aranykorukat élik. Ma már elég egy 15 másodperces videó, és máris „érzed a kémiát” egy teljesen ismeretlen emberrel.
POV: ő a sorsod, írja a felirat – te pedig kész is vagy beleálmodni magad egy teljes románcba, amit egyetlen algoritmus szült.
És itt jön be a képbe a veszélyes rész. Makai Gábor szerint: „Ha a fiatalok erotikus és érzelmi fantáziáik jelentős részét az online térben élik ki, az valós érzelmi elköteleződés helyett torz kapcsolati mintákat eredményezhet”. Másképp fogalmazva: ha túl sok időt töltünk fejben megélt kapcsolatokkal, a valódiak már ijesztőek, bonyolultak vagy egyszerűen unalmasak lesznek.
Mert a képzeletbeli partner sosem késik el. Nem felejti el a szülinapod. Mindig azt mondja, amit hallani akarsz.
És legfőképp: nem tud megbántani.
Ez a kontroll illúziója – te irányítod a sztorit, a jeleneteket, a hangulatot. De ez sajnos egyben azt is jelenti, hogy sosem tudod meg, milyen lenne, ha valóban kapcsolódnál valakihez. Valakihez, aki visszabeszél. Aki hibázik. Aki hús-vér.
Mert a valódi kapcsolatok nem tökéletesek. Néha zajosak, néha zavarba ejtőek. De legalább valódiak. És bár néha jó eljátszani a gondolattal, hogy valaki „megértene”, a valódi intimitás csak akkor jön el, ha valakit mersz meg ismerni – a hibáival együtt.
