Kitálalt egy filmes intimitáskoordinátor: ezt a kínos helyzetet kell a legtöbbször kezelni

A filmek világát sokszor varázslatosnak látjuk, de a forgatási jelenetek mögött rengeteg szervezés, szabály és finomhangolás rejlik. Egyre fontosabb szereplője a hollywoodi stáboknak az intimitáskoordinátor, az egyik pedig most izgalmas kulisszatitkokról rántja le a leplet. Az ő feladata, hogy a színészek komfortjáról és a biztonságos munkakörnyezet megteremtéséről gondoskodjon, különösen akkor, ha egy romantikus vagy érzékibb jelenet kerül felvételre.

Az az intimitáskoordinátor, aki kulisszatitkokat osztott meg, a Magic Mike utolsó tánca című filmen is dolgozott.

Kulisszatitkok Hollywoodból: így segít az intimitás koordinátor a legkényesebb helyzetekben

Nem csak egy szűk stáb dolgozik egy forró jelenet meghitt pillanatain – a kamerák mögött ott áll egy teljes csapat, akik minden részletért felelősek. A filmforgatás során a színészek sokszor extra támogatást kapnak, hogy a meztelenség és a vágy megmutatása ne váljon kellemetlenné. Ebben segít az intimitáskoordinátor, aki gondoskodik arról, hogy a szakmai határok megmaradjanak, és senki ne érezze magát kínosan vagy kiszolgáltatva. Nemrég Blake Lively és Justin Baldoni esete is ráirányította a figyelmet a témára, amely egészen a bíróságig jutott. Nem csoda, hogy Hollywoodban és világszerte egyre nagyobb az igény ezekre a szakemberekre.

A koreográfia titkai – Így születnek a biztonságos intim jelenetek

Blake Lively és Justin Baldoni közös filmforgatása perrel és tárgyalások sorával ért véget

Az intimitáskoordinátor munkájának középpontjában a koreográfia áll. Ahogy egy akciójelenetnél előre megbeszélik, ki merre üt és esik, ugyanúgy az erotikus jeleneteknél is minden mozdulatot egyeztetnek. A forgatás előtt közösen átnézik a forgatókönyvet, megbeszélik a rendező elképzeléseit, majd kidolgozzák a színészek számára azt a koreográfiát, ami hiteles a film szempontjából, de közben etikus és kényelmes is marad mindenki számára.

A próba itt is kulcsszerepet kap: akár több alkalommal is elpróbálják a jelenetet, így elkerülhető, hogy a színészek meglepetésszerű érintésekkel, kellemetlen szituációkkal szembesüljenek. Ez segít megelőzni, hogy a helyzet bármikor kihasználásnak vagy zaklatásnak minősülhessen. Fontos része a folyamatnak, hogy a színészek jelezhessék saját határaikat - mi az, ami belefér számukra, és mi az, ami már nem. Ha valaki nemet mond egy elemre, az intimitáskoordinátor dolga, hogy olyan alternatív megoldást találjon, amit a rendező is elfogad.