5 bizarr szerelmi mágia ősanyáinktól: elképesztő módon szerezték meg régen a szerelmet

Bába Dorottya
2025.08.18.
Egy szerelmes nő akármit bevet, csakhogy megkaparintsa kiszemeltje szívét. A legelszántabb lányok bizarr szerelmi mágiát alkalmaztak - ezekből szemezgettünk.

Aki azt hiszi, hogy a régen a lányok csupán gardedámok óvó tekintete alatt váltottak pár pillantást szeretőjükkel, tévedésben él. Néhány régi szerelmi mágia ismeretében egészen bizarr kép rajzolódik ki felmenőink lelki állapotáról. Összeszedtük az 5 legfurcsább szerelmi rituálét, amit őseink alkalmaztak!

Szerelmi mágia a múltból
Bizarr szerelmi mágia segített régen párt találni.
Forrás: Moment RF

5 szerelmi mágia ősanyáinktól:

1. Almaszelet a hónalj alatt

A 19. század végi Ausztriában egészen meghökkentő, és elég gyomorforgató párkereső rituálé dívott. Egy szelet almát szorítottak hónaljuk alá a pára vágyó lányok, hogy egy rituális tánc ellejtése után átadják azt kiszemeltjüknek. Amennyiben a férfi viszonozta a lány szerelmét, a hagyomány szerint elfogyasztotta az almát – mindezt a dezodor feltalálása előtt.

2. Szerelmi bájital undorító hozzávalóval

A szerelmi kötés kialakításának elterjedt módja volt a szerelmi bájital készítése, ám régen igen bizarr hozzávalók is feltűntek a boszorkányos főzetekben. A 17. században a szerelmi bájital receptjeinek gyakori összetevője volt a menstruációs vér: XIV. Lajos egyik szeretője állítólag rendszeresen a király ételébe csepegtette a sajátját.

Arról, hogy mennyire volt hatékony a vérmágia, nem szólnak a források, ám kétségbeejtő, hogy sokan a mai napig űzik ezt a rituálét.

3. Valentin-napi jóslás a temetőben

A Valentin-napi programok napjainkban leginkább az éttermek, parkok környékére koncentrálódnak, ám a 18. századi Angliában a temetők is kedvelt helyek voltak. Ha Valentin-nap előestéjén elmentek a lányok egy temetőbe, majd egy dalocska elkántálása után 12-szer körbeszaladták a templomot, akkor a néphit szerint meglátták jövendő szerelmük arcát.

4. Hulla-bőr, mint a szerelem záloga?

A 19. század végi Írországban került elő egy 1888-as feljegyzé, ami egy olyan szerelmi mágiát írt, ahol egy hulla karjából kellett kimetszeni egy darab bőrt, hogy aztán a kiszemelt félre kössék álmában. A bőrdabaot még ébredés előtt el is kell távolítani. Ha pedig párnájuk alá tették a bőrcsíkot, álmukban meglátták igaz szerelmüket.

5. Finn lányok esete a késtokkal

Egy finn népszokás szerint a hajadon lányok üres késtokkal az oldalukon sétáltak a faluban, az irántuk érdeklő férfiak pedig kést csúsztathattak bele. Amennyiben a lány tetszését elnyerte a férfi, megtartotta a kést, de ha nem, egyszerűen visszaadta neki. Ez a kissé vad rituálé egyértelműen a termékenységet szimbolizálta.

