Elvált a férjétől Kristin Cabot a csókkamerás botrányba keveredő HR igazgató

Most már hivatalos: elvált a második férjétől Kristin Cabot az Astronomer korábbi HR-igazgatója. Kristin Cabot és az exférje Andrew Cabot augusztus 13-án nyújtotta be a válókeresetét, miután a nő lebukott egy Coldplay-koncerten, hogy az Astronomer vezérigazgatójának Andy Byron-nak a szeretője - szúrta ki a PageSix. A csókkamerás botrányuk akkora világszenzáció lett egy internetes videónak hála, hogy visszafordíthatatlan következményekkel járt a résztvevői számára: a két csalfa szerető elveszítette az állását, valamint mindkettejük magánélete romba dőlt.

Andy Byron és Kristin Cabot a csókkamerás lebukásuk pillanatában

Forrás: 00715931

Kristin Cabot házassága véget ért, Andy és a felesége külön él

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Andy Byron felesége Megan Kerrigan Byron már nem használja a férjezett nevét, és a közösségi médiából is törölte magát az incidenst követően. Ezután információink szerint a vidéki nyaralójukba költözött a gyerekeikkel, amíg a hűtlen családfő otthon maradt a családi házukban. Náluk még nem derült ki, hogy elválnak-e vagy folytatják a házasságukat. A helyzetüket nehezíti, hogy két közös gyermeket neveltek együtt, az édesanya pedig azt szeretné, hogy minél kevesebb fájdalommal járjon a gyerekek számára ez a jelenlegi helyzet.

Ha esetleg elfelejtettétek volna, hogy mi történt a Coldplay-koncert csókkemarás botránya során, itt a mára már 130 milliós nézettséget elérő TikTok-videó az esetről: