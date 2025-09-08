Kísérlet bizonyítja: úgy reagálunk a lájkokra, mint a laborpatkányok a jutalomra

Egy amerikai idegtudományi kutatás rávilágított, hogy a közösségi médiában kapott lájkok ugyanolyan folyamatokat indítanak el az agyunkban, mint amikor a kísérleti patkányok jutalomfalatot kapnak. A kulcsszó: dopamin, az öröm és motiváció vegyülete, ami pillanatok alatt képes akár közösségi média függőséget is kialakítani.

A közösségi média felemészti az időnket, de cserébe dopaminnal jutalmazza az agyunkat.

Forrás: Shutterstock

A közösségi média az emberek kísérleti ketrece

2020-ban több mint négymilliárd ember töltött átlagosan napi több órát olyan platformokon, mint az Instagram, a Facebook, a Twitter/X és más, specializáltabb fórumok. Ezt a széles körű közösségi média aktivitást sokan egyfajta függőséghez hasonlítják, amelyben az emberek a közvetlen társas interakció, sőt az olyan alapvető szükségletek kielégítése helyett, mint az evés és az ivás, a pozitív online közösségi visszajelzések, például a lájkok elérésére hajtanak. A kutatók több mint egymillió közösségi média bejegyzést elemeztek, több mint 4000 felhasználótól. Azt találták, hogy az emberek úgy időzítik a bejegyzéseiket, hogy maximalizálják az átlagosan kapott lájkok számát: gyakrabban posztolnak, ha magas a lájkok aránya, és ritkábban, ha kevesebb a lájk.

A kutatók ezután számítógépes modelleket használtak annak feltárására, hogy ez a minta megfelel-e a jutalomalapú tanulás ismert mechanizmusainak, egy régóta fennálló pszichológiai koncepciónak, amely szerint a viselkedést a jutalmak vezérelhetik és erősíthetik. A Nature Communications folyóiratban megjelent eredmények szerint az agy jutalomközpontja – a striatum és a nucleus accumbens – a lájkokra ugyanolyan örömhullámokkal reagál, mint a falatért gombot nyomogató laborpatkányoknál. A rendszer lényege, hogy a jutalom nem mindig érkezik azonnal, így a várakozás és az izgalom még erősebbé teszi a vágyat. Ez a trükk éppúgy működik az Instagramon és a TikTok-on mint a laborban.

Ezek az eredmények alátámasztják, hogy a közösségi médiában való interakció a jutalmazáson alapuló tanulás alapvető, fajokon átívelő elveit követi

– magyarázza David Amodio, a New York-i és az Amszterdami Egyetem professzora, a tanulmány egyik szerzője.