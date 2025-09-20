Erre a 4 csillagjegyre pusztítóan hat a hétfői nap-éj egyenlőség

Oroszlán (07.23.–08.22.)

A nap-éj egyenlőség ereje nem tűri a hazugságokat. Ha nem vigyázol egy féltve őrzöd titkod könnyen napvilágra kerülhet, ami egy szempillantás alatt parázsló lavinaként égethet fel körülötted mindent. Legszívesebben hátat fordítanál, mintha semmi sem történ volna, de ez a forróság most olyan kellemetlen erővel hat rád, hogy egyszerűen képtelen vagy tovább tartani magad. Belátod már te is, hogy teljesen felesleges menekülni, vagy magyarázkodni, itt már csak az őszinteség az egyetlen út, ami ha nem is rögtön, de idővel meghozhatja számodra a feloldozást.

Skorpió (10.23.–11.22.)

Nyugtalanító események övezik minden mozdulatod. Beletörik a kulcs a zárba? Elkésel egy fontos meetingről? Odaég a főzött étel? Sok bosszúság érhet, amiért bizony most a nap-éj egyenlőség felforgató energiája lehet a ludas. Az égi jelenség ezúttal nem támogat és nem segít, hanem ott hátráltat téged, ahol csak tud. A kifogások ezúttal nem fognak működni. Óvatosságra int, mert a meggondolatlanság számodra most akár egy végzetes hibát is generálhat. Ha úgy látod, hogy kezdenek elfajulni a dolgok, akkor fogadd el, hogy most nem tehetsz semmit ellene, bármennyire is szeretnél. Csendben lépj hátra kettőt, mert ha beleavatkozol valami olyasmibe, ami igazából nem is a te dolgod, annak most akár duplán is megfizetheted az árát.