Minden remény elillant: A Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja megtagadta az utolsó kihallgatását

Már csak két nap és szabadon távozhat a börtönből a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja Christian Brueckner. A férfit 7 évvel ezelőtt egy idős nő megerőszakolásáért csuktak le, most azonban - miután lejár a büntetési ideje - az ügyészségnek már nincsen jogalapja őrizetben tartani őt. Ez sajnálatos hír, ugyanis az elmúlt 7 év során a német rendőrség és a nemzetközi nyomozóhatóságok mindent megtettek, hogy bizonyítani tudják, hogy a férfi a felelős Madeleine 2007-es elrablásáért, azonban nem sikerült egyértelmű bizonyítékot találniuk a szexuális ragadozó ellen. Most pedig úgy látszik, hogy a nyomozók utolsó esélye is elillant.

Christian Brückner, a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja 2 nap múlva befejezi a 7 éves börtönbüntetését

Forrás: Getty Images

A Madeleine McCann-ügy a mai napig megoldatlan

Néhány éve megcsillant a remény, hogy végre pont kerülhet a szomorú és egyben megmagyarázhatatlan ügy végére, amikor egy német bűnöző eskü alatt vallotta, hogy az egyik ismerőse Christian Brueckner elárulta neki, hogy megölte a a Portugáliában eltűnt kislányt. Ezen a nyomon elindulva számtalan házkutatás, kihallgatás és nyomozás kezdődött, de nem sikerült olyan izonyítékot szereznie a rendőrségnek, amely elég lett volna ahhoz, hogy továbbra is börtönben tarthassák Bruecknert.

Most a DailyMail számolt be róla, hogy a londoni nyomozóhatóság a Scotlan Yard nemzetközi megkeresést nyújtott be a német állami szervekhez, hogy kihallgathassák a szabadulása előtt a gyanúsítottat, de a bűnöző megtagadta a válaszadást, és az ügyvédjén keresztül jelezte, hogy nem kíván beszélni a nyomozókkal.

Az üggyel kapcsolatban a Scotland Yard tisztje Mark Cranwell adott tájékoztatást a lapnak:

Évek óta szorosan együttműködünk a német hatóságokkal, és keressük a választ arra, hogy mi történt 2007. május harmadikán Portugáliában. Tudomásunkra jutott, hogy a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja hamarosan szabadul, ezért nemzetközi kihallgatásra kértünk engedélyt, de jogi okokból visszautasították a kérésünket. Szeretnénk leszögezni, hogy a Metropolitan Police elsőszámú gyanúsítottja továbbra is Christian Brueckner.

- zárta sorait a nyomozó.