Megdöbbentő szorongás tartja rettegésben a Z generációs munkavállalókat: karrierjük végét is jelentheti

A munkahelyi stresszről sok szó esik: határidőkről, túlórákról, kiégésről és a főnökök irreális elvárásairól. De vannak olyan látszólag apró, hétköznapi helyzetek is, amelyekről senki nem beszél nyíltan – mégis szorongást, szégyent és akár munkahelyváltást válthatnak ki. A Z generáció esetében pontosan egy ilyen, látszólag bagatell tényező vált komoly karrierveszéllyé.

A Z generáció tagjait is éri munkahelyi stressz, de a legnagyobb szorongást az irodai mosdóhasználat okozza.

Forrás: Shutterstock

A munkahelyi vécé, mint Z generációs karriergyilkos tényező

A munkahelyi mosdóhasználat legtöbbünknek rutin: bemegyünk, elintézzük, kijövünk, kész. Csakhogy a Z generáció tagjai számára a vécé nem egyszerű funkcionális helyiség, hanem a szorongás melegágya. A QS Supplies friss felmérése szerint a fiatalabb munkavállalók 83 százaléka érzett már valódi szorongást attól, hogy használni kell a munkahelyi mosdót.

És itt nem arról van szó, hogy valaki egyszerűen kényelmetlenül érzi magát – a kutatás szerint minden tizenegyedik Z generációs munkavállaló már egyetlen kínos vécészituáció után komolyan elgondolkodott a felmondáson.

Szégyen, titkolózás, felmondás – Miért ennyire nagy ügy a vécé?

A munkahelyi szorongás rengeteg formában jelentkezhet: meetingek, határidők, főnöki elvárások. De az, hogy valakit a mosdóba menetel is rettegéssel tölt el, új szintre emeli a generációs különbségeket. A Z generációsok 20 százaléka inkább otthagyná a munkahelyét, minthogy beszéljen a főnökével a vécéproblémákról. Ez lehet hiányzó vécépapír, zajos öblítés vagy egyszerűen a tisztaság hiánya. Ami a legtöbbünk számára apróság, az náluk olyan súlyú szorongást generál, hogy a karrierjüket is befolyásolhatja.



Sokan trükkökhöz folyamodnak: időzítik a vécézést, hogy ne menjenek egyszerre másokkal, megvárják, amíg kiürül az iroda, vagy ürügyet találnak, hogy eltűnhessenek pár percre, hogy például a közeli kávézó vécéjét használják. Ezek a stratégiák azonban hosszú távon csak fokozzák a szorongást.

Az egyik legmeglepőbb generációs különbség a mosdóhasználat stresszfaktorában van.

Forrás: Shutterstock

Nem csak a Z generáció problémája, de náluk a leglátványosabb

A jelenség nem kizárólag a Gen Z sajátja: az amerikai és brit munkavállalók háromnegyede számolt be hasonló érzésekről. A nemek közötti különbség viszont hatalmas: a nők 24 százalékkal gyakrabban szoronganak a munkahelyi mosdóhasználattól, mint a férfiak. Mégis, a Z generáció esetében válik ez a probléma karrierkritikus tényezővé. Hiszen ők azok, akik sokkal kevésbé hajlandóak kompromisszumot kötni: ha valami nem stimmel a munkahelyen – legyen szó mosdóról vagy mentális biztonságról –, egyszerűen tovább állnak.