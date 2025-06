Nekem is vannak gyerekeim! Nem is értem, hogy mindazok után, amiket találtak Christian múltjában, és a rejtekhelyein, hogyan engedhetik szabadon őt. Számos bizonyíték támasztja alá, hogy gyermekeket bántalmazott, és mégis kiszabadulhat a börtönből. Azt megértjük, hogy Madeleine McCann halálát nem tudják egyelőre rábizonyítani, de amiket megtudtak róla az évek során, az elegendő lenne már egy életfogytiglanihoz is. Ezért döntöttem úgy, hogy megkongatom a vészharangot.