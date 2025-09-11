Kudarcra vannak ítélve azok a párok, akik online ismerkedtek meg? A kutatók most lerántják a leplet

Egy hatalmas globális kutatás alapján az, ha a párok online ismerkedés útján találnak egymásra, nem vezet mindig hosszú és boldog házassághoz. Pedig egyre népszerűbbek a társkereső appok, de úgy tűnik, hogy nem ez a legjobb módja a párkeresésnek, legalábbis a kutatók szerint.
A mai világban egyre elterjedtebb, hogy társkereső appokon vadászunk a nagy Ő-re, és rengeteg sikertelen randi után is abban reménykedünk, hogy valahol az internet bugyraiban rálelhetünk arra a személyre, akit életünk szerelmének nevezhetünk majd. Valóban a siker kulcsa az online ismerkedés lenne? Egy friss tanulmány szerint aligha!
Ugyanis a kutatók azt fedezték fel a vizsgált adatok alapján, hogy kevésbé boldogok a partnerükkel azok, akik nem személyesen, hanem online kezdtek el beszélgetni és még akár szakítás is lehet a vége.
Az 50 országban végzett, nemzetközi kutatás szerint alacsonyabb a házassági elégedettség azoknál a pároknál, akik online ismerkedtek meg. Valamint rosszabb,kevésbé intenzív az intimitás, a szenvedély mértéke és kevésbé hűségesek az ilyen párok.
A kutatást Marta Kowal vezette a wroclawi egyetemen, főleg ausztráliai kutatókkal, az Australian National University részvételével.
Ausztráliában és globálisan is igen magas az aránya az online ismerkedők százalékának: Ausztráliában ez a szám 38%, míg a nemzetközi átlag 21%.
Bár a tanulmány megállapítja, hogy nem lesz biztosan boldogtalan egy ilyen kapcsolat, azért felhívják a figyelmet arra, hogy nem feltétlenül ez a legjobb módja a társkeresésnek.
Adam Bode kutató szerint a vizsgálatukban az eddigieknek ellentmondó eredményeket kaptak: hamis az az állítás, hogy főként a fiatalok és a vidéki emberek ismerkednek online. A vizsgálatban több mint 6500 ember vett részt, és azt találták az adatok alapján, hogy általában az ilyen tulajdonságú párok választották az online párkeresést:
Természetesen nem zárják ki a kutatók, hogy lehetnek sikersztorik, hiszen az ilyen kapcsolatok is vezethetnek boldog házassághoz. Lássunk, néhány előnyt:
A szakértők szerint a tanulmányban azt állapították meg, hogy az online megismerkedett párok gyakran egyáltalán nem hasonlítanak egymásra.
Ez olyan dolgokra vonatkozik, mint az etnikum, élettapasztalatok, közös múlt.
− nyilatkozta Adam Bode. Ha nagyon különböző a két fél egy viszonyban, az kihívásokat okozhat és konfliktust szülhetnek. Ezt támasztja alá Caroline Counsel, Melbourne-i családjogi ügyvéd is, aki úgy véli ez a friss kutatás pontosan azt mutatja, amit ő a tapasztalata alapján lát:
Ezek az emberek gyakran nem ugyanabból a közösségből jönnek… ez gyakran csak egyfajta véletlenszerű kapcsolatot eredményez.
Ennek ellenére a kutatók szerint nem kell ódzkodni, vagy teljesen elutasítani az online randizást, viszont azt tanácsolják a párkeresőknek, hogy kezeljék az applikációkat tudatosan.
Mivel egyre csak nő az online kezdeményezett kapcsolatok aránya, így a kutatók szeretnék felhívni a veszélyeire is a figyelmet.
Nézzük, mikkel kell vigyáznunk, miután letöltöttünk egy randiappot:
Egy 38 éves ausztráliai nő, Brittany Fontana például annyira megkeseredett és kiábrándult az online randizás világából, hogy szingli esteket kezdett szervezni, amelyeken már több, mint ötven ember vett részt. Szerinte:
A randiappok elég sterilek. Hetekig csak semmitmondó üzenetváltások, ahelyett hogy természetesen folyna egy jó beszélgetés.
Azért is döntött a személyes randik szervezése mellett, mert úgy véli, csak akkor derül ki, hogy van-e kémia két ember közt, ha élőben találkoznak. Kell a szemkontaktus, a testbeszéd, gesztusok, illatok. Személyesen kevésbé tud hazudni magáról az ember.
Ezek alapján, nem kizárt, hogy megtaláljuk életünk szerelmét, ha az internetes ismerkedést választjuk, viszont arra érdemes figyelnünk, hogy legyünk körültekintőek az online ismerkedések során!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.