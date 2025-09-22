Őszi nap-éj egyenlőség: szerelembevonzó varázslatok a kelta és wicca hagyományok nyomán

Az ősz nap-éj egyenlőség időszaka az aratás és a hála, a felkészülés, a bőség és az újrakezdés kapuja, amikor különösen erős a szerelem és lélektársi kapcsolódások energetikája.
Spirituális értelemben a nap-éj egyenlőség az adok-kapok egyensúlyáról szól. Ahogyan a nappal és az éjszaka időtartama is megegyezik, úgy kerülhet harmóniába bennünk a női és a férfi princípium. Ez a szív megnyitásának ideális időpontja: elengedhetjük a múlt sérelmeit, hogy teret adjunk az új szerelemnek, vagy elmélyítsük a meglévő kapcsolatunkat.
Az ősi kelták számos szerelembevonzó hagyománya a mai napig nem veszített a népszerűségéből, hiszen a következő rituálék valóban különös varázserővel bírnak az őszi nap-éj egyenlőség idején.
Készítsünk házi oltárt az otthonunkba, a következő alapanyagokból tetszőlegesen válogatva: alma, gránátalma, vörös és arany gyertyák, sárga vagy színes falevelek. Helyezzünk a közepére egy rózsakvarcot – a szerelem kövét –, és gyújtsuk meg a gyertyákat az oltáron (lehetőleg páros számú gyertyát használjunk, a legideálisabb 2 db). Írjuk le egy papírra, milyen társra vágyunk, majd a gyertyafényben olvassuk fel hangosan a szöveget, és tegyük a papírt a rózsakvarc alá. A kelták szerint így az ősi Földanyától kérjünk áldást, aki elvezeti hozzánk azt, akivel beteljesíthetjük a sorsunkat.
Az alma a Mabon egyik legszentebb gyümölcse, a szerelem és az újjászületés jelképe. Vágjunk ketté egy almát vízszintesen, hogy látható legyen az ötszirmú, csillag alakú magház. Minden szirmot kísérjen egy-egy kívánság a szerelmi életünkkel kapcsolatban. Együk meg az almát, a magokat pedig ássuk el a kertben vagy egy cserép földben – ez a szerelmi kívánságok elvetésének ősi kelta rítusa.
A wicca hagyományban különösen nagy varázserőt tulajdonítanak a gyertyáknak. Válasszunk egy piros és egy fehér gyertyát: a piros a szenvedélyt, a fehér a tiszta lelki köteléket jelképezi. Helyezzük a gyertyákat a Mabon-oltárra, majd kössük össze azokat egy piros selyemszalaggal, miközben mondjuk ki hangosan:
„Fény és sötét, lélek és test – hozd elém a valódi társat, ki nekem rendeltetett”.
Az őszi napéjegyenlőség a belső béke és a szeretet befogadásának ideje is. Kapcsolódjunk a természet energiáihoz: menjünk ki napnyugtakor a szabadba, lélegezzük be a friss őszi levegőt és képzeljük el, ahogy aranyló fény tölti meg a szívünket. Mondjuk ki magunkban : „Befogadom a szeretetet, és megérdemlem a boldogságot” .
Az egészséges önszeretet megnyitja lelkünket, és teret ad az új szerelem bevonzásának.
A Mabon nem csupán a betakarításról szól, hanem arról is, hogy leszüreteljük mindazt, amiért az év során megdolgoztunk, érzelmileg, lelkileg egyaránt. Amikor hálát adunk mindazért, ami eddig tanításként, tapasztalatként megérkezett az életünkbe, és megnyitjuk az ajtót az új szerelem, a lelki társ és a mély kötődések felé.
