A Madeleine McCann eltűnését vizsgáló főügyész Hans Christian Wolters arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy hiába számít különösen veszélyes bűnözőnek Christian Brückner, jogilag nem tarthatják tovább a börtönben. A német törvények szerint ugyanis szeptember 17-én lejár a korábban kiszabott 7 éves börtönbüntetése, ezt követően pedig elhagyhatja a büntetés-végrehajtási intézményt.

Christian Brückner, a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja szabadon távozhat szeptember 17-én

Forrás: Getty Images

A Madeleine McCann-ügy továbbra is lezáratlan

Hiába nevezte a német rendőrség már 2020-ban Brücknert a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottjának, azóta sem sikerült semmit rábizonyítani. Pedig még nemzetközi felhívást is intéztek ellene, amely hatására több ország hatósága is bekapcsolódott a nyomozásba. Nem sokkal később a rendőrség megtalálta a szexuális ragadozó portugál és német rejtekhelyeit is, de egyik helyszínen sem találtak Madeleine-hez köthető bizonyítékot, annak ellenére sem, hogy gyerekruhákat, és adattárolókat is találtak ott eldugva - írja a DailyStar.

A lap beszámolt arról is, hogy az ügyészség is megtett mindent az ügy előremozdítása érdekében, ugyanis 15 év után elévült volna az eltűnt kislány ügye, ha nem vádolják meg Christian Brücknert még 2022-ben azzal, hogy meggyilkolta a kislányt. Ez azt is jelenti a gyakorlatban, hogy 2029. november. 3-áig még van esélyük a rendőröknek rábizonyítani az emberölést, azonban ha addig nem sikerül bizonyítékot szerezni, akkor Brückner örökre kicsúszik a hatóságok markából, és a McCann család talán soha nem tudja meg, hogy mi történt a gyermekükkel.