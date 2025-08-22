Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„Nem hívtam meg az esküvőmre, felnyomott a HR-en"– a legdurvább munkahelyi bosszú

Egy brit menyasszony élete legszebb napjára készült, amikor olyan történt, ami még azelőtt soha. Behívták a HR-osztályra, mert a kolléganője bepanaszolta, amiért nem hívta meg az esküvőjére.

Ha már a létező összes esküvői dráma a könyöködön jön ki, engedd, hogy meglepjünk valami újjal: egy brit nő ugyanis olyan lépésre szánta el magát, ami miatt az egész internet egy emberként háborodott fel. –

Esküvő vendégekkel
Az esküvőszervezés legsarkalatosabb része a vendégek kiválasztása. 
Panaszt tett kolléganője ellen, mert az nem hívta meg az esküvőjére

Tudjuk, hogy esküvőt szervezni nem éppen egy mókavonat: megtalálni a tökéletes ruhát, a helyszínt, összeállítani a menüt, kiválasztani a tortát és így tovább. De aki valaha rendezett már egyetlen bulit is életében, az pontosan tisztában van vele, hogy a legsarkalatosabb pont mindig a vendéglista. 

Hiszen mindig vannak olyan kötelező elemek, akiket bár nem szeretnénk, muszáj meghívni és mindig van valaki, aki kimarad és ezért megsértődik. 

Ezt a sértődést emelte új szintre egy brit nő, aki panaszt tett a munkahelyén, mivel a kolléganője nem hívta meg az esküvőjére. 

A legfurcsább rész azonban csak most jön

Ha azt gondolnád, hogy akár valamennyire érthető is lehet a sértődöttség, hiszen egy munkahelyi jóbarátot kihagyni egy ilyen fontos napból mégiscsak fura, akkor kiábrándítunk: a két nő szinte alig ismerte egymást, csupán párszor váltottak néhány udvarias szót a munkahelyi étkezőben. 

A sértett fél mégis úgy gondolta, hogy a menyasszony kirekesztő és ellenséges magatartást tanúsított azzal, hogy őt nem hívta meg az esküvőjére.

Szerencsére a HR profin kezelte a helyzetet: a hivatalos panaszt kivizsgálták, és arra jutottak, hogy egy magánjellegű esemény vendéglistája nem tartozik a munkáltató hatáskörébe, így az ügyet lezárták. Az esküvőt pedig megtartották – kellemetlenkedő vendégek nélkül! 

Szerelem luxuskivitelben – A világ öt legdrágább esküvője

Csillogás, luxus, szerelem? Ezeknél az esküvőknél csak a képzelet szabhatott határt.

44 éve volt az évszázad esküvője: így kezdődött Károly és Diana tragikus házassága

1981. július 29-én a világ szeme Londonra szegeződött: házasodott a brit trónörökös. Károly és Diana házassága mesébe illően indult, de hamar kiderült, hogy egy német népmese.

„És mikor jön a baba?” – 7 kérdés, amit NE tegyél fel egy friss házaspárnak az esküvőjük napján

Mindig vannak olyan vendégek, akik úgy érzik, joguk van személyes kérdésekkel bombázni az ifjú párt. Pedig a „Mikor jön a baba?” típusú klasszikusok nemcsak kínosak, de néha kifejezetten fájdalmasak is az esküvőkön.

 

 

 

