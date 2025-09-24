4 jel, hogy a főnököd manipulálni próbál

Teljesen természetes, hogy a munkahelyen a vezető utasít, szervez, motivál, hiszen mindez együtt jár a pozíciójával és a munkakörével. Van azonban egy vékony határvonal a hatékony vezetés és aközött, hogy egy főnök manipulálni akarja a beosztottjait. Egyes főnökök időnként manipulatív technikákat alkalmaznak azért, hogy elérjék a céljaikat – ilyen tipikusan a bűntudat- és félelemkeltés is. A te feladatod az, hogy ezt észrevedd, meghúzd a saját határaidat és a helyén kezeld a dolgot.
Egy manipulatív főnök mindig rád fogja hárítani a felelősséget, amikor pedig segítséget kérsz tőle, azt mondja, oldd meg magad a problémát olyan eszközökkel, amikkel tudod. A hárítással az érzelmeidet és a viselkedésedet manipulálja, nem csoda, ha ettől nem érzed magad biztonságban.
Ahelyett hogy elkezdenél bűntudatot érezni és elkönyvelnéd magad az év legrosszabb akalmazottjának, állíts fel világos határokat annak érdekében, hogy ne menjen rá a mentális egészséged.
Ne félj megfelelő hangnemben elmondani az észrevételeidet és az aggályaidat, ugyanis aki egyszer majd ki akar rúgni, az ki fog rúgni, viszont jobb a lehető legkorábban tisztázni a dolgokat, ha igazságtalanság ér.
Egy jó vezető tiszteletben tartja a munkahelyen kívüli magánéletedet, és nem várja el, hogy a munkaidő lejárta után is rendelkezésre állj. Sajnos vannak olyan típusú főnök, aki teljes kontrollt akar gyakorolni, így attól sem fognak visszariadni, hogy késő este kérdezzenek rá egy leadott anyagodra. Előfordulhat olyan is, hogy beír a közös irodai csetbe, már-már kényszerítve ezzel téged arra, hogy reagálj.
Egy ideig lehet ezt tűrni, és lehet folyton rendelkezésre állni, azt azonban ne feledd, hogy az agyadnak szüksége van a kikapcsolódásra, a feltöltődésre és a munkán kívüli egyéb ingerekre, máskülönben használhatatlan lesz. Ha a helyzet odáig fajul, hogy a szabadságodon vagy hétvégente hívogat, és már a párodat is idegesíti, hogy te folyton pattansz neki, mondd el világosan, de tisztelettudóan, hogy ez számodra elfogadhatatlan.
Amennyiben ez nem hozza meg a várt eredményt, úgy tudd, hogy neked is jogod van a szabadidődhöz. A munka törvénykönyve szerint a munkaidőn kívüli „készenlétről” külön meg kell állapodni, és külön díjazás jár érte. Mondd nyugodtan neki:
Munkaidőn kívül nem tudok mindig azonnal reagálni, de másnap munkaidőben visszahívom vagy munkaidőben természetesen bármikor állok rendelkezésre, de a munkaidőn túl szeretném megtartani a magánidőmet.
Vakon tapogatózol, és fogalmad sincs, jól csinálod-e a munkád? Azért is lehet, hogy így érzel, mert nem kapsz kielégítő visszajelzést, vagy ami rosszabb: hosszú hónapok óta egyáltalán nem kapsz semmilyen visszajelzést a munkádra nézve. Ennél már csak az az érzés a rosszabb, amikor mindent beleadsz, de sosem kapsz egy jó szót sem. A manipulatív viselkedés egyik klasszikus példája, ha a felettesed eléri, hogy te azt hidd nem érdemled meg a dicséretet, így folyamatosan bizonytalanságban tarthat. Nyugodtan jelezd felé, hogy téged igenis motivál, ha időnként megdicsérnek, vagy ha kiemelik, mit csináltál jól a legutóbbi feladatodnál.
Azt is megemlítheted, hogy nem AI vagy, éppen ezért jólesik, ha kapsz időnként egy-egy elismerő szót, amennyiben a teljesítményeddel erre rászolgálsz.
Egy ilyen beszélgetésből kiderülhet, hogy a főnököd hajlandó-e az őszinte és nyitott kommunikációra. Mi van, ha nem? Mielőbb kezdj el új állást keresni, olyat, ahol elismerik, hogy keményen dolgozol.
A „most nem, de jövőre már reális a fizetésemelés" vagy a „most nem megy valami jól a cégnek, tárgyaljunk később a fizetésemelésről" és hasonló mondatok hallatán igenis fell kell, hogy gyújon az a bizonyos piros lámpa. Legfőképp akkor, ha évek óta hasonló mondatokat kapsz. Két opciót vehetsz ilyenkor számításba: 1. a következő előléptetés vagy bértárgyalás alkalmával hozdd fel újra a témát, sorakoztasd fel az összes létező érved az emelés mellett. Ha végre célt érsz, akkor örülhetsz.
Ha nem, és még ráadásul azt kapod, hogy ha nem tetszik, talál helyetted mást, akkor íme a 2. opció: nézz körbe a munkaerőpiacon, pályázz meg új állásokat, aztán, amikor elérkezettnek látod az időt, kezdj új életet munkafronton.
