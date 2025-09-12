Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ezt a 3 dolgot figyeli meg rajtad először a munkáltató az állásinterjún

Shutterstock - fizkes
munka világa főnök állásinterjú munkáltató
Jónás Ágnes
2025.09.12.
Mi a közös a szurikátában és Tigrisben a Micimackóból? Az, hogy mindketten gond nélkül elnyernék álmaik állását. És miért bukna el Jim Carrey? Azért, mert nem tudja, mi az a 3 dolog, amit először megfigyel rajta a munkáltató az első körös állásinterjún.

Biztos veled is előfordult már, amikor állásinterjúra mentél, hogy azon dilemmáztál, vajon megfelelő-e az öltözéked, elég jó illatú-e a parfümöd, illetve, hogy látszik-e rajtad, hogy izgulsz. Ezek a pillanatok mindannyiunk számára ismerősek, hiszen minden interjú egyfajta tükröt tart elénk: nemcsak a képességeinkről, hanem önmagunkról is árulkodik. Egy tanulmány szerint az emberek 69%-a körülbelül 7 (!) másodperc alatt alakítja ki az első benyomását. Ez azt jelenti, hogy jóformán még meg sem szólaltál, már eldöntik, hogy szimpatikus vagy-e, vagy sem. Így van ezzel egy munkáltató és egy HR-es is az elsőkörös interjún, tehát, ha minden vágyad, hogy megkapd álmaid állását, olvasd el, miket figyel meg rajtad először a leendő munkáltatód, és hogyan fordíthatsz a javadra 3 nagyszerű trükköt. 

állásinterjú
Tudod a 3 tuti trükköt, amik szimpátiamágnesként hatnak az állásinterjún? Forrás: Shutterstock

Így viselkedj egy állásinterjún:

1. Milyen a testtartásod? Tanulj a szurikátáktól! 

Tudod, miért szereti szinte mindenki a szurikátákat? Mert mindig kihúzzák magukat. Erre alapozzák az egész marketingjüket: a megingathatatlanságra. Egy szurikátakölyökre számtalanszor rászól az anyukája: „Fiam, húzd ki magad!”  Hidd el, az állásinterjú pont az a helyzet, amikor ez a tanács aranyat ér. Ezzel az aprósággal már az interjú elején – még mielőtt megszólalnál – rengeteget elárulhatsz arról, mennyire vagy tisztában a saját értékeiddel. Egyenes háttal ülni vagy állni azt sugallja, hogy egyensúlyban vagy önmagaddal, hogy vállalod a testi adottságaidat, hogy összeszedett vagy, illetve, hogy képes vagy uralni magad egy adott helyzetben. Ráadásul a levegő is jobban áramlik így a tüdődbe, amiből pedig az következik, hogy beszélni is nyugodtabban fogsz.

Tilos a görnyedés, mert bizonytalanságot és érdektelenséget sugall, még akkor is, ha valójában felkészült vagy. 

2. Milyen szavakkal kommunikálsz? A pozitív szóhasználat tuti szimpátiamágnes

Ki a szimpatikusabb számodra a meséből: Tigris vagy Füles? Mindkettő imádnivaló karakter, de valljuk be, Tigristől megjön az életkedvünk, Füles szavai hallatán pedig legszívesebben eret vágnánk keresztben és hosszában is. Ha jobban megfigyeled Tigrist, rájöhetsz, hogy sosem használ negatív kifejezéseket. Ha te is így teszel az állásinterjún, az már félsiker. A mindennapi életben, de főleg egy elsőkörös meghallgatáson a pozitív szóhasználat rendkívül fontos, hiszen közvetlenül befolyásolja, hogyan lát a munkáltató. Az, hogy milyen szavakat választasz, nem csupán a mondanivalódról árulkodik, hanem arról is, milyen személyiség vagy valójában. Amikor pozitív szavakat használsz, mint például „örömmel”, „sikerült” vagy „tanultam belőle”, az energiát és motivációt közvetít. Az ilyen kifejezések azt üzenik, hogy proaktív, lelkes és kihívásokat vállaló ember vagy, aki örömmel vesz részt a munkában.

Tilos használnod a „nem tudtam” vagy „soha nem sikerült” kifejezéseket, ezek ugyanis lúzer benyomását keltik, és nagyban gyengítik az interjú során kialakuló benyomást.

Próbálj a mútbéli szakmai nehézségeidről pozitív keretben beszélni, például így: „tanultam belőle” vagy „megoldottam, hogy…”. Így máris sokkal profibbnak és megnyerőbbnek tűnsz. 

3. A testbeszéded a tolmácsod, és néha erősebben kommunikál, mint a szavak

Amikor a testbeszéd kerül szóba, kérlek, ne Jim Carrey jusson eszedbe. Zseniális színész, de ha te is izegsz-mozogsz, kalimpálsz a kezeddel a levegőben, akkor a leendő munkáltatód és a HR-es nem csodálattal, hanem inkább szánalommal fognak rád nézni. A tekintetükből kiolvasható lesz, hogy az üzemorvosi vizsgálatot nem azért szeretnék elvégeztetni veled, mert fel akarnak venni, hanem azért, hogy valakitől receptre kaphass nyugtatót. Amit interjúhelyzetben megtehetsz a testeddel, azok a következők:

  • A kézmozdulataid ritmusa legyen természetes és a beszédedhez illeszkedő, így nem tűnsz majd mesterkéltnek.
  • Tartsd a tenyereidet enyhén előre fordítva, ez nyitottságot sugall.  
  • Mozgasd a kezeidet a beszéd ritmusában, de ne kalimpálj, máskülönben azt fogják gondolni rólad, hogy mozgáskényszeres és túlzottan temperamentumos vagy. Pedig nem is, ugye? 
  • Ha biztonságot ad, hogy tollat fogsz beszélgetés közben a kezedben, tedd nyugodtan, arra azonban vigyázz, hogy ne babráld, ne kattogtasd, ne csavargasd a kupakját.

Ezek a mozdulatok idegességet, bizonytalanságot jelezhetnek, és a munkáltató úgy érezheti, annyira izgulsz és annyira bizonytalan vagy, hogy a tolladat is csak kapaszkodónak használod. 

Használd bátran a fenti trükköket, és ne feledd: csak rajtad áll, hogyan használod a rendelkezésedre álló nonverbális kommunikációs csomagod. 

