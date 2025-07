Van néhány olyan foglalkozás, amelyek nélkül megállna az élet. Ha egyik napról a másikra eltűnnének, az bizony komoly fennakadásokat okozna a társadalom gördülékeny működésében. Paradox módon mégis kevés figyelmet, vagy megbecsülést kapnak az ezekben a munkakörökben dolgozók. Pedig sokszor rengeteg segítséget nyújtanak másoknak. A mesterséges intelligencia kérdésünkre összegyűjtötte azokat a szakmákat, amelyet szerinte is méltatlanul alábecsülnek.

Az AI szerint ezekben a szakmákban dolgozókat értékeljük a legkevésbé.

Forrás: Getty Images/Guido Mieth

Az AI szerint ezek a leginkább alulértékelt szakmák

Végignézve az AI válaszát arra a kérdésünkre, hogy melyek a leginkább alulértékelt szakmák, mi magunk is elgondolkodtunk. Ezek a munkakörök egytől egyig fontosak és nélkülözhetetlenek. Mi is sokat tehetünk azért, hogy az ezeken a területeken dolgozók értékesebbnek érezzék magukat: kedvességgel, türelemmel és hálával fordulhatunk feléjük. De lássuk, melyek is ezek a foglalkozások!

1. Ügyfélszolgálati munkatárs

Gyakran ők az első kapcsolattartók, ha panaszunk, kérdésünk vagy problémánk van. Mégis hajlamosak vagyunk átnézni rajtuk, vagy épp rajtuk levezetni a feszültséget. Munkájuk folyamatos türelmet, stressztűrést és kommunikációs készséget igényel, mégsem kapnak elegendő elismerést és megbecsülést.

2. Konyhai dolgozó, éttermi kisegítő

Legyen szó menzáról, gyorsétteremről vagy éttermi háttérmunkáról, ezek az emberek biztosítják, hogy mások friss ételhez jussanak. Fizikailag megterhelő, pörgős, stresszes munkát végeznek, mégsem tartjuk őket megbecsült szakembereknek.

3. Pénztáros, eladó

Gyakran néznek át rajtuk, pedig ők az első vonalban dolgoznak: kiszolgálnak, segítenek, panaszt kezelnek, problémákat oldanak meg nap, mint nap. A munkájuk monoton, de emberileg és mentálisan is kimerítő. A járvány alatt hirtelen „hősökké” váltak, majd gyorsan visszasüllyedtek a láthatatlanságba.

4. Takarító

Az egyik legfontosabb háttérmunka: ha egy intézmény, kórház vagy iroda tiszta, azt szinte senki nem veszi észre, természetesnek vesszük. Azonban ha kosz és rendetlenség van, rögtön mindenki reklamál. A fizetés alacsony, a társadalmi megbecsültség minimális, pedig egészségügyi szempontból kritikus munkát végeznek.