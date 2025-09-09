A giccs határát súrolja Lady Gaga kristálycsilláros márvány fürdőszobája – FOTÓ

Amikor a sztárok otthonairól beszélünk, gyakran hallunk aranyozott csaptelepekről, hatalmas gardróbokról vagy különbejáratú wellnessről. Lady Gaga énekesnő sem aprózza el, hiszen kristálycsillárt lógatott a márványfürdője közepére, méghozzá kettőt! A látvány elsőre giccsesnek tűnhet, mégis van benne valami zseniálisan provokatív. Hiszen miért ne tehetnénk a legszentebb pihenőzónánkat is a fényűzés oltárává?

Lady Gaga nem csupán megjelenésében szereti az extrém hatást, a fürdőszoba békéjét is a csillár csillogására cserélte.

Forrás: Billboard

Lakberendezés Lady Gaga stílusában

Lady Gaga fürdőszobája tele van harsány luxussal, arany és fehér márvány burkolatok, art deco tükör, hollywoodi csillogás minden négyzetcentiméteren. A fürdőszobai csillár pedig pont az a részlet, amivel végképp bebizonyítja: nincs az a lakberendezés, ahol a kreatív önkifejezésnek gátat kellene szabni.

Ha fürdőszobáról van szó, a világítás általában praktikus szerepet tölt be - mennyezeti spotok, tükörvilágítás, rejtett LED-sávok. A csillár ebben a környezetben szokatlan választás, de épp ettől lesz egyedi. A fürdőszobatrend egyre inkább arról szól, hogy a helyiséget ne csak funkcionális, hanem élvezeti térként is kezeljük, és mi más adhatna nagyobb drámát, mint egy kristályokkal teli csillár a kád felett?

Tippek, hogy elkerüld az életveszélyt

Persze a dolog nem csak a szépségről szól. A Homes&Gardens szakértői szerint mindig ügyelni kell arra, hogy a választott világítótest rendelkezzen megfelelő IP-besorolással, vagyis biztonságos legyen a nedvességnek kitett zónákban. Egy rossz helyre tett lámpa nemcsak stílusban bukhat el, de akár balesetveszélyes is lehet. Ha a csillárt vagy más függesztett lámpaszerkezetet a kád fölé szeretnéd elhelyezni, mindig olyan magasságba tedd, hogy a kádban állva, vagy abból kilépve ne érhesd el – mert senki sem akar csillárt tépni egy véletlen megcsúszás miatt, igaz?

A fürdőszoba akkor lesz igazán menő, ha megtaláljuk a határvonalat a luxus és a praktikum között. Ha kisebb fürdőszobáról van szó, mindig nedvességálló lámpát válassz, különben a gőz gyorsan tönkreteszi a szerelvényt. Nagyobb térben, mint amilyet Lady Gaga is birtokol, több a mozgástér, ott akár száraz környezetre tervezett, klasszikus kristálycsillár is megállja a helyét.