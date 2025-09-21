Heti karrier- és pénzhoroszkóp szeptember 22-28.: a Bika pénzügyei rendeződnek, a Skorpió új erőre kap

Itt az idő: ha odafigyelsz a kommunikációdra, és rugalmasan állsz a kihívásokhoz, akkor megalapozhatod a jövődet és az anyagi biztonságodat. A föld jegyek számára a hosszútávú építkezés kerül a középpontba a héten, a víz jegyeknek a kreativitás fog dominálni. A tűz jegyek a szavak segítségével érhetnek el szakmai sikereket, a levegő jegyek számára pedig a csillagok új energiákat és változatos ötleteket fognak hozni. Következzék a heti karrier- és pénzhoroszkóp.

Meghoztuk a heti karrier- és pénzhoroszkópot

Forrás: Shutterstock

Heti karrier- és pénzhoroszkóp szeptember 22-28.

KOS

Valaki kiléphet a csapatból, más pedig új lehetőséget hoz. Keddtől ügyelj a kommunikációra: egy rosszul megfogalmazott mondat könnyen feszültséget kelthet a kollégákkal. A hétvége előtti napokban rugalmasnak kell lenned, de ha ezt megteszed, a pénzügyeid és a munkád is stabilizálódik.

BIKA

Hétfőn egy váratlan helyzet frusztrálhat, de a hét közepére minden tisztázódik. A Szűz Vénusz kedvező bolygóállásokkal támogatja a pénzügyi döntéseidet és a karrieredet. Hétvégén érdemes átnézni a kiadásaidat, rendszerezni a terveidet, és előre gondolkodni, hogy a következő hetek gördülékenyen menjenek.

IKREK

A Merkúr és a hét közepi bolygóháromszög segít, hogy értelmes, előremutató beszélgetéseket folytass a munkában. Ha valamilyen projektben elakadtál, most érdemes kérdezni és ötletelni, mert kreatív megoldások születhetnek.

RÁK

Hétfőn a Mars jegyváltása új energiát ad, ami a karrieredben is megmutatkozik: aktívabb, kreatívabb leszel, és könnyebben találod meg a helyes irányt. Levegős jegyek fényszögei kedvezőek minden megbeszéléshez, tárgyaláshoz.

OROSZLÁN

A hét közepén lehetnek akadályok, de ezek nem leküzdhetetlenek, csak a rugalmasságodon múlik, hogyan oldod meg. Pénzügyekben a hétvége inspiráló lehetőségeket hozhat, de ne siess, koncentrálj a részletekre.

SZŰZ

Hétfőn a Nap kilépése a jegyedből stabilizálja a pénzügyi helyzetedet és a karrieredet. Hét közben döntést kell hoznod anyagi kérdésekben, amihez az égi támogatás szerencsés. Hétvégén a család tanácsát is kikérheted.

MÉRLEG

Mozgalmas hét vár rád: a hét elején több jegyváltás és bolygóháromszög aktív a karrieredben is. A keddi Nap-Neptunusz szembenállás zavart kozhat, de hétvégére minden tisztázódik. Most érdemes kihasználni az égi támogatást a kommunikációban, a tárgyalásokban és az előrelépési lehetőségekben.

SKORPIÓ

Hétfőn a Mars belépése a jegyedbe új energiát hoz a munkádba: magabiztosan és célratörően intézheted a teendőket. Szerdán lehetnek apró akadályok, de könnyen áthidalhatod őket. Péntekre kedvező fényszögek erősítik a pozíciódat és a pénzügyi helyzetedet

NYILAS

Ha a főnököd vagy más irányító személy próbál beleszólni a dolgaidba, okosan kerüld az összetűzést. A hét közbeni feszültségek ellenére a hétvégi három harmonikus fényszög előrelépést hoz a munkában és kedvez a pénzügyi ügyek rendezésében.

BAK

A heti égi hatások a karriered építésére buzdítanak: kommunikálj a kollégákkal, egyeztess a csapatoddal, kérdezz a főnöktől! Ha állást keresel, az új konstellációk segítenek lehetőségeket találni, de hosszú távon gondolkodj.

VÍZÖNTŐ

Hétfőn és szerdán kedvező bolygóháromszög ad inspirációt a munkában: okosan kerüld a rivalizálást, mert könnyen konfliktusba keveredhetsz. Pénzügyekben ügyelj a kiadásokra, hogy elkerüld a mínuszt.

HALAK

A Skorpió Mars új lehetőségeket hoz a munkában, különösen külföldi vagy tanulással kapcsolatos projektekben. Ha bizonytalan vagy, hallgass az intuíciódra. Pénteken kedvező fényszögek támogatják a döntéshozatalt és a kreatív megoldásokat.