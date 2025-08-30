Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.08.30.
Lejárt minden határidő, szabadon bocsátják Christian Brücknert szeptember 17-én. A rendőrség eddig nem talált elegendő bizonyítékot arra, hogy a férfinak köze volt Madeleine McCann eltűnéséhez.

A Madeleine McCann eltűnését vizsgáló főügyész Hans Christian Wolters arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy hiába számít különösen veszélyes bűnözőnek Christian Brückner, jogilag nem tarthatják tovább a börtönben.  A német törvények szerint ugyanis szeptember 17-én lejár a korábban kiszabott 7 éves börtönbüntetése, ezt követően pedig elhagyhatja a büntetés-végrehajtási intézményt.

Christian Brückner, a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja szabadon távozhat szeptember 17-én
Forrás: Getty Images

A Madeleine McCann-ügy továbbra is lezáratlan

Hiába nevezte a német rendőrség már 2020-ban Brücknert a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottjának, azóta sem sikerült semmit rábizonyítani. Pedig még nemzetközi felhívást is intéztek ellene, amely hatására több ország hatósága is bekapcsolódott a nyomozásba. Nem sokkal később a rendőrség megtalálta a szexuális ragadozó portugál és német rejtekhelyeit is, de egyik helyszínen sem találtak Madeleine-hez köthető bizonyítékot, annak ellenére sem, hogy gyerekruhákat, és adattárolókat is találtak ott eldugva - írja a DailyStar.

A lap beszámolt arról is, hogy az ügyészség is megtett mindent az ügy előremozdítása érdekében, ugyanis 15 év után elévült volna az eltűnt kislány ügye, ha nem vádolják meg Christian Brücknert még 2022-ben azzal, hogy meggyilkolta a kislányt. Ez azt is jelenti a gyakorlatban, hogy 2029. november. 3-áig még van esélyük a rendőröknek rábizonyítani az emberölést, azonban ha addig nem sikerül bizonyítékot szerezni, akkor Brückner örökre kicsúszik a hatóságok markából, és a McCann család talán soha nem tudja meg, hogy mi történt a gyermekükkel.

Most érkezett: valaki kifizette Madeleine McCann feltételezett gyilkosának bírságát, hamarosan szabadulhat a szörnyeteg

A nyomozók versenyt futnak az idővel, hogy olyan bizonyítékokat találhassanak, amelyekkel megvádolhatják Christian Bruecknert. A Madeleine McCann ügy gyanúsítottja azonban névtelen segítséget kapott.

Mindenki attól retteg, hogy a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja kiszabadul – 96 nap maradt, hogy a hatóságok cselekedjenek

A világ egyik leghírhedtebb gyermekrablási ügyének gyanúsítottja heteken belül szabadulhat, de a német ügyészek még mindig nem emeltek vádat. A nyomozás lassúsága, a közvetett bizonyítékok és egy tanú, akit a bíróság „értéktelennek” nevezett, mind azt vetítik előre: Christian Brückner következmények nélkül eltűnhet a hatóságok szeme elől.

Elakadt a Madeleine McCann-ügy, a gyanúsított nevetve fogadta a hírt

Nincs egyelőre semmilyen kézzelfogható bizonyíték az eltűnt kislányt keresők kezében. A Madeleine McCann elrablásával gyanúsított férfi pedig mindent tagad, és nemrég még a rendőröket is kinevette.

 

