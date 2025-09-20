Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 20., szombat Friderika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
horoszkóp

Erre a 4 csillagjegyre pusztítóan hat a hétfői nap-éj egyenlőség

nap-éj egyenlőség, horoszkóp, csillagjegy
Shutterstock - aslysun
horoszkóp csillagjegy nap-éj egyenlőség változás
Tóth Bori
2025.09.20.
Ez a ritka csillagászati esemény, a nap-éj egyenlőség most fenekestül felforgathatja egyes emberek életét. Tudd meg, melyek azok a csillagjegyek, akik homlokára könnyen kiülhet majd az aggodalom.

Az évszakváltások mindig hatalmas erővel bírnak. Egyeseknek pozitív változást, míg mások számára negatív hullámokat gerjeszthet az őszi nap-éj egyenlőség. A nappalok rövidülnek az éjszakák egyre hosszabbak és sötétebbek. És ez az átalakulás négy csillagjegy életébe komor eseményeket hozhat. Ismerd meg, kik ők.

Nap-éj egyenlőség hatása négy csillagjegyre.
Négy csillagjegy életét most fenekestül felforgatja az őszi nap-éj egyenlőség.
Forrás: Shutterstock

Nap-éj egyenlőség: feje tetejére áll 4 csillagjegy élete

Ikrek (05.21.–06.21.)

A hosszú és hideg őszi éjszakák könnyen előhozhatják belőled a bizonytalanságot. A végtelennek tűnő sötétség rád különösen rosszul hathat. Urrá lehet rajtad a félelem és a szorongás. A nap-éj egyenlőség kozmikus hatása mintha örvényként húzna le a mélybe. De ez a fordulópont a tisztulást rejtheti magában. Engedd most szabadjára a fájdalmadat és hagyd, hogy a könnyeid által megtisztulhass. Megkönnyebbülést hozhat, ha hagyod felszínre törni, amit oly régóta elnyomtál. Ha képes vagy bátran szembe nézni a démonaiddal akkor van rá esély, hogy újjászületve és megerősödve köszönthesd újra a napot életed egyén.

Kíváncsi vagy az őrangyalodra? A horoszkópod elárulja, rád ki vigyáz!

Gondoltad volna, hogy mindenki mögött áll egy Őrangyal, aki oltalmaz, támogat, utat mutat és átsegít a nehéz időszakon? A horoszkóp megmutatja, hogy ki a te őrangyalod.

Oroszlán (07.23.–08.22.)

A nap-éj egyenlőség ereje nem tűri a hazugságokat. Ha nem vigyázol egy féltve őrzöd titkod könnyen napvilágra kerülhet, ami egy szempillantás alatt parázsló lavinaként égethet fel körülötted mindent. Legszívesebben hátat fordítanál, mintha semmi sem történ volna, de ez a forróság most olyan kellemetlen erővel hat rád, hogy egyszerűen képtelen vagy tovább tartani magad. Belátod már te is, hogy teljesen felesleges menekülni, vagy magyarázkodni, itt már csak az őszinteség az egyetlen út, ami ha nem is rögtön, de idővel meghozhatja számodra a feloldozást.

Skorpió (10.23.–11.22.)

Nyugtalanító események övezik minden mozdulatod. Beletörik a kulcs a zárba? Elkésel egy fontos meetingről? Odaég a főzött étel? Sok bosszúság érhet, amiért bizony most a nap-éj egyenlőség felforgató energiája lehet a ludas. Az égi jelenség ezúttal nem támogat és nem segít, hanem ott hátráltat téged, ahol csak tud. A kifogások ezúttal nem fognak működni. Óvatosságra int, mert a meggondolatlanság számodra most akár egy végzetes hibát is generálhat. Ha úgy látod, hogy kezdenek elfajulni a dolgok, akkor fogadd el, hogy most nem tehetsz semmit ellene, bármennyire is szeretnél. Csendben lépj hátra kettőt, mert ha beleavatkozol valami olyasmibe, ami igazából nem is a te dolgod, annak most akár duplán is megfizetheted az árát.

Nyilas (11.23.–12.21.)

Imádod, ha mindig történik körülötted valami és lételemed a mozgás, most mégis mintha ólom súlyok nehezednének rád. Semmihez sincs erőd és a kedved is a béka hátsó fertálya alatt van. Egész este csak forgolódsz, nehezen alszol el és ha mégis sikerül, rémálmok gyötörnek. Emiatt az egyre rövidebb nappali órák is feszülten és ingerülten telnek. A nap-éj egyenlőség most komoly kihívások elé állít. Bár az Univerzum most hadat üzen, képes lehetsz rá, hogy tanulj a rád szabott sorsfordító leckékből. Ha ezt nem teszed meg, akkor újra és újra szembesülnöd kell majd ugyanazokkal a nehézségekkel, mindaddig, amíg le nem vonod a tanulságokat és következő alkalommal meg nem próbálod  másképpen csinálni.

Idén korábban lesz az őszi óraátállítás – ekkor kell visszatekerni a mutatókat

2025-ben a megszokottnál korábban kell visszaálítani az órákat: október 26-án, vasárnap hajnalban lesz az óraátállítás. Ez azt jelenti, hogy a napfelkelte és a napnyugta is előrébb tolódik, így délután hamarabb sötétedik.

Holdmágia: pénzt és szerelmet is hozhat? – A boszorkány válaszol!

Iszet boszorkány elárulja, vajon igaz-e a holdmágia körüli misztikus jelenség.

A figyelő szellemek veszélyt és balszerencsét hoznak: így távolíthatod el az életedből

Tudd meg, hogyan ismerheted fel és hogyan védekezhetsz a figyelő szellemekkel szemben, amelyek félelemmel, zavarral és spirituális beavatkozással akadályozhatják a fejlődést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu