A héten bekeményít az ősz: már csak eddig élvezhetjük a napsütéses időjárást

előrejelzés hidegfront időjárás
2025.09.22.
A hét első felében még nyárias melegre számíthatunk, de szerdától egyre többfelé borongós, hűvös és csapadékos idő érkezik, amely a hétvégére is velünk marad.

A hétfő még jó meleg lesz az időjárás, kedden már csak a keleti országrészben élvezhetjük a napsütést. Nyugat és északnyugat felől gyorsan növekszik a felhőzet, és az érkező hidegfront sokáig velünk marad. Sok helyen lesz eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, a hőmérséklet pedig jelentősen visszaesik. 

Hétfőn még élevezhetjük a napsütést, keddtől azonban ősziesre vált az időjárás
Forrás: Shutterstock

Hétfőn nagyrészt derült idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet az égen. A déli, délkeleti szelet sokfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható.

Kedden nyugat, északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, így arrafelé haladva egyre inkább felhős, csapadékos, míg keletebbre derült vagy fátyolfelhős, napos, száraz idő várható. Eleinte déli, majd északi, északkeleti szél lehet a jellemző, amely megélénkülhet, a Zemplén térségében meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban többnyire 12-18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A maximum-hőmérséklet általában 26-32 fok között valószínű, de a felhősebb nyugati, északnyugati tájakon ennél jóval hűvösebb idő ígérkezik, 20 fok alatt alakulhat a csúcsérték.

Időjárás a héten: szerdán érkezik a hidegfront

Szerdán nagyrészt felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Szórványosan lehet időszakos eső, záporeső, néhol esetleg zivatar, nyugaton eshet a legtöbb csapadék. A keleties irányba forduló szél többfelé megélénkülhet, a Dunától keletre meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban 11-19, délután 15-27 fok között valószínű, nyugaton, valamint északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg délkeleten a melegebb idő.

Csütörtökön felhős idő ígérkezik, de lehetnek átmenetileg kevésbé felhős, napos időszakok is. Több helyen, akár több hullámban kell számítani esőre, záporra, néhol esetleg zivatar is lehet. Az általában keleties szelet továbbra is többfelé kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15-27 fok között alakulhat, északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg délen, délkeleten a melegebb idő.

Pénteken általában erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, de lehetnek átmeneti szakadozások a felhőzetben. Több helyen valószínű eső, zápor. A keleties irányú szél változatlanul élénk lesz, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalban 8-16, délután 14-23 fokra van kilátás.

Szombaton egyre nagyobb területen felszakadozhat, elvékonyodhat a felhőzet, ezzel összhangban csökken a csapadékhajlam. A keleties szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 8-15, délután 16-23 fok között alakulhat.

Vasárnap az ország döntő részén több órára kisüthet a nap a gomolyfelhők mellett, de helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északkeleti, keleti szél élénk, néhol erős lehet. A minimum-hőmérséklet 4-13, a csúcsérték 17-23 fok között valószínű.

