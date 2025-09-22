Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Őszi nap-éj egyenlőség: szerelembevonzó varázslatok a kelta és wicca hagyományok nyomán

Shutterstock - Malivi
szerelem éj fény nap önszeretet
Szlovák Eszter
2025.09.22.
Ahogy az év a fényből lassan a sötétség felé fordul, a természet és a lelkünk is elcsendesedik. Az őszi nap-éj egyenlőség — az északi féltekén idén szeptember 22 -én — a Mabon ünnepe a kelta és wicca hagyományokban.

Az ősz nap-éj egyenlőség időszaka az aratás és a hála, a felkészülés, a bőség és az újrakezdés kapuja, amikor különösen erős a szerelem és lélektársi kapcsolódások energetikája.

Az őszi nap-éj egyenlőség a Mabon ünnepe a kelta és wicca hagyományokban 
Forrás: Shutterstock


Őszi nap-éj egyenlőség — A fény és a sötét találkozása: a szerelem mágikus ideje

Spirituális értelemben a nap-éj egyenlőség az adok-kapok egyensúlyáról szól. Ahogyan a nappal és az éjszaka időtartama is megegyezik, úgy kerülhet harmóniába bennünk a női és a férfi princípium. Ez a szív megnyitásának ideális időpontja: elengedhetjük a múlt sérelmeit, hogy teret adjunk az új szerelemnek, vagy elmélyítsük a meglévő kapcsolatunkat.

Kelta és wicca inspiráció: szerelembevonzó praktikák

Az ősi kelták számos szerelembevonzó hagyománya a mai napig nem veszített a népszerűségéből, hiszen a következő rituálék valóban különös varázserővel bírnak az őszi nap-éj egyenlőség idején.

Mabon-oltár, őszi nap-éj egyenlőség
Mabon-oltár
Forrás: Shutterstock

Mabon-oltár a szerelemért

Készítsünk házi oltárt az otthonunkba, a következő alapanyagokból tetszőlegesen válogatva: alma, gránátalma, vörös és arany gyertyák, sárga vagy színes falevelek. Helyezzünk a közepére egy rózsakvarcot – a szerelem kövét –, és gyújtsuk meg a gyertyákat az oltáron (lehetőleg páros számú gyertyát használjunk, a legideálisabb 2 db).  Írjuk le egy papírra, milyen társra vágyunk, majd a gyertyafényben olvassuk fel hangosan a szöveget, és tegyük a papírt a rózsakvarc alá. A kelták szerint így az ősi Földanyától kérjünk áldást, aki elvezeti hozzánk azt, akivel beteljesíthetjük a sorsunkat.

Almamag-szerelemjóslás

Az alma a Mabon egyik legszentebb gyümölcse, a szerelem és az újjászületés jelképe. Vágjunk ketté egy almát vízszintesen, hogy látható legyen az ötszirmú, csillag alakú magház. Minden szirmot kísérjen egy-egy kívánság a szerelmi életünkkel kapcsolatban. Együk meg az almát, a magokat pedig ássuk el a kertben vagy egy cserép földben – ez a szerelmi kívánságok elvetésének ősi kelta rítusa.

Páros gyertyavarázs

A wicca hagyományban különösen nagy varázserőt tulajdonítanak a gyertyáknak. Válasszunk egy piros és egy fehér gyertyát: a piros a szenvedélyt, a fehér a tiszta lelki köteléket jelképezi. Helyezzük a gyertyákat a Mabon-oltárra, majd kössük össze azokat egy piros selyemszalaggal, miközben mondjuk ki hangosan: 
„Fény és sötét, lélek és test – hozd elém a valódi társat, ki nekem rendeltetett”.

Belső varázslat: szívnyitó meditáció

Az őszi napéjegyenlőség a belső béke és a szeretet befogadásának ideje is. Kapcsolódjunk a természet energiáihoz: menjünk ki napnyugtakor a szabadba, lélegezzük be a friss őszi levegőt és képzeljük el, ahogy aranyló fény tölti meg a szívünket. Mondjuk ki magunkban : „Befogadom a szeretetet, és megérdemlem a boldogságot” .
Az egészséges önszeretet megnyitja lelkünket, és teret ad az új szerelem bevonzásának.

Az aratás és az új szerelem ünnepe

A Mabon nem csupán a betakarításról szól, hanem arról is, hogy leszüreteljük mindazt, amiért az év során megdolgoztunk, érzelmileg, lelkileg egyaránt. Amikor hálát adunk mindazért, ami eddig tanításként, tapasztalatként megérkezett az életünkbe, és megnyitjuk az ajtót az új szerelem, a lelki társ és a mély kötődések felé. 
 

