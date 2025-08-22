„Nem hívtam meg az esküvőmre, felnyomott a HR-en"– a legdurvább munkahelyi bosszú

Ha már a létező összes esküvői dráma a könyöködön jön ki, engedd, hogy meglepjünk valami újjal: egy brit nő ugyanis olyan lépésre szánta el magát, ami miatt az egész internet egy emberként háborodott fel. –
Tudjuk, hogy esküvőt szervezni nem éppen egy mókavonat: megtalálni a tökéletes ruhát, a helyszínt, összeállítani a menüt, kiválasztani a tortát és így tovább. De aki valaha rendezett már egyetlen bulit is életében, az pontosan tisztában van vele, hogy a legsarkalatosabb pont mindig a vendéglista.
Hiszen mindig vannak olyan kötelező elemek, akiket bár nem szeretnénk, muszáj meghívni és mindig van valaki, aki kimarad és ezért megsértődik.
Ezt a sértődést emelte új szintre egy brit nő, aki panaszt tett a munkahelyén, mivel a kolléganője nem hívta meg az esküvőjére.
Ha azt gondolnád, hogy akár valamennyire érthető is lehet a sértődöttség, hiszen egy munkahelyi jóbarátot kihagyni egy ilyen fontos napból mégiscsak fura, akkor kiábrándítunk: a két nő szinte alig ismerte egymást, csupán párszor váltottak néhány udvarias szót a munkahelyi étkezőben.
A sértett fél mégis úgy gondolta, hogy a menyasszony kirekesztő és ellenséges magatartást tanúsított azzal, hogy őt nem hívta meg az esküvőjére.
Szerencsére a HR profin kezelte a helyzetet: a hivatalos panaszt kivizsgálták, és arra jutottak, hogy egy magánjellegű esemény vendéglistája nem tartozik a munkáltató hatáskörébe, így az ügyet lezárták. Az esküvőt pedig megtartották – kellemetlenkedő vendégek nélkül!
