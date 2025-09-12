Ezt a 3 dolgot figyeli meg rajtad először a munkáltató az állásinterjún

Biztos veled is előfordult már, amikor állásinterjúra mentél, hogy azon dilemmáztál, vajon megfelelő-e az öltözéked, elég jó illatú-e a parfümöd, illetve, hogy látszik-e rajtad, hogy izgulsz. Ezek a pillanatok mindannyiunk számára ismerősek, hiszen minden interjú egyfajta tükröt tart elénk: nemcsak a képességeinkről, hanem önmagunkról is árulkodik. Egy tanulmány szerint az emberek 69%-a körülbelül 7 (!) másodperc alatt alakítja ki az első benyomását. Ez azt jelenti, hogy jóformán még meg sem szólaltál, már eldöntik, hogy szimpatikus vagy-e, vagy sem. Így van ezzel egy munkáltató és egy HR-es is az elsőkörös interjún, tehát, ha minden vágyad, hogy megkapd álmaid állását, olvasd el, miket figyel meg rajtad először a leendő munkáltatód, és hogyan fordíthatsz a javadra 3 nagyszerű trükköt.

Tudod a 3 tuti trükköt, amik szimpátiamágnesként hatnak az állásinterjún? Forrás: Shutterstock

Így viselkedj egy állásinterjún:

1. Milyen a testtartásod? Tanulj a szurikátáktól!

Tudod, miért szereti szinte mindenki a szurikátákat? Mert mindig kihúzzák magukat. Erre alapozzák az egész marketingjüket: a megingathatatlanságra. Egy szurikátakölyökre számtalanszor rászól az anyukája: „Fiam, húzd ki magad!” Hidd el, az állásinterjú pont az a helyzet, amikor ez a tanács aranyat ér. Ezzel az aprósággal már az interjú elején – még mielőtt megszólalnál – rengeteget elárulhatsz arról, mennyire vagy tisztában a saját értékeiddel. Egyenes háttal ülni vagy állni azt sugallja, hogy egyensúlyban vagy önmagaddal, hogy vállalod a testi adottságaidat, hogy összeszedett vagy, illetve, hogy képes vagy uralni magad egy adott helyzetben. Ráadásul a levegő is jobban áramlik így a tüdődbe, amiből pedig az következik, hogy beszélni is nyugodtabban fogsz.

Tilos a görnyedés, mert bizonytalanságot és érdektelenséget sugall, még akkor is, ha valójában felkészült vagy.

2. Milyen szavakkal kommunikálsz? A pozitív szóhasználat tuti szimpátiamágnes

Ki a szimpatikusabb számodra a meséből: Tigris vagy Füles? Mindkettő imádnivaló karakter, de valljuk be, Tigristől megjön az életkedvünk, Füles szavai hallatán pedig legszívesebben eret vágnánk keresztben és hosszában is. Ha jobban megfigyeled Tigrist, rájöhetsz, hogy sosem használ negatív kifejezéseket. Ha te is így teszel az állásinterjún, az már félsiker. A mindennapi életben, de főleg egy elsőkörös meghallgatáson a pozitív szóhasználat rendkívül fontos, hiszen közvetlenül befolyásolja, hogyan lát a munkáltató. Az, hogy milyen szavakat választasz, nem csupán a mondanivalódról árulkodik, hanem arról is, milyen személyiség vagy valójában. Amikor pozitív szavakat használsz, mint például „örömmel”, „sikerült” vagy „tanultam belőle”, az energiát és motivációt közvetít. Az ilyen kifejezések azt üzenik, hogy proaktív, lelkes és kihívásokat vállaló ember vagy, aki örömmel vesz részt a munkában.

Tilos használnod a „nem tudtam” vagy „soha nem sikerült” kifejezéseket, ezek ugyanis lúzer benyomását keltik, és nagyban gyengítik az interjú során kialakuló benyomást.

Próbálj a mútbéli szakmai nehézségeidről pozitív keretben beszélni, például így: „tanultam belőle” vagy „megoldottam, hogy…”. Így máris sokkal profibbnak és megnyerőbbnek tűnsz.