Kitálalt egy filmes intimitáskoordinátor: ezt a kínos helyzetet kell a legtöbbször kezelni

A filmek világát sokszor varázslatosnak látjuk, de a forgatási jelenetek mögött rengeteg szervezés, szabály és finomhangolás rejlik. Egyre fontosabb szereplője a hollywoodi stáboknak az intimitáskoordinátor, az egyik pedig most izgalmas kulisszatitkokról rántja le a leplet. Az ő feladata, hogy a színészek komfortjáról és a biztonságos munkakörnyezet megteremtéséről gondoskodjon, különösen akkor, ha egy romantikus vagy érzékibb jelenet kerül felvételre.
Nem csak egy szűk stáb dolgozik egy forró jelenet meghitt pillanatain – a kamerák mögött ott áll egy teljes csapat, akik minden részletért felelősek. A filmforgatás során a színészek sokszor extra támogatást kapnak, hogy a meztelenség és a vágy megmutatása ne váljon kellemetlenné. Ebben segít az intimitáskoordinátor, aki gondoskodik arról, hogy a szakmai határok megmaradjanak, és senki ne érezze magát kínosan vagy kiszolgáltatva. Nemrég Blake Lively és Justin Baldoni esete is ráirányította a figyelmet a témára, amely egészen a bíróságig jutott. Nem csoda, hogy Hollywoodban és világszerte egyre nagyobb az igény ezekre a szakemberekre.
Az intimitáskoordinátor munkájának középpontjában a koreográfia áll. Ahogy egy akciójelenetnél előre megbeszélik, ki merre üt és esik, ugyanúgy az erotikus jeleneteknél is minden mozdulatot egyeztetnek. A forgatás előtt közösen átnézik a forgatókönyvet, megbeszélik a rendező elképzeléseit, majd kidolgozzák a színészek számára azt a koreográfiát, ami hiteles a film szempontjából, de közben etikus és kényelmes is marad mindenki számára.
A próba itt is kulcsszerepet kap: akár több alkalommal is elpróbálják a jelenetet, így elkerülhető, hogy a színészek meglepetésszerű érintésekkel, kellemetlen szituációkkal szembesüljenek. Ez segít megelőzni, hogy a helyzet bármikor kihasználásnak vagy zaklatásnak minősülhessen. Fontos része a folyamatnak, hogy a színészek jelezhessék saját határaikat - mi az, ami belefér számukra, és mi az, ami már nem. Ha valaki nemet mond egy elemre, az intimitáskoordinátor dolga, hogy olyan alternatív megoldást találjon, amit a rendező is elfogad.
Ita O’Brien, aki többek között a Szexoktatás sorozat és a Magic Mike utolsó tánca film forgatásán is dolgozott, nemrég egy podcastban mesélt a legérzékenyebb helyzetekről. Elárulta: előfordul, hogy a férfi színészeknek a forgatás jelenet közben „élettel telibbé” válik a férfiasságuk.
Ez egy teljesen természetes testi reakció, de nem helyénvaló erekciót fenntartani a munkahelyen
- idézi a The Sun a szakembert, aki kihangsúlyozta, hogy a színészek számára a forgatási jelenet díszlete és helyszíne számít munkahelynek.
Hogy ne torpanjon meg az egész filmforgatás, O’Brien és csapata kitalált egy játékos, mégis hatékony módszert: a „szünetet kérek” jelzést. A színészek választanak egy abszolút nem odaillő szót, amellyel jelzik, ha túlságosan merevvé válna a szituáció. Ez a rövid szünet segít a férfi színésznek levetkőzni a biológiai reakciójukat, miközben senki sem érzi magát kellemetlenül. Pár perc múlva pedig a forgatási jelenet zavartalanul folytatódhat.
„Ez az a valóság, amiről keveset hall az átlag néző” – mondja O’Brien. A férfiasság és az erotika a képernyőn könnyednek tűnik, de a valóságban rengeteg tudatosság és szakmai odafigyelés rejlik mögötte. Az intimitáskoordinátor feladata kulcsfontosságú: ő vigyáz a színészek és a stáb biztonságára, miközben a nézők egy hiteles, magával ragadó jelenetet látnak a vásznon. Így ha legközelebb Hollywood egyik romantikus, szenvedéllyel fűtött jelenetét nézed, jusson eszedbe: a háttérben kulisszatitkokkal teli munka zajlik, ami nélkül a filmek bizony sokkal kevésbé lennének gördülékenyek és profik.
