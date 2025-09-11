Kudarcra vannak ítélve azok a párok, akik online ismerkedtek meg? A kutatók most lerántják a leplet

Egy hatalmas globális kutatás alapján az, ha a párok online ismerkedés útján találnak egymásra, nem vezet mindig hosszú és boldog házassághoz. Pedig egyre népszerűbbek a társkereső appok, de úgy tűnik, hogy nem ez a legjobb módja a párkeresésnek, legalábbis a kutatók szerint.

Sok szingli társkereső választja az online ismerkedést, de nem mindenki jár sikerrel.

Forrás: Shutterstock

Az online ismerkedéssel nem találhatjuk meg az örökre szóló szerelmet?

A mai világban egyre elterjedtebb, hogy társkereső appokon vadászunk a nagy Ő-re, és rengeteg sikertelen randi után is abban reménykedünk, hogy valahol az internet bugyraiban rálelhetünk arra a személyre, akit életünk szerelmének nevezhetünk majd. Valóban a siker kulcsa az online ismerkedés lenne? Egy friss tanulmány szerint aligha!

Ugyanis a kutatók azt fedezték fel a vizsgált adatok alapján, hogy kevésbé boldogok a partnerükkel azok, akik nem személyesen, hanem online kezdtek el beszélgetni és még akár szakítás is lehet a vége.

Lássuk, miért nem vezet boldog párkapcsolathoz a társkereső appok világa!

Az 50 országban végzett, nemzetközi kutatás szerint alacsonyabb a házassági elégedettség azoknál a pároknál, akik online ismerkedtek meg. Valamint rosszabb,kevésbé intenzív az intimitás, a szenvedély mértéke és kevésbé hűségesek az ilyen párok.

Mitől boldogtalan egy online kezdett kapcsolat?

A kutatást Marta Kowal vezette a wroclawi egyetemen, főleg ausztráliai kutatókkal, az Australian National University részvételével.

Ausztráliában és globálisan is igen magas az aránya az online ismerkedők százalékának: Ausztráliában ez a szám 38%, míg a nemzetközi átlag 21%.

Bár a tanulmány megállapítja, hogy nem lesz biztosan boldogtalan egy ilyen kapcsolat, azért felhívják a figyelmet arra, hogy nem feltétlenül ez a legjobb módja a társkeresésnek.

Kik ismerkednek online?

Adam Bode kutató szerint a vizsgálatukban az eddigieknek ellentmondó eredményeket kaptak: hamis az az állítás, hogy főként a fiatalok és a vidéki emberek ismerkednek online. A vizsgálatban több mint 6500 ember vett részt, és azt találták az adatok alapján, hogy általában az ilyen tulajdonságú párok választották az online párkeresést:

alacsonyabb társadalmi szinten élők,

alacsonyabb gazdasági helyzetben élők,

olyan párok, akik rövidebb ideje voltak együtt.

Mi az online ismerkedés előnye?

Természetesen nem zárják ki a kutatók, hogy lehetnek sikersztorik, hiszen az ilyen kapcsolatok is vezethetnek boldog házassághoz. Lássunk, néhány előnyt:

Több potenciális jelölt, nagyobb választék.

Nincsen földrajzi akadály: globálisan ismerkedhetsz bárkivel helyszíntől függetlenül.

Gyorsabb kiszűrni, hogy a megadott információk alapján vannak-e közös pontok az érdeklődési körötökben.

Introvertáltabbként kevesebb szorongással és nyomással jár az online térben ismerkedni, nem személyesen.

Mi az online ismerkedés hátránya?

A szakértők szerint a tanulmányban azt állapították meg, hogy az online megismerkedett párok gyakran egyáltalán nem hasonlítanak egymásra.



Ez olyan dolgokra vonatkozik, mint az etnikum, élettapasztalatok, közös múlt.

− nyilatkozta Adam Bode. Ha nagyon különböző a két fél egy viszonyban, az kihívásokat okozhat és konfliktust szülhetnek. Ezt támasztja alá Caroline Counsel, Melbourne-i családjogi ügyvéd is, aki úgy véli ez a friss kutatás pontosan azt mutatja, amit ő a tapasztalata alapján lát:

Ezek az emberek gyakran nem ugyanabból a közösségből jönnek… ez gyakran csak egyfajta véletlenszerű kapcsolatot eredményez.

Ennek ellenére a kutatók szerint nem kell ódzkodni, vagy teljesen elutasítani az online randizást, viszont azt tanácsolják a párkeresőknek, hogy kezeljék az applikációkat tudatosan.