Kiderült, melyek a világ legerotikusabb nyelvei: egy egyszerű mondat is szerelmi vallomásnak tűnik

Van valami furcsán vonzó abban, ahogy egy brit férfi azt mondja, „Would you like a cup of tea?” vagy egy francia nő halkan azt suttogja, hogy „Mon chéri”. És aztán ott van az olasz, ahol egy „Ciao bella!” úgy csattan, mintha minimum egy szerelmi vallomás lenne, nem pedig egy sima „Szia!”. De vajon miért érzékeljük ezeket a nyelveket erotikusnak? Tényleg a hangzás miatt, vagy csak bebeszéltük magunknak a filmek és sztereotípiák alapján?

Michele Morrone anyanyelve az olasz. Vajon akkor is ennyire dögösnek találnánk, ha nem olaszul beszélne?

A nyelv, ami csábít

Először is, mit értünk azon, hogy egy nyelv „erotikus”? Ez nem azt jelenti, hogy minden kimondott szó automatikusan szexuális tartalommal telített. Sokkal inkább arról van szó, hogy a nyelv hangzása, ritmusa és dallama olyan hatást kelt bennünk, mint egy finom parfüm: nehéz szavakba önteni, mégis mélyen beférkőzik az érzékeinkbe.

A francia például a világ egyik leglágyabb nyelve. Puha mássalhangzók, nazálisok és az a tipikus, laza, de szenvedélyes ritmus. Ha belegondolunk, még a legátlagosabb mondat is úgy hangzik, mintha egy Chanel-reklámból lépett volna elő: „Je vais au supermarché” – azaz „megyek a boltba”, de közben mi már csomagolunk, hogy Párizsban éljünk tovább.

A brit angol pedig egy másféle csábítás. Intellektuális, hűvösen elegáns, mintha valaki egy Oscar Wilde-idézettel kérne táncba. A „Received Pronunciation” azaz a klasszikus „Queen’s English” kiejtése szinte már önmagában is egy verbalizált selyemsál. Egy 2023-as brit felmérés szerint, a brit akcentust tartják a „legvonzóbb angol nyelvjárásnak” szerte a világon. Az amerikai és ausztrál kiejtést például sokan „túl laza” vagy „túl hangos” jelzőkkel illették, míg a britet „csábító, intelligens és kifinomult” szavakkal írták le.

Az olasz nyelv viszont nem flörtöl. Az olasz nyelv színpadra áll és szenvedélyesen kiáltja a szerelmet. Tempós, ritmikus, gesztikulációval kísért nyelv, amelyben még egy pizzarendelés is úgy hangzik, mint egy operarészlet. Egy kutatás - a Linguistic Society of America - kimutatta, hogy a nyelv zeneisége és a magas magánhangzóarány hozzájárul az érzékiséghez. Az olasz ebben verhetetlen.