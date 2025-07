Nem csak Andy Byron csalta meg a feleségét: a csókkamerás nő is házas, férje nagyon hasonlít a techmogulra

Egyre több részlet derül ki a napokban kirobbant csókkamerás botrány szereplőiről, Andy Byron techmogulról és Kristin Cabot HR-igazgatóról. A közösségi médiában frissen előkerült fotók szerint Kristin is boldog családi életet él, jegygyűrűt visel és férjével, Andrew Cabottal két gyermeket nevelnek.

Andy Byron szeretője, Kristin Cabot és a családja

Forrás: Maud Cabot/Facebook

A fenti kép még 2024 májusában készült, és egy Facebook-posztban jelent meg. A fotón Kristin mellett a férje, a Privateer Rum vezérigazgatója, Andrew Cabot látható két kisgyermekükkel. A képeken jól látszik Kristin jegygyűrűje.

Kristin és Andrew 2023 óta közös lakcímen élnek a New Hampshire állambeli Rye-ban. Emellett az is kiderült, hogy öt hónappal ezelőtt vásároltak közösen egy 2,2 millió dollár értékű, négy hálószobás ingatlant. A LinkedIn szerint - a bejegyzést azóta eltávolították - Kristin 2020 szeptembere óta Andrew cégénél, a Privateer Rumnál is szerepet vállalt tanácsadóként.

Andy Byron és Kristin Cabot: csókkamera buktatta le a szeretőket a Coldplay-koncerten

A Kristin Cabot és Andy Byron közötti kapcsolat akkor került reflektorfénybe, amikor a két vezetőt a Coldplay bostoni koncertjén együtt látták. A közösségi médiában gyorsan elterjedt videón az látható, ahogy a csókkamera éppen a szeretőket mutatja, majd amikor ezt észre veszik, a férfi elbújik, a nő pedig elfordul. Chris Martin pedig nevetve ezt mondja. „Vagy viszonyuk van, vagy csak nagyon szégyenlősek."

A felvétel vírusként terjedt az interneten, és úgy tűnik, ez nagyon megviselte Andy Byron feleségét, Megan Kerrigan Byront. Az asszony először törölte a férjezett nevét a közösségi oldaláról, majd teljesen deaktiválta a fiókjait.

Az Astronomer, az Andy Byron által vezetett techcég pénteken bejelentette, hogy a vizsgálat idejére mindkét érintettet felfüggesztették. A cég ideiglenes vezérigazgatójává Pete DeJoyt nevezték ki.