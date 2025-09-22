Őszi nap-éj egyenlőség: szerelembevonzó varázslatok a kelta és wicca hagyományok nyomán

Az ősz nap-éj egyenlőség időszaka az aratás és a hála, a felkészülés, a bőség és az újrakezdés kapuja, amikor különösen erős a szerelem és lélektársi kapcsolódások energetikája.

Az őszi nap-éj egyenlőség a Mabon ünnepe a kelta és wicca hagyományokban

Forrás: Shutterstock



Őszi nap-éj egyenlőség — A fény és a sötét találkozása: a szerelem mágikus ideje

Spirituális értelemben a nap-éj egyenlőség az adok-kapok egyensúlyáról szól. Ahogyan a nappal és az éjszaka időtartama is megegyezik, úgy kerülhet harmóniába bennünk a női és a férfi princípium. Ez a szív megnyitásának ideális időpontja: elengedhetjük a múlt sérelmeit, hogy teret adjunk az új szerelemnek, vagy elmélyítsük a meglévő kapcsolatunkat.

Kelta és wicca inspiráció: szerelembevonzó praktikák

Az ősi kelták számos szerelembevonzó hagyománya a mai napig nem veszített a népszerűségéből, hiszen a következő rituálék valóban különös varázserővel bírnak az őszi nap-éj egyenlőség idején.

Mabon-oltár

Forrás: Shutterstock

Mabon-oltár a szerelemért

Készítsünk házi oltárt az otthonunkba, a következő alapanyagokból tetszőlegesen válogatva: alma, gránátalma, vörös és arany gyertyák, sárga vagy színes falevelek. Helyezzünk a közepére egy rózsakvarcot – a szerelem kövét –, és gyújtsuk meg a gyertyákat az oltáron (lehetőleg páros számú gyertyát használjunk, a legideálisabb 2 db). Írjuk le egy papírra, milyen társra vágyunk, majd a gyertyafényben olvassuk fel hangosan a szöveget, és tegyük a papírt a rózsakvarc alá. A kelták szerint így az ősi Földanyától kérjünk áldást, aki elvezeti hozzánk azt, akivel beteljesíthetjük a sorsunkat.

Almamag-szerelemjóslás

Az alma a Mabon egyik legszentebb gyümölcse, a szerelem és az újjászületés jelképe. Vágjunk ketté egy almát vízszintesen, hogy látható legyen az ötszirmú, csillag alakú magház. Minden szirmot kísérjen egy-egy kívánság a szerelmi életünkkel kapcsolatban. Együk meg az almát, a magokat pedig ássuk el a kertben vagy egy cserép földben – ez a szerelmi kívánságok elvetésének ősi kelta rítusa.

Páros gyertyavarázs

A wicca hagyományban különösen nagy varázserőt tulajdonítanak a gyertyáknak. Válasszunk egy piros és egy fehér gyertyát: a piros a szenvedélyt, a fehér a tiszta lelki köteléket jelképezi. Helyezzük a gyertyákat a Mabon-oltárra, majd kössük össze azokat egy piros selyemszalaggal, miközben mondjuk ki hangosan:

„Fény és sötét, lélek és test – hozd elém a valódi társat, ki nekem rendeltetett”.